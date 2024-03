Bodø/Glimt og Kjetil Knutsen har jaktet 23-åringens underskrift i lang tid. Etter flere fremstøt ser det nå ut som den tidligere TIL-yndlingen blir Glimt-spiller.

Svenske Expressen var først ute fredag med å melde at Mikkelsen er på vei hjem til norsk fotball. Aftonbladet sitter på de samme opplysningene og skriver at en overgang vil skje om kort tid.

Avisa Nordland og Nettavisen skriver fredag ettermiddag at klubbene i praksis er enige og at det kun er små formaliteter som gjenstår.

Glimt håper å få Mikkelsen på plass i Bodø om kort tid.

Ifølge avisene betaler den regjerende seriemesteren rundt 20 millioner kroner i en garantert overgangssum. Expressen erfarer at avtalen er på rundt 30 millioner kroner inkludert bonuser.

Kortvarig medlemskap

I et intervju med Nordlys i januar i år lovet tromsøværingen at han skulle ordne medlemskap i TILs supporterklubb Forza Tromsø.

– Jeg tror aldri jeg har vært så supporter for et lag i hele mitt liv. Nå når jeg er i Hammarby og TIL taper, føles det verre enn da jeg spilte i TIL selv og tapte, sa han i det samme intervjuet.

August Mikkelsen feirer foran TIL-supporterne etter scoring mot Bodø/Glimt høsten 2022. Halvannet år senere kan han signere for erkerivalen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Leder i Forza Tromsø, Morten Killingberg, bekrefter til NRK at 23-åringen er medlem.

Det blir derimot kortvarig om Mikkelsen blir Glimt-spiller.

– Så fort overgangen er bekreftet så blir han utmeldt og vi refunderer pengene til ham, sier Killingberg.

– Jeg tror alle skjønner at vi ikke er interessert i å ha en som skal spille for Glimt som medlem. Det tror jeg ikke han er interessert i heller.

Morten Killingberg leder supporterklubben Forza Tromsø, som blir ett medlem mindre hvis August Mikkelsen signerer for Bodø/Glimt. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

– Hvor skuffet er du over Mikkelsen sett opp mot de andre overgangene?

– For min egen del så er jeg kommet dit at jeg ikke gidder å bruke så mye energi på det. Det er synd å si det, men vi har vært gjennom dette før. Jeg slutter ikke å bli overrasket.

– Det som er spesielt er at han på eget initiativ meldte seg inn i supporterklubben for to måneder siden og kom med en kjærlighetserklæring til klubben, og så gjør han dette nå.

Tøff tid i Sverige

Mikkelsen ble solgt til Hammarby i forkant av fjorårets sesong.

Den ene sesongen i kultklubben som holder til sør i Stockholm ble imidlertid ingen stor suksess. Tromsøværingen gjorde kun ett seriemål på 21 kamper.

I den samme perioden sank markedsverdien hans fra rundt 19,7 millioner kroner til 9,2 millioner, ifølge det anerkjente fotballnettstedet Transfermarkt.

Likevel Hammarbys nye trener Kim Hellberg egentlig å beholde ham, men den høye pengesummen gjør at svenskene selger Mikkelsen likevel, ifølge Expressen.

Gjenforenes med gamle kjenninger

23-åringen er langt fra den første Glimt-signeringen de siste årene med en fortid i TIL.

I sin nye klubb er det allerede fem ansatte som Mikkelsen kjenner fra Tromsø:

I 2022 startet Runar Espejord ballet med sin overgang fra nederlandske Heerenveen. Året før var han på utlån i TIL.

I fjor sommer skapte Daniel Bassi furore da han valgte Glimt foran ny kontrakt i moderklubben.

2. januar sjokkerte trener Gaute Helstrup og Jostein Gundersen da de meldte overgang til Bodø/Glimt.

Sist i rekken er speider Jo Nymo Matland som fremover skal finne nye talenter for Glimt fremfor Tromsø.

16. møtes de to nordnorske lagene til derby på Aspmyra. Billettene ble lagt ut for åpent salg torsdag. Fredag ettermiddag er det rundt 400 igjen.