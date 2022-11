Olav (24) var deprimert – sier behandlerne spurte om det var fordi han var skeiv

Olav Wiik Moland slet med angst og depresjon.

I behandling følte han seg møtt med holdninger han vil til livs:

– Det ble flere ganger stilt spørsmål om grunnen til at jeg var deprimert var fordi jeg er homofil.

– Det stemmer at mange skeive sliter, men det handler jo ikke om legningen i seg selv. Det handler om hvordan de blir møtt av samfunnet.

Danielle Johanna Hansen (22) og Olav Wiik Moland (24) er leder og nestleder i Nordlandssykehusets ungdomsråd. De mener Rosa kompetanse bør fokuseres på i norske sykehus. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Nå vil Moland og resten av ungdomsrådet i Nordlandssykehuset ha mer kompetanse i sykehusene:

De foreslår at all helsepersonell bør kurses i Rosa kompetanse.

Simon Skjelvik Brandseth / NRK Manglende kunnskap Mange som bryter med normer for kjønn og seksualitet opplever betydelige utfordringer knyttet til samfunnets manglende kunnskap. Statistikk viser at det forekommer mobbing og psykisk uhelse. For mange er det vanskelig å finne rom til å være seg selv i hverdagen. De som møter mennesker i sin arbeidshverdag kan utgjøre en forskjell - det er ikke alltid så mye som skal til. Rosa kompetanse handler om å heve kompetansen om kjønn og seksualitet på arbeidsplasser slik at de kan bli enda bedre på å opptre inkluderende. FRI Kurstilbud fra FRI FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold tilbyr kurs via sin fagavdeling Rosa kompetanse for seks ulike sektorer: Helse og sosial

Justis

Barnehage

Barnevern

Skole

Arbeidsliv Kjønns- og seksualitetsmangfold Leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang, sier Rosa kompetanse handler om at fagfolk i de ulike sektorene skal kunne møte kjønns- og seksualitetsmangfoldet på best mulig måte. – Uavhengig av hva man selv definerer som en «normal» kommer fagfolk til å møte det reelle mangfoldet som finnes når de jobber med folk. – Da er det viktig å vite om blant annet særskilte utfordringer eksempelvis skeive kan ha. Eirill Wiik / SCANPIX Fagfolk møter fagfolk Gjestvang forklarer at de som kurser har både kompetanse og arbeidserfaring fra den aktuelle sektoren.



Derfor har de blant annet pedagoger, barnevernspedagoger, psykologer og sosionomer ansatt som kursledere. – De er fagfolk når de møter andre fagfolk. Ikke aktivister. De tar som utgangspunkt i at folk vil gjøre en god jobb hver dag, men at det kan være noen ekstra perspektiver vi kan tilby som kan være fine å ha med seg i jobben.

– Alle bør møtes med respekt

FRI har ti ansatte i prosjektet Rosa kompetanse.

De kurser ulike fagmiljø i hvordan de på en bedre måte kan møte kjønns- og seksualitetsmangfoldet i Norge.

Olav, som er nestleder i Nordlandssykehusets ungdomsråd, sier det er på tide at kompetansen heves i norske sykehus.

– For meg ble det en ubehagelig opplevelse å komme inn i psykiatrien fordi det ble fokus på at jeg var skeiv, ikke på de faktiske problemene mine, forklarer han.

Olav Wiik Moland tenker på seg selv som frisk i dag. Nå brenner han for at alle mennesker skal møtes med respekt i alle deler av samfunnet. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Jeg mener alle mennesker bør bli møtt med respekt og verdighet overalt i samfunnet. Nå er det viktig at vi tar en kamp for at ikke andre skal oppleve det jeg opplevde.

Han får støtte av lederen i ungdomsrådet, Danielle Johanna Hansen.

– Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset har reell påvirkningskraft. Kursing for all helsepersonell er en av våre tre kjernesaker – og vi mener det er viktig slik at alle blir møtt på like vilkår og blir akseptert for den de er.

Danielle Johanna Hansen er leder i Nordlandssykehusets ungdomsråd. Hun mener Rosa Kompetanse bør prioriteres i norske sykehus. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Hun legger til:

– Mange minoritetsgrupper, som skeive og særlig transpersoner, sliter med dårlige erfaringer fra helsevesenet. Skal alle ha så god helse som mulig må helsepersonell ha kunnskap om hvordan de kan møte alle på best mulig måte.

SSBs levevilkårsundersøkelse slår fast at ikke-heterofile har dårligere helse.

– Antar at jeg er heterofil

Men hva betyr det egentlig?

Danielle forklarer med et konkret eksempel.

– Ei venninne av meg kom nettopp ut som transkvinne. Hun opplevde det veldig betryggende da legen dobbeltsjekket hvilket pronomen hun bruker, forklarer hun og legger til:

– Selv om det står mann oppført som kjønn la legen inn i journalen at venninnen min bruker pronomenet hun. Slike småting betyr utrolig mye for folk.

Danielle Johanna Hansen sier det ikke nødvendigvis handler om store endringer, men at småting kan bety mye for mange. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Danielle er selv skeiv, og har opplevd at hun blir møtt på en måte hun helst skulle vært foruten.

– Mange antar at jeg er heterofil. Jeg vet ikke hvorfor, men slik er det.

Olav skyter inn:

– Vi lever i et samfunn der vi tenker i mønster. Det vil kreve mye endring av tankemønster, men ingen bør gå rundt å anta hverken det ene eller det andre.

Aktualisert etter masseskytingen

Leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang, forklarer at det ikke er tilfeldig at det heter Rosa kompetanse.

– Rosafargen er hentet fra den rosa trekanten homofile fanger hadde på uniformene i konsentrasjonsleirene under andre verdenskrig.

I konsentrasjonsleirene måtte homofile fanger bære en rosa trekant. Foto: Lars K. Jensen/creative commons/flickr

Han sier den skeive bevegelsen har lang erfaring med å ta tilbake symbol- og ordbruk som har blitt brukt til å undertrykke.

– Rosafargen danner et historisk bakteppe for arbeidet som gjøres i dag med å heve kompetansen om kjønns- og seksualitetsmangfoldet hos studenter og yrkesutøvere i dag.

FRI-lederen sier tematikken har blitt enda mer aktualisert etter masseskytingen i Oslo i juni.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra mennesker som har hatt behov for oppfølging om at deres behandlere ikke har hatt den kompetansen som trengs når det gjelder minoritetstematikk.

Et hav av blomster og prideflagg etter masseskytingen i Oslo i juni. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Det er snart 20 år siden myndighetene tok kontakt med FRI for å prøve å utjevne levekårsforskjeller, så det er klart ting tar tid før vi kan snakke om reelt likeverdige offentlige tjenester.

Har tro på endring

Gjestvang i FRI er glad ungdomsrådet i Nordlandssykehuset tar til orde for at det bør komme på plass en kompetanseheving.

Selv tror både Olav og Danielle at det er mulig å få til endring.

– Vi opplever at alle vi tar det opp med er interesserte. De er ikke motstandere, sier Danielle og fortsetter:

– Mange sier at dette er kompetanse de ikke var klar over at de trengte, eller ikke visste hvor de kunne få tak i den.

Olav legger til:

– Eller at dette er noe som ikke var aktuelt da de vokste opp eller studerte. Det har blitt mer fokus på det de siste 5–10 årene.

