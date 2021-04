Her er Erna Solbergs gjenåpningsplan

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Klokken 11.30 startet Erna Solberg redegjørelsen for Stortinget.

Hun innledet med å si at regjeringen vil prioritere barn og unge først. Deretter kommer hensynet til arbeidsplasser og næringsliv.

Solberg la ikke fram noen datoer, men en trinnvis plan ut fra tre sentrale kriterier:

Smittesituasjon og sykdomsbyrde.

Kapasitet i helsetjenesten.

Vaksinasjon.

– Vi skal gjøre dette trinnvis og kontrollert. Når vi har åpnet opp ett trinn, vil vi som hovedregel vente i tre uker før vi går videre til neste trinn. Når vi ser at det er trygt, og smitten ikke øker igjen, vil vi gå videre til neste trinn i planen, sier Solberg.

Solberg sier alle over 18 år skal ha fått tilbud om første dose i løpet av juli dersom leveransene kommer som lovet.

Regjeringens gjenåpningsplan består av fire trinn og inneholder en oversikt over hvilke tiltak som vil kunnes lettes på i hvert trinn.

Trinn 1 – skjenking til 22.00

Regjeringen skal i neste uke vurdere om hele eller deler av den nasjonale innstramningen som kom før påske, kan reverseres.

– Dette er trinn 1 i gjenåpningen, og kan ses på som en forberedende fase, sier Solberg.

I trinn 1 vil regjeringen blant annet vurdere å åpne for:

Inntil 5 gjester i private hjem.

Skjenking til klokken 22, med krav om matservering.

Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres.

Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.

Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.

Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter (grupper) hvis publikum sitter i faste tilviste plasser.

Trinn 2 – Fysisk undervisning for eldre elever

– Slik det ser ut nå, med dagens utvikling av epidemien og tempoet for vaksinasjonen, vil det tidligst være mulig å starte på det andre trinnet av gjenåpningsplanen i siste halvdel av mai, sier Solberg.

Trinn 2 innebærer at:

Det åpnes for økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.

Det åpnes for besøk i private hjem. Fra 5 til 10 gjester.

Det åpnes for private arrangementer i leide lokaler for inntil 20 personer.

Skjenketiden utvides til klokken 24.00, og kravet om matservering fjernes.

Arrangementer kan gjennomføres med inntil 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.

Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening. innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100.

For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne, i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.

Reiser innenlands kan gjennomføres.

Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være strenge krav om karantene og testing for dem som kommer inn i landet.

Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Vi vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.

Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

– Hvilke rammer som vil gjelde for 17. mai er det for tidlig å ta stilling til nå. Regjeringen vil komme tilbake i siste halvdel av april med nærmere informasjon om råd og anbefalinger for feiring av nasjonaldagen, sier Solberg.

Trinn 3 – Vurderer koronasertifikat

I trinn 3 vil det kunne åpnes for lettelser både i det private og det offentlige rom, blant annet ved å tillate at flere samles.

Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.

For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat. (Dette er også blitt omtalt som vaksinepass eller vaksinesertifikat).

Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registrering og god avstand mellom gjester.

Regjeringen ønsker fortsatt at flest mulig jobber på hjemmekontor.

I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.

Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening på tvers av kommunegrensene.

Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.

Regjeringen vil også åpne for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra til dag. Også for reiser utenlands vil regjeringen vurdere hvordan koronasertifikatene kan brukes.

Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Regjeringen anslår at Norge trolig har gått de tre første trinnene i planen innen utgangen av juni, dersom vi ikke opplever større tilbakeslag. De gjør samtidig oppmerksom på at mye er usikkert

Trinn 4 – Nærmere normalt, må regne med reisekarantene

Mye vil kunne være tilnærmet normalt, men fortsatt krav til smitteverntiltak, avstand, at man er hjemme når man er syk eller i karantene.

Det kan fortsatt være behov for noe bruk av hjemmekontor.

Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og bredde- og fritidsaktiviteter.

Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra enkelte land med mye smitte.

Man må fortsatt regne med at det vil kunne være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder.

På alle trinn legges det opp til at skoler og barnehager følger trafikklysmodellen. Det vil være den enkelte kommune som vurderer behovet for skjerpet nivå etter en vurdering av situasjonen lokalt.

Da Erna Solberg var ferdig med redegjørelsen, var det debatt i Stortinget.

Der kom Høyres parlamentariske leder Trond Helleland med kritikk av helsemyndighetene, som han mener kommer med sprikende signaler. Også Jonas Gahr Støre kritiserte forvirringen.

VIL HA DET STRENGT: Liliya Hardang (32) ønsker fortsatt strenge tiltak for at mer skal kunne åpnes senere. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Kundene er redde og sitter hjemme

Folk NRK traff ved Majorstukrysset i Oslo onsdag morgen var realistiske med tanke på hva som skulle komme.

– Jeg regner ikke med noe snarlig gjenåpning, og jeg ønsker heller at det er stengt, slik at vi får smitten under kontroll. For meg er det viktigst at svømmebassengene åpner igjen, sa Liv.

Liliya Hardang (32) mente at de strenge tiltakene burde fortsette.

– Jeg håper egentlig at ting holdes stengt så lenge som det trengs for at det heller kan åpne ordentlig. Jeg jobber i en salong hvor vi pleier negler, hud og lignende, og vi opplever at kundene er redde og sitter hjemme, sa Liliya Hardang (32).

VIL HA ÅPNING: Øyvind Bjerva (59) håper så mye som mulig åpnes snart. Foto: Kai Run Kvitstein / NRK

Øyvind Bjerva (59) var klar på hva han ønsker skal åpne:

– Så mye som mulig. Jeg håper i alle fall byen åpner. At butikker og spisesteder åpner er viktigst. Jeg ser ikke noen grunn til at de skal være stengt. Det ligger i ryggmargen hos folk nå å holde avstand og bruke munnbind, sa Bjerva.