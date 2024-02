Til tross for et forrykende uvær den siste uken har Bodø2024 fått scenen ut på havet.

I dag er det duket for åpningsseremoni for europeisk kulturhovedstad.

– Et stolt øyeblikk. Dette har vi jobbet med i flere år, sa Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen på en pressekonferanse i rådhuset lørdag formiddag.

Han håper at kulturbyåret skal gjøre at folk i Bodø skal bli mer stolt av byen sin. Og at kanskje noen av dem som besøker byen dette året skal få lyst til å flytte hit.

– Vi har mange muligheter her nord, og nå har vi sjansen til å gjøre verden oppmerksom på det, sier han til NRK.

1000 kulturarrangementer

Dronningen har kongelig beskytterskap for kulturprosjektet Bodø 2024.

Gjennom året skal det holdes over 1000 kulturarrangement i den nordnorske byen, som ligger hele 67 grader nord.

Scenen sto klar i januar. Foto: David Engmo / Bodø2024

At Bodø er europeisk kulturhovedstad er også første gang noensinne at en arktisk by får pryde seg med tittelen. Kulturprosjektet er det største i Nord-Norge noensinne, og det største i Norge på over ti år.

Direktør for prosjektet, André Wallann Larsen, sier seremonien er komponert for å bli husket de neste tiårene.

To orkaner på en uke

– Det blir det største showet Nord-Norge noensinne har sett, sier direktør for Bodø2024, André Wallann Larsen.

En relativ grei værmelding for lørdag kveld gjør at han puster ut.

- innspurten ble veldig annerledes. Vi fikk to orkaner i løpet av uka. heldigvis har vi fantastiske folk som jobber med den store produksjonen ute, slik at det ser ut som det kommer til å gå bra.

Under finner du mer informasjon om selve seremonien.

Seremonien sto i fare for å bli avlyst. Enda en storm hamrer nemlig inn langs norskekysten fredag.

Men ifølge meteorologen kan bodøværingene hatt griseflaks med timingen.

– Værutsiktene for Bodø lørdag kveld er litt usikre, men det ligger an til å bli en periode på sen ettermiddag/tidlig kveld hvor det skal bli ganske rolig, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød.

Med andre ord akkurat da åpningsseremonien skal foregå.

– Så tar vinden seg opp utover kvelden når det dreier mot nordvest, avslutter han.

Dagen før dagen var scenen klar ute i havnebassenget i Bodø. Foto: Ola Helness / NRK

Fiskens ørestein

Scenen, som flyter i havnebassenget i Bodø, er inspirert av otolitten.

Hva er det?

Fiskens ørestein, som fungerer som et balanseorgan.

I tillegg er disse viktige for å bestemme blant annet fiskens alder.

Hans-Petter Bjørnedål, som har laget scenen, har lagt vekt på nettopp denne symbolikken. Gjennom årringer skal denne symbolikken komme frem i scenen.

Hvem og hva er vi?

Hvem og hva vil vi være?

Og hvilke minner skal vi skape det neste året?

– Med seremonien begynner inngraveringen av en ny årring. En årring som symboliserer årets sirkel, skriver Bodø2024 om scenen.

Historien om Nordland og nordlendingene

Selve showet inneholder orkestermusikk, teater, joik, dans, sang og fyrverkeri.

Gjennom musikere og kunstnere på scenen er målet å til sammen utgjøre historien om Nordland og nordlendingene.

Det teatralske under seremonien er det skuespillerne Reidar Sørensen og Hannah Schulte Strid som står for.

– Det her er jo gøy. Jeg har ikke gjort noe på denne måten før. Ikke til sjøs – på vinterstid, sier han til Bodø2024.

Reidar Sørensen og Hannah Schulte Strid spiller sammen på havet. Foto: David Engmo / Bodø2024

Han fortsetter:

– Det er jo så avhengig av at det er ute, geografien og ikke minst scenografien. Manuskriptet gir både framtidshåp og historikk. Å fremføre det foran en masse folk blir en glede, sier han.

Ella Marie, kjent fra bandet ISÁK, vil også entre scenen. I år debuterer hun som soloartist, og skal fremføre en kommende låt fra albumet.

Hva skjer videre?

Selve dagen har vært preget med masse forskjellige kunst og kultur. Alt fra samisk kortfilmprogram til Pub-kultur.

Men dette skal vare et helt år. Hva skjer nå?

Bodø2024s program kan du lese her.

Selv sier de at det i dagene og månedene etter dagens fest vil fortsette for fullt.

Blant annet:

I mars blir en variant av skiløpet Marcialonga arrangert i Bodø.

Pål Moddi Knutsen presenterer prosjektet «Det nye nord» senere i år.

Håkon Skog Erlandsen tar med seg saksofonen under vann, til Pluragrotta på Helgeland. Der skal det altså holdes en konsert helt utenom det vanlige.

– Programmet er spesiallaget for å ta deg med på en reise i Nordland. En reise i det indre og ytre. Høyt og lavt. Det må høres, ses og føles. Ta det inn. Opplev Nordland, skriver Bodø2024.