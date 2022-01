Runar Espejord har signert for Bodø/Glimt: – Forhåpentligvis blir jeg fort vant til fargen

Tidligere denne uka landet Runar Espejord i sin nye hjemby etter lengre tids spekulasjoner.

25-åringen fra Tromsø skal spille for Bodø/Glimt de neste tre sesongene. Nå er han hentet på en permanent overgang fra Heerenveen

– Det føles veldig bra. Det har vært mye de siste ukene så det er greit å endelig få det på plass. Jeg ser frem til å spille for den regjerende seriemesteren, sier Espejord i sitt første intervjuet som Glimt-spiller.

Men ikke alle er like fornøyde. Forza Tromsø-leder Morten Killingberg er av dem som er misfornøyd med overgangen.

På Twitter skriver han:

«Espejord til Glimt. Det er ikke bare et slag i tryne, men et spark i pungen».

Også andre TIL-supportere uttrykker sin frustrasjon:

Spilleren selv synes det er litt spesielt at han nå skal kle seg i fargene til barndomsklubbens argeste nordnorske konkurrent.

– Forhåpentligvis blir jeg fort vant til fargen, kanskje gult BLIR kult, sier han og ler før han utdyper;

– Det blir jo litt spesielt ettersom jeg har vært TIL-gutt hele livet. Jeg må nok legge de følelsene til side for å få gjort en sinnssyk jobb i Glimt.

Vil være klar til Celtic-kampen

Glimts sesongoppkjøring blir spesiell i 2022. Mest fordi laget for første gang spiller obligatorisk kamp allerede i februar. Det gjør at tiden til forberedelser blir kortere enn normalt. Espejord håper å være klar om sjansen skulle by seg allerede den 17. februar, melder klubben i en pressemelding.

– Ja, det må jo være målet.

I fjorårssesongen slet han med skader, men forsikrer om at ting ser bedre ut nå.

– Jeg må jobbe steingodt med det medisinske apparatet for å finne den riktige veien for meg. Akkurat nå kjennes det bra ut, så man må bare finne en løsning som gjør at det fortsetter å være sånn.

– Match made in heaven

Fotballekspert Joacim Jonsson forstår TIL-supporterne godt.

– De er seg selv nærmest. For TIL-supporterne er TIL en familie, og da er det verste som kan skje at en spiller går til hovedfienden.

Fotball er følelser sies det. Ifølge Jonsson er det litt sånn det skal være.

– Det øker engasjementet for norsk fotball. Det er egentlig bare et sunnhetstegn. Det hadde det vært verre om de ikke hadde sagt noe, da hadde de vært likegyldige.

Fotballekspert Joacim Jonsson mener spissen er en god match for de helgule. Foto: Eurosport

Jonsson mener overgangen er perfekt for Glimt.

– Overgangen er som hånd i hanske. Det er en «match made in heaven», men problemet er skadene, så det blir en form for russisk rulett for Bodø/Glimt.

Likevel mener Jonsson Glimt er i en posisjon hvor de har råd til å gamble.

– Jeg synes det er fornuftig. Er Espejord skadefri blir det en suksess, er han ikke skadefri klarer Glimt å bære kostnadene uansett.

Han mener situasjonen hadde vært annerledes med en økonomisk svakere klubb:

– Hadde dette vært en klubb med dårlig økonomi, så hadde jeg stilt større spørsmålstegn. Men Glimt har råd til gamble. Det samme har de gjort med Gaute Vetti. Oppsiden er så stor.

– Ukontroversielt

At overgangen er kontroversiell er ikke Jonsson enig i.

– Sånn er fotballen. Det er ingenting som er kontroversielt lenger. Lojaliteten til en klubb eksisterer nesten ikke lenger. Det finnes noen få klubblegender, men de fleste er klubbnomader, sier han og fortsetter:

