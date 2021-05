Fotballspillere i små kommuner har ventet i flere uker på å spille kamp. I dag var ventetiden over

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det var deilig å endelig få spille mot noen andre igjen, sier Eline Holien Pettersen og Emma Tømmerberg Gåsland.

De to jentene spiller på Nordfjorden IL fra Gildeskål kommune.

Torsdag markerte flere eliteserieklubber støtte til breddefotballen for voksne, som fortsatt er stengt på grunn av pandemien. Samtidig ble det mulig for barn å konkurrere i idretten sin i nabokommunen. En dag jentene på Nordfjorden IL har gledet seg lenge til.

I februar ble det nemlig mulig for barn å konkurrere i idretten sin, men bare i egen kommune. I Gildeskål kommune er det ikke flere fotballklubber. Så jentene i Nordfjorden har ikke har hatt mulighet til å spille kamper, mens jenter på samme alder fra nabokommunen Bodø har spilt i flere uker.

I mellomtiden har Gåsland, Pettersen og lagvenninnene trent sammen en gang i uken, og gledet seg til dagen de endelig kunne spille kamp igjen.

– Det har vært greit å bare trene, egentlig. Du blir ikke taklet så mye på trening, sier Pettersen og Gåsland.

– Men det var fint å spille mot folk man ikke kjenner. Det blir enda mer utfordrende da.

FORNØYDE: Emma Tømmerberg Gåsland (til venstre) og Eline Holien Pettersen er godt fornøyde med årets første kamp. Nå ser de fremover til neste kamp, mot Fauske/Sprint. Foto: Martin Gåsland

NFF: – En milepæl

Også trener Martin Gåsland har gledet seg til i dag.

– Jeg har sett frem til å se spillegleden hos jentene i kamp. De synes det har vært litt urettferdig at andre har hatt muligheten til å spille kamper. Det er jo litt kjedelig med bare trening, men endelig er det mulig med kamper igjen, sier han.

Etter kampen, som endte 7–2 til Nordfjorden over Junkeren, var han også godt fornøyd.

– Jentene jobbet bra hele kampen. de ga aldri opp, sier Gåsland.

Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i Norges Fotballforbund (NFF), kaller dagen i dag for en milepæl for fotballklubbene i de små kommunene.

– Begrensningene på grunn av pandemien har vært vanskelig for de klubbene. At det nå åpnes for kamper på tvers av kommunene betyr veldig mye, sier Hansen.

– Hva er så spesielt med å spille kamp?

– Mye av spenningen i idretten vår ligger i det å spille kamper. Det handler om spenningen, identiteten og nerven i spillet vårt.

Noen fotballklubber må fortsatt vente

Det siste drøye året har koronapandemien rammet idretten hardt, med pauser i treninger og konkurranse. I noen idretter har det ført til frafall. I september kunne NFF vise til at 20.000 barn og unge hadde sluttet med fotball i etter at pandemien traff Norge.

Ifølge Alf Hansen har ikke situasjonen så dramatisk som det kanskje høres ut.

– Vi har ikke store bekymringer for frafall i barnefotballen. Gjennom høsten har vi nasjonalt sett ikke hatt et frafall av betydning. I noen regioner har det vært en del frafall, mens andre regioner har hatt vekst. Når det gjelder denne våren, der noen lag ikke har spilt kamper, har vi ikke informasjon om hva det har hatt å si for frafallet, sier han.

I Nordfjorden IL har jentelaget holdt sammen.

– Vi er en såpass liten bygd at fotball er det eneste tilbudet. Skal de ha noe å gjøre, så blir det fotball, sier trener Martin Gåsland.

Men fortsatt er det noen fotball-lag som må vente på å spille kamper. For eksempel skulle jentene fra Reipå/Ørnes i Meløy kommune egentlig spille mot Bodø-klubben Grønnåsen IL torsdag. Men den kampen er utsatt. Meløy grenser nemlig ikke til Bodø, og dermed kan ikke lagene møtes.

Foreløpig ser det ikke ut til at det blir mulig for konkurranser i idretten for hele regioner før vi når trinn 3 av opptrappingsplanen til regjeringen.