Knapt én uke etter terroren i Oslo i fjor opplevde et kjærestepar i slutten av 20-årene trakassering på åpen gate i Bodø.

Mannen skal blant annet ha spurt:

– Er dere homser hele gjengen?

Før han etter på skal ha sagt:

– Hadde det vært opp til meg, så hadde dere vært skutt.

Nå er han dømt til 36 dagers betinget fengsel. Han må også ut med 40.000 kroner i bot.

Mannen nektet straffskyld.

– Min klient vil ikke bestride at han har sagt det som står i tiltalen, eller det andre forklarer. Han har ikke så stor husk om hva som rent faktisk ble sagt, sa forsvareren i retten.

Har tatt grep

– Ytringen ble fremsatt på et utested kort tid etter at to personer var skutt og drept i Oslo. Dette kan tilsi bruk av ubetinget fengselsstraff. Retten har imidlertid under tvil kommet til at det er tilstrekkelig med en betinget fengselsstraff og bot, heter det i dommen.

Her har retten blant annet lagt vekt på at mannen skal ha tatt grep for å få kontroll på sin alkoholbruk.

– Tiltalte har fremsatt ytringene i alkoholpåvirket tilstand. Det er positivt at han nå ser behov for å få kontroll på sin alkoholbruk, og at han har beklaget sin opptreden.

– Bra resultat

Det var Hroar-William Wiik Adelsten og Kjetil Malm Hamlandsø som opplevde trakasseringen.

– Det får meg til å tro at slike saker blir tatt på alvor. Jeg var usikker på hvordan det skulle gå, men jeg synes dette er et bra resultat og det viser at det blir konsekvenser for handlingene, sier Wiik-Adelsten til NRK.

Hroar William Wiik Adelsten (t.h) og Kjetil Malm Hamlandsø. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

I starten var Wiik-Adelsten i tvil om han ville eksponere seg selv ved å gå for en anmeldelse. Nå føler han at de har blitt hørt av samfunnet, og at retten nå slår fast at dette ikke er greit.

– Ikke bli redd for å si fra om noe skjer, uansett hvor stor saken er. Både jeg, skeive og minoriteter trenger at det kommer et slikt resultat.

Ble filmet

Hendelsen på restauranten ble filmet, og fort spredt på sosiale medier, hvor flere skal ha dratt kjensel på mannen.

Mannen har flere ganger beklaget hendelsen og sagt at det han gjorde var forkastelig.

I sin forklaring i retten fortalte han at lakkering av bil og reparasjon av en gressklipper førte til personlig stress. Dette gjorde at han drakk en halv flaske sprit den kvelden.

– Jeg har kjent på masse skam og anger og selvforakt i etterkant.

Homohets-Gatsby Du trenger javascript for å se video.

Han var også tiltalt for å ha kommet med hatefulle ytringer av rasistisk karakter mot en annen mann samme kveld. Det skjedde på et annet serveringssted i sentrum. Også dette ble han dømt for.

Skal ha fått advarsel

– Påtalemyndigheten registrerer at domstolen har samme vurdering av bevisene som påtalemyndigheten og er tilfreds med det, sier politiadvokat Erik Magnus Blomli til NRK.

Mannen er ansatt ved Nord Universitet. Ifølge dommen skal mannen ha fått en skriftlig advarsel.

Der skal det blant annet ha blitt vist til at oppførselen har skapt omdømmemessige utfordringer for universitetet.

Tiltalte har i dag ikke undervisning med studenter, men han er fortsatt i arbeid ved universitetet.

Stor belastning

Mannens forsvarer, advokat Finn Ove Smith sier at hans klient er veldig lei seg for det som har skjedd, og beklager dette dypt.

– Han er fullt innforstått med at han er dømt og hvorfor. Foreløpig tar vi dommen til etterretning.

– Vil det bli aktuelt å anke dommen?

– Det er for tidlig å si. Det vil vi eventuelt ta stilling til. Det er en sak som har vært til stor belastning for de fornærmede, men i særdeleshet for tiltalte som også har mottatt masse reaksjoner av negativ karakter. Han ønsker å legge dette bak seg og søke den hjelpen han har behov for, sier Smith.