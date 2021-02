Ungdommene nektes kamp til tross for åpning fra regjeringen: – Null forståelse

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag åpnet regjeringen for treningskamper mellom klubber internt i landets kommuner. Men mange kommuner har bare én klubb. Det betyr ingen kamp for de fleste.

– Det er helt håpløst. De har null forståelse for hvordan landet ser ut, sier en oppgitt Simen Garaas til NRK.

Han er trener i Sømna IL, en liten klubb i Sømna. De er også eneste håndball- og fotballklubb i kommunen.

Det medfører at deres ungdomslag ikke får spille kamper.

Frykter stort frafall

Garaas forteller at klubben har et sted mellom 11 og 12 håndballag, samt flere fotballag, fordelt på ulike aldersgrupper.

Brønnøysund IL, som holder til snaue 25 minutter unna med bil, har også fotballag og håndballag.

Simen Garaas, trener i Sømna IL. Foto: Privat / Privat

De to lagene får imidlertid ikke møte hverandre i kamp da de tilhører to forskjellige kommuner, henholdsvis Sømna og Brønnøy.

– Dette er bare en videreføring av de reglene som allerede gjaldt, sier treneren og legger til:

– Vi står i fare for å knekke ryggen på barne- og ungdomsidretten. Ungdommene spør stadig vekk om det blir kamp snart, og vi har frafall fordi vi ikke spiller kamper.

På lang sikt frykter Garaas at begrensningene vil føre til at idrettsmiljøet på Sømna, og andre steder i landet, får en kraftig reduksjon i aktivitet. I ytterste konsekvens at hele lag og foreninger forsvinner.

– I løpet av seks syv år har vi bygd opp et herrelag i håndball. Vi startet med null spillere, og nå er vi tilbake der igjen. Det tar lang tid å skape noe, men kort tid å bryte det ned.

Brønnøysund IL er Sømna ILs nærmeste konkurrent, men til tross for at det bare er 25 kilometer mellom klubbene, får de ikke spilt mot hverandre.

Et mindretall får spilt kamp

Norges Håndballforbund har fått flere henvendelser fra klubber som er opptatt av den samme problematikken som Sømna IL.

Lars Hojem Kvam, leder for medier og kommunikasjon, forteller at de har gjort en undersøkelse de siste dagene som viser at kun 35 prosent av Norges Håndballklubber får avviklet kamper for barn og unge.

Lars Hojem Kvam, leder for medier og kommunikasjon i Norges Håndballforbund. Foto: Discovery Network Norway / NRK

Det som skulle være en gladnyhet, viser seg å være en skuffelse for de fleste klubbene i landet.

– Vi synes det er en svært krevende regel. I praksis hindrer dette gjenopptakelse av kampaktivitet for de fleste lag og spillere i barne- og ungdomshåndballen.

Kvam understreker at håndballforbundet vil fortsette arbeidet med å få gjenåpnet idretten på en trygg og god måte.

– Vi vil bruke våre kanaler for å belyse det vi mener blir en litt feil måte å løse dette på.

Føles urettferdig

På Sømna gjennomførte deres G14-lag trening onsdag ettermiddag. Kristian (14) og Jarl Amund (13) har begge vært aktive gjennom pandemien. De synes det er uheldig at reglene gjør det uaktuelt for dem å spille treningskamp.

– Jeg synes det er dumt, og det er ikke et så smart valg. Det er mange kommuner som ikke får lov til å spille kamp, og det føles urettferdig, sier Kristian til NRK.

14-åringen argumenterer for at en mulig løsning kunne vært at de små kommunene fikk lov til å spille mot lag fra andre små kommuner i nærheten.

– Vi kunne spilt mot lag fra Brønnøysund eller Sandnessjøen.

Jarl Amund er enig med lagkameraten, og føyer til et viktig poeng:

– Håndball betyr veldig mye for meg, og spesielt det sosiale.

Kristian (t.v.) og Jarl Amund på Sømna IL mener det er uheldig at de ikke kan spille kamper mot lag fra nærkommunene rundt Sømna. Foto: Privat / Privat

Helse veier tyngre enn idretten

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja sier til NRK at han forstår frustrasjonen og at han skjønner at beslutningen om konkurranser innenfor kommunegrenser slår ut forskjellig fra kommune til kommune.

Samtidig påpeker han at regjeringen har fattet en beslutning der de helsefaglige rådene har veid tyngre enn idrettshensynene.

– Dette handler om å begrense mobiliteten for å kontrollere smittesituasjonen.

Kultur- og likestillingsminister, Abid Q. Raja. Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

Raja håper uansett at idretten klarer å finne gode løsninger for gjennomføring av lokale konkurranser, slik at barn og ungdom får et best mulig konkurransetilbud de nærmeste ukene.

– Videre håper jeg intenst at vi kan slippe opp ytterligere utover våren, så snart smittesituasjonen tillater det. Hva gjelder utendørs konkurranser som ikke innebærer nærkontakt, kan konkurranser finne sted for hele idrettskretsene og idrettsregionene. Dette er en betydelig normalisering som kommer mange barn og unge som driver med vinteridretter til gode, sier Raja.

Et skår i gleden

Det er ikke bare håndball som rammes av problematikken rundt få klubber. Også Norges største særforbund, Norges Fotballforbund, får mange tilbakemeldinger om at barn og unge ikke får spilt kamper.

– Først vil jeg uttrykke at vi er godt fornøyd med at regjeringen er tydelig på at de prioriterer barne- og ungdomsidretten. Det har vært helt avgjørende for at vi har klart å beholde store deler av medlemsmassen, forteller direktør for utvikling & aktivitet, Alf Hansen.

Direktør for utvikling & aktivitet, Alf Hansen. Foto: Trond Tandberg / Getty Images

– Men vi er klare over at dette setter begrensninger for svært mange klubber i deler av landet. Det er en skår i gleden for svært mange klubber rundt om i Norge.

I likhet med Kvam sier Hansen at de også vil jobbe videre med å få gjenåpnet idretten på en trygg og rettferdig måte.