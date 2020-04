Flere dropper smitteverntiltakene – truer med strengere tiltak

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Seks dager har gått uten nye registrerte smittetilfeller i Nordland, fylket som totalt sett har færrest tilfeller i hele landet.

Fremdeles er halvparten av de 41 kommunene uten smitte.

Nå frykter legene at den tilsynelatende kontrollerte situasjonen i nord gjør at folk glemmer at det er en verdensomfattende pandemi som rammer landet.

For nå kan det se ut til at folk begynner å ta tiltakene mindre på alvor.

– Det blir vanskeligere for folk å forholde seg til at det er en pågående alvorlig pandemi der ute. Man kan fort bli sløv når man har levd under trusselen uten at det skjer noe.

Det sier kommuneoverlege i Rana, Frode Berg, til NRK.

Kommunen er Norges tredje største i areal, og der har det gått hele tre uker siden forrige smittetilfelle. Det er heller ikke mistanke om skjult smitte.

– Hvis du lykkes med smittevern framstår du som dum

Denne uken tok vi første steg på veien mot å åpne opp landet igjen. Barnehagene åpnet, og neste uke åpnes det opp ytterligere.

Det er viktig at vi er føre var, mener kommuneoverlege i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin. Foto: Privat

Kommuneoverlegen i en annen nordlandskommune, Hadsel, mener det er nå det er viktig at alle følger tiltakene som fortsatt gjelder.

– Jeg tror de fleste skjønner at det er når man åpner igjen at det er viktig å opprettholde de tiltakene vi ikke åpner på, sier Ingebjørn Bleidvin.

Han mener vi står overfor et paradoks når det gjelder smittevern.

– Hvis du lykkes så framstår du som dum. Fordi det ser ut som at du overreagerte. Men det er jo en kostnad vi bare må ta.

Regionens største kjøpesenter kan bli stengt

Smittevernoverlege i Bodø, Kai Brynjar Hagen, reagerer på at folk klumper seg sammen på kafeer og butikker. Ikke bare i Bodø, men generelt sett.

Særlig reagerer han på at spisesteder som har fjerna bord for å få større avstander opplever at folk kommer inn og flytter bordene sammen.

Det er ikke alle som klarer holde seg unna kjøpesenteret. Nå kan det bli stengt. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Jeg tror at vi ikke skal provosere dette viruset, for om det blusser opp igjen så må vi stramme til ytterligere. I verste fall kan noen av de verste scenarioene blir aktuelle igjen, sier Hagen.

Hvis ikke folk skjerper seg kan det hende de vil stenge kjøpesenteret City Nord. Men han understreker og at han og vil rose de aller fleste som følger smitteverntiltakene.

I lofotkommunen Vågan merker de at folk begynner å gå lei av tiltakene. Særlig etter påske merket kommuneoverlege Jan Håkon Juul en endring.

– Da ble folk mer slepphendte og vi så en normalisering av hverdagen. Jeg skjønner at den lave interne smitten gjør at folk får mindre tro på det, men koronaen kommer uansett. Det viktige er på hvilken måte den kommer, sier han.

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen viser hvordan man vasker hendene riktig. Du trenger javascript for å se video. Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen viser hvordan man vasker hendene riktig.

Så vidt begynt

I Rana understreker kommuneoverlegen at vi knapt nok har begynt, og sier pandemien sannsynligvis vil komme til Rana også.

Fram til da mener han det er viktig at kommunen så langt det er mulig opprettholder kontroll gjennom de lokale vedtakene,

– Men dette er å kjøpe oss tid slik at vi kan bygge opp et nødvendig tilbud, og vi nærmer oss det målet.