En sjokkovergang og en maktdemonstrasjon fra de regjerende seriemestrene.

Det er noen av ordene som brukes for å beskrive Jostein Gundersens (27) overgang fra Tromsø til Bodø/Glimt.

Torsdag kunne han rakrygget stå foran et samlet pressekorps på Aspmyra i Bodø.

Med det som må kunne omtales som en hybrid mellom bergensk og tromsøværing, forklarte han hvordan det er å gå fra Tromsø til erkerivalen lenger sør.

– Det er godt, faktisk. Det er utrolig mange hyggelige folk som har tatt meg imot. Det blir et nytt kapittel for meg og min karriere, sa Gundersen etter pressekonferansen til NRK.

– Hvor lang tid brukte du før du bestemte deg for å si ja til Glimt?

– Faktisk ganske lang tid. Det var en prosess med andre klubber og med TIL, som gjorde at jeg var relativt lenge i tenkeboksen. Med de følelsene rundt var det ikke et populært valg. På slutten av romjulen begynte det å gli mot glimt, og nå er vi her.

Et lykkelig øyeblikk fra Jostein Gundersens suksessrike karriere i Tromsø. Nå gleder han seg til å ta steget ut i Europa med Bodø/Glimt i 2024. Foto: Marius Simensen / NTB

Rasende TIL-supportere

Gundersen var en av bærebjelkene i forrige sesong, der TIL blant annet slo Bodø/Glimt på Aspmyra 2–0.

De røde og hvite tok til slutt en imponerende bronsemedalje, og skal i kvalifisering til europaspill til 2024.

Derfor var det ekstra surt for Tromsø-supportere at han valgte å ikke forlenge kontrakten sin, og dra til Glimt.

– Forstår du at folk er sinte på deg?

– Ja, selvfølgelig. Det har vært mye følelser og mange oppi nord som ikke har vært spesielt fornøyd med valget mitt. Det har jeg egentlig forståelse for. Det er en deilig rivalisering mellom lagene som må fortsette, men jeg tok et valg som jeg tror er best for meg selv og min karriere. Når det er Bodø/Glimt så velger jeg det.

Gundersen sier at han var forberedt på reaksjonene, men at det ikke var verst etter nyheten ble sluppet.

– Den verste perioden var før det kom ut. Da gruet jeg meg. Men så er det bedre når det kommer ut. Det er mange fine meldinger du får også, mye kjærlighet. Det er sånn fotballen er, mye følelser, og det må vi bare være glade for.

Kapteinen reagerte med sjokk og vantro

En annen bærebjelke i fjorårets TIL-lag er veteranen og tidligere landslagsspiller Ruben Yttergård Jenssen.

Han sa til flere medier, blant annet til Eurosport, at han reagerte med sjokk og vantro da han fant ut hva slags valg Gundersen gjorde for egen karriere.

– Ekte TIL-gutter spiller ikke i gult, sa han til avisa Nordlys.

Gundersen sier selv at han ikke tenker så mye på ordene fra hans tidligere kaptein.

– Jeg tenker ikke så mye mer enn at jeg har hatt en utrolig fin tid i Tromsø. Det er en klubb og en by jeg er glad i, men jeg tar et valg som jeg tror er best for meg selv. Det som har skjedd i Bodø de siste årene er vanvittig imponerende. Når jeg får en sånn mulighet så velger jeg å gjøre det for min egen del, og jeg gleder meg veldig.

Tromsøs trener Gaute Helstrup, flankert av en nå kritisk kaptein Ruben Yttergård Jenssen (t.v.) og hans elev Jostein Gundersen, som nå blir hans spiller igjen i Bodø/Glimt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Nå skal først ut i to store kamper mot den nederlandske giganten Ajax i Serieligaen, eller Conference League, og deretter i en ny kvalifisering til Mesterligaen.

Det gleder han seg til.

– Jeg gleder meg egentlig bare til å komme i gang, bli kjent med en ny garderobe og prøve å få til store ting sammen. Det blir en overgang for meg, og selvfølgelig utrolig mange kule kamper i vente som jeg har drømt om siden jeg var liten gutt.

– Som kampen mot Ajax?

– Det er ikke lite bra det, det er utrolig kult å få lov til å være med på noe sånt.

Dommer Rohit Saggi deler ut gult kort til Jostein Gundersen. Ved siden av er kaptein i TIL, Ruben Yttergård Jenssen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Hyller sin tidligere trener

En annen som ikke nødvendigvis trenger å rope høyt i gatene i Tromsø, er tidligere hovedtrener Gaute Helstrup.

Samtidig som Gundersen annonserte sine planer, ble det klart at han skulle til Bodø for å bli ny trener i klubben, under Kjetil Knutsen.

Det er ventet at Helstrup er tiltenkt hovedtrenerjobben når Knutsen en gang bestemmer seg for å gå videre fra Bodø/Glimt.

– Det er en fantastisk trener som jeg trodde jeg måtte forlate da jeg dro, men han heiv seg med. Det visste jeg ingenting om. Men for Glimt sin del er det en fantastisk signering og en enormt god trener som har hjulpet meg veldig mye som spiller, og som kan ta glimt til nye høyder.

Nå gleder den 27 år gamle midtstopperen seg til kampen mot TIL på selveste 16. mai på Aspmyra i Bodø.

– Det kommer til å bli trøkk. Det er det ingen tvil om. Spesielt etter det som har skjedd. Jeg har vært vant til å elske å slå Glimt og hate å tape mot de, og det er et oppgjør som lager et sinnssykt kok, og det blir ikke mindre kok med det som har skjedd de siste dagene.