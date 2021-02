Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På klubbhuset til fotballklubben Ålgård hadde det samlet seg en liten gjeng håpefulle mennesker.

I spenning fulgte de regjeringens pressekonferanse fredag, og drømte om å få den gledelige nyheten om at det åpnes opp i breddefotballen.

De fikk seg derimot en solid nedtur. De voksne som driver med breddeidrett, må fortsatt smøre seg med tålmodighet.

– Jeg er skuffet. Det hadde bygget seg opp en optimisme, men den ble brutalt slått ned, sier daglig leder i Ålgård, Terje Tjetland.

– Vi hadde håpet å få åpne og trene som normalt. Jeg synes det er trist, men vi holder motet oppe. Vi er nødt å gjøre det beste utav det, sier A-lagstrener Ole Hjelmhaug.

Lyspunkt for barn og unge

Og det var ikke bare breddeidretten som fikk nedslående nyheter fredag.

Kamper for toppidretter som ishockey og håndball utsettes også ytterligere. Det er heller ikke tillatt med treningskamper i toppfotballen.

– Det har vi ikke funnet rom til nå, men vi vil ha en dialog med idretten fremover om hva som bør prioriteres når vi kan åpne opp, sa statsminister Erna Solberg.

Hun begrunner dette med at smittesituasjonen er for ustabil, spesielt med tanke på de nye virusvariantene.

BREDDE-NEI: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (f.v.), statsminister Erna Solberg og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby holdt pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Berit Roald / NTB

Selv om store deler av Idretts-Norge ikke fikk nyheten de håpet på, fantes det noen små lyspunkter.

Det åpnes blant annet for at barn og unge får lov til å konkurrere innenfor egen kommunegrense. For disse blir det tillatt med idrettsarrangementer innenfor samme kommune med maks 50 personer innendørs og 200 utendørs.

– De viktigste endringene vi gjør er i tråd med regjeringens strategi; at barn og unge prioriteres. Derfor er jeg glad for at vi kan åpne forsiktig opp for disse, sa statsministeren.

I enkelte idretter som ikke innebærer nærkontakt, gis det også lettelser for utøvere under 20 år.

– For utendørs idretter som ikke innebærer kontakt, som for eksempel individuelle idretter som langrenn, kan man ha konkurranser med deltakere fra hele idrettskretsen eller regionen, sa Solberg.

ÅPNING: Idrettspresident Berit Kjøll og NIF ba om gjenåpning for både barn og voksne innen idrett. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ber om hastemøte med statsministeren

Tidligere denne uken sendte Norges idrettsforbund (NIF) et brev til statsminister Erna Solberg.

Der ba de regjeringen om snarlig gjenåpning av konkurranseaktivitet for barn og ungdom under 20 år, samt treningsaktivitet for voksne over 20 år. De ba også om åpning av seriespill i toppidretten.

NIF ble altså ikke hørt på de to sistnevnte områdene.

– Når det gjelder toppidretten og voksenidretten, hvor gjeldende restriksjoner opprettholdes, er jeg bekymret. Jeg frykter at flere utøvere faller fra, at de frivillige blir borte, arbeidstakere står i fare for å miste arbeidet og klubbene står i fare for å gå konkurs, sier idrettpresident Berit Kjøll.

Hun har bedt om et hastemøte med statsministeren som er berammet til 3. mars.

Regjeringens nye anbefalinger: Ekspandér faktaboks Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt. Kilde: Norges idrettsforbund

– Et anker i manges liv

Nylig kunne NRK fortelle at nærmere hundre lag har «forsvunnet» fra norsk fotball siden i fjor.

Denne uken ba Norges Fotballforbund (NFF) regjeringen om å åpne for aktivitet for spillere over 20 år.

Ørjan Grødem er fotballtrener for Klepp i 4. divisjon. Han føler at breddeidretten ikke blir tatt seriøst, og at den er glemt.

– Jeg er selvfølgelig skuffet, men jeg har nesten ikke turt å håpe på en åpning. Jeg har mistet all tillit til at regjeringen og helsemyndighetene verdsetter breddeidrett for unge voksne, sier Grødem.

FRUSTRERT: Breddetrener Ørjan Grødem er lei av å vente. Foto: Mats Haugland / NRK

– Hvilke konsekvenser frykter du dette kan få?

– Jeg lurer på hvor lenge vi klarer å holde det gående. Motivasjonen er veldig lav nå. Kommer vi ikke i gang før sommeren, så tror jeg vi vil få se et voldsomt frafall av trenere, spillere og lag, sier han tydelig oppgitt.

Han mener også breddeidretten er «en svært viktig arena» for unge voksne - både for den mentale og fysiske helsen.

– Garderoben er et anker i mange menneskers liv. Det er mange som ikke har et så stort sosialt liv utenom idretten. I et folkehelseperspektiv er det flere tusen mennesker som ikke får trent med det de liker best, sier Grødem.

Folkehelseinstituttet har anbefalt å vurdere åpning for innendørstrening for breddeidretten over 20 år om to uker, dersom smittesituasjonen tillater det.

Voksne over 20 år kan trene utendørs forutsatt at kravet om avstand opprettholdes.