Kan jeg drikke vannet i springen?

Er maten på gatehjørnet trygg?

Hvordan oppfører taxisjåførene seg?

Alle vanlige spørsmål når man skal på ferie – og som relativt enkelt kan sjekkes på UD sine informasjonssider.

Men for Ole Larsen Winge er det helt andre ting som også må vurderes.

– Informasjonen er snever.

Han etterlyser klarere og mer tilgjengelig informasjon for LHBT+-personer.

Ole Larsen Winge flyttet til Bodø for å studere sykepleien. Nå begynner han i ny jobb her. Foto: Matilde Mørk / NRK

Må søke lenge for å bli trygg

For Winge har det blitt en vane å oppføre seg som noe annet enn seg selv på ferie. Det har han lært gjennom ubehagelige opplevelser tidligere i livet.

Hans første reise etter han kom ut som homofil, gikk nemlig til Indonesia med daværende kjæreste. De flørtet, tullet og lo.

– Vi fikk stygge blikk og jeg følte meg truet. Men da var jeg litt yngre så jeg tenkte ikke like mye over det.

Han har også erfart at mange kommuniserer holdningene sine med kroppsspråk.

– Kroppsspråk kan leses godt. Du trenger ikke si noe direkte for at noen skal føle seg truet, sier Winge.

For mange hetrofile par er det helt naturlig å vise kjærlighet på reise, men dette er ikke en selvfølge for alle.

–Man får ikke vært seg selv, ikke tatt det kysset når man sitter å spiser middag, eller leid hender, sier Winge.

Han kan aldri senke skuldrene helt, selv på ferie.

– Det er en konstant bekymring og belastning når du er ute på reise og skal kose deg. Også går du alltid å tenker på hvordan du skal oppføre deg rundt folk, forklarer Winge.

Ole Larsen Winge på ferie i Italia. Foto: Privat

Noen land kan Winge avskrive som feriedestinasjon.

I land som Iran, Jemen og Saudi-Arabia kan homofile dømmes til døden.

Jamaica, Tanzania og Kenya gir mange år i fengsel for «feil» legning.

Men også i mer vanlige ferieland kan rammene være mer vage.

– Hvis man vet homofili er forbudt drar jeg ikke dit. Men det er jo ofte en risiko for vold og hets uansett hva som står i lovverket, sier Winge.

Han sier han bruker mye tid på å Google før han skal ut å reise.

– Man får jo opp nyhetssakene der folk blir drept, banket og skjelt ut. Men det skulle vært enklere å finne informasjon om hvor det er trygt å reise.

Etterlyser samlet oversikt

UD har i dag reiseinformasjon til 200 ulike land. Hvis UD mener det er grunn til å forlate et land opprettes det et reiseråd. Dette gjelder i dag 50 land eller deler av land.

Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty Norge, mener Utenriksdepartementet har delvis god informasjon, men at den ikke er tilstrekkelig.

Gerald Folkvord sier at mange steder vil myndighetene være tilbakeholdne med å straffe utenlandske turister, mens de fort vil se andre veien når man blir trakassert av privatpersoner. Foto: Frida Marie Grande / Amnesty Norge

Spesielt med tanke på LHBT+-personer.

– Det burde finnes lettere tilgjengelig informasjon fra myndighetene i Norge til skeive og transpersoner om hvor det er trygt å oppholde seg, sier han til NRK.

Folkvord oppfordrer UD til å lage en samlet oversikt, sånn at man ikke skal være nødt å gå inn på hvert enkelt land for å finne informasjon

Og rådgiveren i Amnesty har full forståelse for at det kan være svært vanskelig å bestemme seg for hvilket land det er fint å feriere i hvis man er skeiv.

– Altså, jeg er ikke homofil, men jeg kan ikke forestille meg at jeg skal være på reise med min kone et sted og ikke kunne vise at jeg er glad i henne. Hvordan skal det gå?, spør Folkvord fra Amnesty.

Ifølge Amnesty Norge symboliserer regnbuearmbåndet at den som bærer det støtter Amnesty sitt budskap: Å elske er en menneskerett. Foto: Matilde Mørk / NRK

UD oppfordrer å oppsøke interesseorganisasjoner

UD svarer i en e-post til NRK at sikkerhet på reise er alltid ens eget ansvar og vurdering. De vil aldri garantere for at det er trygt å reise til et land eller område.

UD med varierende reiseinformasjon til skeive Ekspander/minimer faktaboks UD har reiseinformasjon til over 200 land. Det som blir skrevet til skeive og transpersoner er variert. Til noen land har UD utfyllende informasjon: Tyrkia: LHBT+: Homofili er ikke ulovlig i Tyrkia. LHBT+-reisende bør likevel være bevisste på at store deler av det tyrkiske samfunnet er konservativt. LHBT+-personer kan oppleve uønsket oppmerksomhet. Moldova: Homofili har vært lovlig i Moldova siden 1995. Moldova har siden den gang gjort store fremskritt når det gjelder LHBT+-personers rettigheter. I det moldovske samfunnet er det imidlertid fortsatt generelt sett mindre sosial aksept for LHBT+-personer enn i Norge. Personer som viser åpent at de er homofile, lesbiske, bifile eller transpersoner, kan derfor oppleve uønsket oppmerksomhet. India: Homofili ble avkriminalisert i India i 2018. Lovendringen er omstridt, og åpenlyst homofile par er ikke vanlig i det offentlige bildet. Til andre land har UD ingen eller lite informasjon: Spania: Ingen informasjon til homofile eller transpersoner. Thailand: Ingen informasjon til homofile eller transpersoner. Chile: Likekjønnet ekteskap er anerkjent i Chile og diskriminering på bakgrunn av seksuell legning og kjønnsidentitet er forbudt.

– Det er viktig å presisere at et reiseråd kun er et råd, skriver Henrik Hoel i UD.

Disse rådene gjelder alle norske borgere, ikke bare enkelte grupper reisende.

– Vi oppfordrer alle norske borgere til å sette seg inn i situasjonen som gjelder for det landet de har tenkt å besøke. Dette vil også gjelde i tilfelle for skeive og transpersoner, skriver Hoel.

Og legger til:

– Dersom man har særskilte behov eller spørsmål om spesifikke forhold i ulike land kan det være nyttig å ta kontakt med relevante interesseorganisasjoner, skriver Hoel.

– Ønsket er at verden skal bli trygg for alle mennesker, uansett seksuell legning

Folkvold i Amnesty mener det er viktig å si at norske myndigheter gjør et godt arbeid når det gjelder å jobbe for at homofile og transpersoner ikke blir trakassert.

– Det er viktig at man kjemper for at myndighetene ikke lenger trenger å gi reiseråd, fordi verden er blitt trygg for mennesker, uansett hvilken seksuell legning de har.

Ole Larsen Winge bruker mye tid på å finne informasjon før han bestiller en reise. Foto: Matilde Mørk / NRK

Ole Larsen Winge ser en positiv utvikling i enkelte land.

– Jeg håper situasjonen i landene skal bli bedre for LHBT+-personer, men det kommer ikke til å skje i min levetid.

