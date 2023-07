– Han skal få merke det, når han velger som han gjør. Om han er 18 år eller ikke, har ikke så mye å si, sier Sivert Sørgård til NRK.

Han er sentral skikkelse i Forza Tromsø, en supportergruppering som støtter Tromsø idrettslag (TIL)

Sørgård har sterke meninger om at en ung gutt fra Tromsø, Daniel Bassi (18), valgte erkerivalen Bodø/Glimt foran Tromsø idrettslag.

I en uventet handelstransaksjon, mellom de to store nordnorske fotballklubbene, ble to unggutter byttet mot hverandre fra hver sin klubb.

Mens Lasse Selvåg Nordås (21), opprinnelig fra Lillestrøm, gikk fra Bodø til Tromsø idrettslag – ble Daniel Bassi sendt sørgående til Bodø for å fortsette sin fotballkarriere i Nordland.

I sosiale medier har Sørgård vært blant de krasse kritikerne da Daniel Bassi valgte favorittlaget hans, til fordel for Bodø/Glimt. «Forbanna klovn», skrev Sørgård på Twitter onsdag. Foto: Gry Berntzen / Gry Berntzen

Byttet unge spillere

Daniel Bassis kontrakt skulle normalt ende ved årsskifte. I en prosess, som kom uventet på de fleste supportere i Tromsø, ble det nordnorske stortalentet enig med Bodø/Glimt, med bare seks måneder igjen av kontrakten med Tromsø idrettslag.

TIL, som er økonomisk skakkjørt, og har vært avhengig av å selge spillere utviklet i eget apparat, mistet derfor trolig et yndet fremtidig salgsobjekt.

Avisa iTromsø skriver at i tillegg til Nordås, får TIL et pengebeløp mot å la den unge spilleren gå tidlig, samt at klubben har sikret seg videresalgsprosenter som del av avtalen.

– Hele overlevelseskraften i TIL handler om å utvikle spillere som vi en gang kan selge, sier daglig leder i Tromsø idrettslag, Øyvind Alapnes til NRK.

Han mener klubben ikke vil overleve uten slike spillersalg. At Bassi valgte Bodø før hans egen klubb hadde sikret seg en lengre kontrakt, gjør at Tromsø idrettslag taper penger.

– Det er slik vi overlever her i Tromsø. Det betyr ikke at det ikke skjer unntak. Daniel er et slik unntak. Det må vi leve med, sier Alapnes.

Daniel Bassi er på landslagssamling på Malta med U19-laget, og har ikke ønsket å stille til intervju for NRK.

I fotball er det vanlig å kjøpe og selge spillere, under kontraktsperioden. Lasse Selvåg Nordås ble byttet mot Daniel Bassi, mot at Tromsø idrettslag lot Bassi gå seks måneder før kontraktslutt. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Hudflettet etter å ha blitt solgt

Samtidig har kritikken haglet mot unggutten etter at nyheten ble kjent:

Spesielt supporterfraksjonen Forza Tromsø har vært fremst i kritikken.

I tillegg til Sivert Sørgårds uttalelser, har også en annen frontfigur i Forza Tromsø, Morten Killingberg, kalt Bassi for en «sviker».

Andre har utnevnt 18-åringen som «judas» og «slange» i sosiale medier.

– Det er mye følelser nå. Spesielt når han velger å gjøre dette på den måten han har valgt å gjøre det på, sier Sivert Sørgård – som mener slike benevnelser ikke er over streken:

– Å bli kalt en slange er ikke verdens undergang.

Skjalg Fjellheim er ivrig TIL-supporter, og er i tillegg stadig i tottene på Bodø, på Tromsøs vegne. Foto: Simen Wingstad / NRK

Fjellheim: – Et slag i tryne

Han får full støtte fra Nordlys politiske redaktør, Skjalg Fjellheim, som mener det er ekstra ille at unggutten valgte Bodø foran landsdels-hovedstaden Tromsø:

– Det er et slag i trynet og det oppleves slikt for mange, sier Fjellheim til NRK.

Han mener det var forventet, «veldig forståelig » kritikk mot Bassis valg.

– Han forlater TIL i en situasjon der klubben kjemper med nettopp Bodø/Glimt om seriegullet, sier Fjellheim.

Han mener at Bassi forlater hjemmelaget i Tromsø på verst tenkelig tidspunkt:

– Reaksjonene er forståelige. Det ville nesten være rart om ikke tromsøværingene er forbannet over det som har skjedd, påpeker han.

Øyvind Alapnes er daglig leder i Tromsø idrettslag. Foto: Eskild Johansen / NRK

– T ing skulle vært usagt

Heller ikke kaptein på TIL, Ruben Yttergård Jenssen, har vært særlig diplomatisk i sine uttalelser etter at overgangen ble kjent.

– Spillere som ikke vil være her har vi ikke bruk for, sier Jenssen til VG.

På spørsmål om Bassi en dag vil kunne returnere til Tromsø, uttaler kapteinen til Aftenposten:

– Jeg kan ikke se for meg at han er aktuell igjen.

Øyvind Alapnes understreker at Yttergård Jenssens må selv svare for egne uttalelser. Samtidig minner Alapnes på at det kokte for mange onsdag.

– Det var en dag med mye følelser for mange.

Han tror også at tiden leger alle sår:

– Jeg tror historien viser at svært mange som har forlatt oss, og det har gått litt varmt, har kommet tilbake. Og de er blitt tatt godt imot og har bygd karrierene sine videre.

Han understreker at klubben ikke stiller seg bak slike utsagn.

– Det er ting som skulle vært usagt. Vi skal selvfølgelig aldri utelukke at Daniel skal spille på TIL igjen.

Miika Koppinen spilte for TIL i en årrekke frem til 2005, da han ble solgt til Rosenborg. Etter en periode i Trondheim, kom han tilbake til Tromsø i 2008 og spilte der frem til karriere slutt. Foto: Eskild Johansen / NRK

– Mange er sykelig opptatt av fotball

Miika Koppinen er en gammel TIL-legende, og har tidligere spilt for klubben i en årrekke.

Han mener sosiale medier har ført til at negativ språkbruk er blitt en del av fotballkulturen, og forsterkes fordi TIL for tiden gjør det bra.

– Det er mange som er sykelig opptatt av fotball, mener Koppinen.

Han mener det er beklagelig at hetsen er blitt så sterk, og frykter det kan skape negative følelser for unge spilleres tilknytning til fotballklubben i Tromsø.

– Gutten er ung, og har fremtiden foran seg. Han ønsker kanskje å returnere til Tromsø en gang. Derfor synes jeg dette er beklagelig, sier Koppinen.

Han mener det er feil av supporterne å forventer at unge spillere skal ofre egen fremtid til fordel for fotballklubber.

– Tross alt er spillere bare sjakkbrikker i det store spillet. Spillerne må først og fremst tenke på seg selv, mener han.

Stig Jakobsen er Daniel Bassis far. Han er tidligere redaktør i avisa iTromsø og er med sønnen på landslagsopphold på Malta.

– Ønsker ikke å innta offerrolle

Daniel Bassi er opptatt med landslagssamling på Malta for U19-landslaget. Hans far, Stig Jakobsen, er på Malta og følger sønnen.

Han mener reaksjonene var ventet:

– Vi vet hva vi gjør når vi går til Bodø/Glimt, og vi visste at det ville bli reaksjoner. Vi ønsker heller ikke å innta noe offerrolle i media, sier han til NRK.

Øyvind Alapnes er klar på at Daniel Bassi nå skal ut på sin egen reise:

– Daniel er en flott gutt, som vi ikke stenger døren til. Så får vi se om våre veier krysses igjen, sier en forsonende daglig leder i Tromsø idrettslag.

Sivert Sørgård, fra Forza Tromsø, har bare én lykkønskning å sende med Bassi på hans ferd nedover kysten til Bodø:

– Jeg får bare ønske han lykke til. Så er det jo en annen tromsøværing der nede (Runar Espejord) som allerede har varmet opp benken som han skal få lov å sitte på.

Runar Espejord på sin side uttalte til Nordlys så sent som i juni, at han slettes ikke ville utelukke en retur til hjembyen:

– Altså, for meg er selvfølgelig den døra åpen. Så er det om man er velkommen, da. Det hadde ikke vært problematisk for meg, sa Espejord til Nordlys.