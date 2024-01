– Ting har gått etter boka. Helstrup varslet i går om at han skulle ha samtaler med en annen klubb. Klokka 11 i formiddag fikk vi beskjed om at han har bestemt seg for å gå til Bodø/Glimt. Det er ikke så mye mer å si om det. Det har ikke vært noen forhandlinger. Vi har bare erkjent at sånn er det, og så har vi forholdt oss til det, sier styreleder Stig Bjørklund i Tromsø idrettslag til NRK.

– Hva tenker du om at Helstrup går til rivalen?

– Vi tenker på oss selv og at vi er godt rigget til å tåle dette. En klubb må tåle at en trener forsvinner. En klubb vil alltid være større enn treneren. Man skulle helst vært foruten denne situasjonen, men det gir mulighet for andre. Vi skal stå støtt i det. Dette er ikke et sjokk for oss, sier styrelederen.

– Glimt må betale en årslønn til Tromsø idrettslag i kompensasjon, sier Bjørklund.

Ville gjøre noe nytt

Tromsø-treneren signerte ny kontrakt med TIL i sommer.

Helstrup blir assistenttrener i Bodø/Glimt under Kjetil Knutsen, og har signert en fireårskontrakt.

– Jeg har hatt flere fine år i TIL, samtidig kjenner jeg at jeg har lyst til å gjøre noe nytt. Miljøet i Glimt er spennende og de har vært med å heve lista for norsk klubbfotball, forteller Gaute Helstrup til Glimt.no.

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, sier de får en erfaren og svært dyktig trener med på laget.

– Vi er svært glad for å kunne melde at Helstrup vil komme til klubben og styrke trenerapparatet på vei inn i 2024. Klubben er i stadig utvikling og har hatt et ønske om å bringe inn ytterligere en trenerkapasitet som kan bidra til at klubben tar nye positive steg, sier han til klubbens nettside.

– Lyn fra klar himmel

Tirsdag ettermiddag foregår det hektisk møtevirksomhet i TIL-ledelsen for å finne ut hva man skal gjøre for å erstatte Helstrup.

Lille julaften ble Gaute Helstrup kåret til «Årets Tromsøværing».

Nyheten og Helstrup mottas med sjokk i supporterklubben Forza Tromsø.

– Dette er et sjokk. Nyheten kom som lyn fra klar himmel. Jeg tror ingen hadde sett den komme. Jeg tror bare folk er litt sånn tom for ord. Vanskelig å egentlig vite hva man skal mene. Men jeg tror alle i Forza og Tromsø er klare på at vi orker ikke å bruke energi på dem som ikke ønsker å være en del av klubben vår. Dette gir oss enda større motivasjon til å bidra for dem som ønsker å være der, sier Forza-leder Morten Killingberg til NRK.

Forza-lederen er ikke urolig for framtida til klubben.

– Jeg føler klubben er i en veldig god posisjon. Dette er ikke noe som er skapt av kun én mann. Nå går Gaute på et tidspunkt der vi vil kunne få inn en ny hovedtrener som får ei hel oppkjøring og tid til å sette sitt preg på det laget. Jeg har virkelig troen på fremtiden, sier Killingberg til NRK.

Også Gundersen til Glimt

Og samtidig tar Tromsø-spiller Jostein Gundersen overgang til Bodø/Glimt. Det bekrefter Tromsø idrettslag.

27-åringens kontrakt med Tromsø gikk ut ved nyttår, og han har derfor fritt kunnet forhandle med andre klubber.

Styreleder Stig Bjørklund møtte tirsdag ettermiddag media. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Midtstopperen har spilt for TIL i nesten hele livet, og var i fjor svært delaktig i at klubben endte på en solid 3. plass i Eliteserien.

Flere spillere har gått fra Tromsø til Bodø de siste årene, blant dem er Daniel Bassi og Runar Espejord.

– Glimt ser mye til Tromsø når de henter spillere. Det velger vi å se på som et tegn på at vi i Tromsø jobber godt, sier styreleder Stig Bjørklund.

Får millionbeløp

Hva Tromsø nøyaktig får igjen for at kontraktsløse Gundersen går til Glimt er litt uklart.

– Vi har kjent Jostein lenge og han er en hedersmann. Så han har gjort en bra jobb for at også TIL skal sitte igjen med litt etter dette. Vi skulle ønske at Jostein ble i klubben, men igjen så gir dette mulighet for andre, sier han.

– Hvor mye er det snakk om?

– Vi kan ikke gå i detaljer på dette, men det er snakk om millionbeløp, sier styrelederen.

Styrelederen vil ikke si så mye om prosessen videre med hvem som skal erstatte trener Gaute Helstrup. Han sier likevel at de vil prate grundig med assistenttrener Jørgen Vik, som får svært gode skussmål fra spillerne.

Torp: – Fornuftig karrieresteg

NRKs fotballekspert Carl Erik Torp er ikke like sjokkert som enkelte andre.

– Helstrup har vært linket til Glimt som en potensiell arvtaker for Knutsen. Sånn sett er det ikke sjokkerende, som mange vil kalle det. Det er en ettertraktet trener som går til en klubb som har gjort det vanvittig bra over lang tid. Det er et fornuftig karrieresteg for han, sier Torp.

– Er det fornuftig at han går fra å være hovedtrener til assistenttrener?

Ja, men her ligger det flere ting. Spillertroppen til Glimt er veldig mye bedre enn Tromsøs. De har et helt annet handlingsrom med tanke på å signere nye spillere og selge spillere. De har vært i Europa i mange år. Han går inn i en klubb som har prestert år etter år, og så kommer han til å tjene mye mer penger. Så det er mye som gjør dette til et lurt steg.

– Det går ingen sjokkbølger over Fotball-Norge?

– Det er klart at det skaper reaksjoner når en trener går til en stor rival. For supporterne er dette krise, det finnes ikke noe verre. Men trenere og spillere er ikke supportere for laget de spiller for. De er lojale og legger ned en god jobb der de er, men man ser gang på gang at når det lokkes med bedre sportslig opplegg og høyere lønninger, så tar man de mulighetene i en kort karriere. Man gjør det som er best for seg selv, og det er det han har gjort her, avslutter NRKs fotballekspert.

Sterke reaksjoner

Flere reagerer på sjokkovergangene. Elitehopper fra Tromsø, Johann Forfang skriver følgende på X:

– Kordan i helvete skal man klare å konsentrerte sæ om Hoppuka når Gaute Fuckings Helstrup går til glimt som assistent?! Mainnskit, skriver Forfang.

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap) skriver dette på Facebook:

– Nok en gang må Bodø se til Nord-Norges hovedstad for å skaffe seg arbeidskraft. Heia TIL!

TV2s fotballekspert Jesper Mathisen skriver dette på X:

– Han som er mest fornøyd med Gaute Helstrup til Bodø/Glimt må jo være Jostein Gundersen. Stopperkjempen var nok klar for å motta en god del hat i innboksen, men Helstrup har overtatt den hovedrollen i dag, skriver Mathisen.

Fotballekspert og tidligere landslagsmålvakt Erik Thorstvedt skriver på X:

– Og jeg som trodde ingenting kunne toppe Geir Bakke til Vålerenga. Og nå altså Helstrup til Glimt. WOW. Må vel bety at Kjetil Knutsen setter kursen mot utenlands klubb innen syv måneder??

Fotballekspert og kommentator, Lars Tjernås, ytrer dette på X:

– Den så jeg virkelig ikke komme. Så mange spørsmål som venter på svar. Hva er Helstrup forespeilet i Glimt over tid? Hva gjør TIL nå, som to av de viktigste.