Varsler storstilt markering i Eliteserien: Vil ha breddefotballen i gang

Det er fortsatt ikke åpnet for unntak fra enmetersregelen i breddefotballen, og nå har det gått langt over et år siden bredden fikk spille kamper og gjennomføre vanlige treninger.

Det har ført til massiv misnøye og kritikk landet rundt.

Torsdag sendte Norsk Toppfotball (NTF) ut en oppfordring til alle klubbene i Eliteserien, førstedivisjon og Toppserien om å kopiere Stjørdals-Blinks stunt fra forrige kamp mot Jerv i førstedivisjon.

Da gikk trønderne ut på banen med 11 ulike breddedrakter fra nærområdet for å vise sin solidaritet.

Rosenborg er blant klubbene som kommer til å følge oppfordringen.

– Støtter selvfølgelig dette

Før søndagens kamp mot Stabæk skal de gjøre en lignende draktmarkering, og Lerkendal-klubben har allerede begynt å samle inn aktuelle drakter.

– Vi vil markere at vi selvfølgelig støtter dette og jobber for å få bredden i gang. Dette er viktig både for fotballen, rekruttering og det helsemessige aspektet, sier RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug til NRK.

Hun beskriver det som meningsløst at bredden ikke får lov til å spille kamper.

– Hva håper dere en markering kan bidra til?

– Selvfølgelig at breddeklubbene ser at toppfotballen støtter dem, men også at det bidrar til at det åpnes slik at de kan konkurrere igjen, sier RBK-lederen.

Pål Breen i NTF. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Ifølge Pål Breen i Norsk Toppfotball kommer også NFF til å gjennomføre en markering i den kommende landslagspausen

Han forteller at initiativet fra NTF kommer som en følge av forespørsler fra flere klubber om hva Klubb-Norge kan gjøre sammen for å vise støtte.

– Vi ønsker å sette søkelyset på at de ikke har kommet i gang. Vi sitter med rapporter som sier at utendørsidrett bidrar til minimalt med smitte. Når man ser på hva man ellers har åpnet, så synes vi det er veldig merkelig at ikke 22 spillere kan møtes i kamp. Bredden kunne hatt like strenge protokoller som toppen når det kommer til reise og ingen publikummere, sier han.

Han berømmer Stjørdals-Blink som startet det hele mot Jerv.

– Dette er først og fremst en markering til og for bredden. Vi ser jo at frafallet kan bli ekstremt stort om de ikke kommer i gang, mener Breen.

Bekymret for mental helse

Også Bodø/Glimt kommer til å markere sin støtte til bredde, melder de på egen hjemmeside. Det vil skje allerede torsdag kveld i forbindelse med hjemmekampen mot Haugesund på Aspmyra.

Glimt-spiller Vegard Leikvoll Moberg sier han er bekymret for hva nedstengingen gjør med den fysiske og mentale helsa til folk.

– Jeg debuterte ikke i Eliteserien før jeg var 25 år. Jeg kom ikke så langt fordi jeg hele tiden jaget etter å bli best mulig. Mitt jag handlet om å ha det gøy og være god når jeg spilte fotball med mine kompiser, sier han i en uttalelse.

«FK Bodø/Glimt støtter Leikvoll Moberg og alle andre som mener at breddefotballen bør åpnes. I kveld, etter innmarsjen kommer vi til å markere vårt standpunkt i saken. » skriver Glimt på sin hjemmeside, uten at de avslører hva markeringen vil dreie seg om.

Vegard Leikvoll Moberg mener breddefotballen må få komme i gang. Foto: Glimt.no

Klubber med sivil ulydighet

Misnøyen med restriksjonene er så stor at flere klubber i Norge har varslet at de vil bevisst bryte reglene og gjennomføre fullkontakttreninger i tiden som kommer.

Helseminister Bent Høie forventer at idretten tar grep overfor klubber i breddefotballen som nå bryter nasjonale smittevernanbefalinger.

– Min forventning er at Norges idrettsforbund rydder opp i det umiddelbart hvis de avdekker den type forhold, sa Høie til NTB.

Regjeringen har altså besluttet at breddeklubbene kan trene med kontakt igjen tidligst 17. juni i det som blir trinn tre i gjenåpningsplanen, skriver NTB.

Regjeringens anbefaling nå, der det ikke er iverksatt lokale tiltak som er strengere, er at voksne kan drive organisert aktivitet så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Det gjelder for 3. divisjon herrer og nedover, samt 2. divisjon for kvinner og nedover.