Lave gutter droppes i fotballen: – Kan ikke avskilte 13-åringer

– For en liten gutt er det ikke lett å håndtere skuffelser. Det å ikke bli valgt og ikke få spilletid kan være vanskelig.

Vetle Walle Egeli bemerket seg tidlig som en talentfull fotballspiller da han var 13 år.

Han ble plukket ut til kretslaget, men ble valgt bort da det ble snakk om talentleir, G15- og G16-landslag.

Grunnen var at han var liten av vekst.

LAV: Vetle Walle Egeli (første rad til venstre) opplevde at lagkameratene vokse fra ham i 13-årsalderen. Foto: Privat

Mange talenter kan ha falt fra

Det ble krevende å hevde seg på banen blant gutter som var to hoder høyere enn han selv.

– Det var litt vanskelig for meg, men samtidig visste jeg at hvis jeg jobbet hardt ville jeg en dag ta dem igjen.

Egeli la merke til at mange gutter i samme situasjon som han selv, ga opp fotballen.

JOBBET HARDT: Vetle Walle Egeli ga aldri opp drømmen om en fotballkarriere. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Kan ikke avskilte unge fotballspillere

Man kan ikke avskilte spillere som er 13–15 år gamle, mener Espen Dokken Kirknes.

Nå er han leder av utviklingsavdelingen i Norges Fotballforbund Vestfold, men tidligere jobbet han som spillutvikler i 25 år.

SPILLERUTVIKLER I 25 ÅR: Espen Dokken Kirknes har selv vært med på å velge bort talenter med sen modning. Nå gleder han seg til å sette NFFs tiltak ut i livet for å få med alle talentene, ikke bare de som vokser først. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Selv har han vært med å velge bort unge talenter som Vetle.

– Jeg føler med alle som har vært som Vetle i kropp og størrelse, men som har falt fra. Det var nesten sånn at hvis du ikke var født mellom januar og april, så var ikke aldersbestemt landslag noe for deg.

ETTERPÅKLOKSKAP: Espen Dokken Kirknes i NFF Vestfold tenker tilbake med gru på alle de sent utviklede talentene som norsk fotball kan ha mistet. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Dette stoppet ikke Vetle, han har alltid holdt fast på drømmen sin.

– Jeg hadde bestemt meg veldig tidlig. Uansett hva som skjer, så skal jeg bli fotballspiller.

Sen pubertet knuser mange drømmer

Norges Fotballforbund setter nå i gang talentprosjektet «Vekst og modning» for å forhindre at dette skjer.

Målet er at flere spillere som utvikler seg tregere fysisk enn andre, skal bli sett og tatt vare på.

I prosjektet ser de på hvordan puberteten påvirker gutter og jenter, og hvilke muligheter de har til å bli tatt ut til ulike lag.

SKAL TA VARE PÅ ALLE: NFF er opptatt av at de som er tidlig fysisk utviklede ikke skal føle at det plutselig er negativt. NFF må også bli enda bedre til å forberede dem på perioden der de fysiske forskjellene utjevnes, sier Brantsæter. Foto: Norges Fotballforbund

Viktig å holde liv i drømmene

Et av tiltakene NFF er i gang med er Future-teams. Dette er aldersbestemte landslag for spillere med sen fysisk utvikling.

Fagansvarlig Talent ID i NFF, Thomas Brantsæter sier dette vil hjelpe spillere med stort potensial med å bli like gode, kanskje også bedre enn spillere som har utviklet seg tidlig.

– Vi må formidle at: «Vi ser dere. Dere henger kanskje litt etter fysisk nå, men det jevner seg ut. Vi har tro på dere.»

Det er en viktig anerkjennelse å gi dem, sier Brantsæter.

Han mener det er viktig å sende riktige signaler slik at unge talenter orker å stå i den svært varierende fysiske utviklingen i ungdomsårene.

Er klar på hva som må til

Det handler om kulturendring, mener Kirknes i NFF Vestfold.

– Det må skje på klubb- og trenernivå, for det er der avgjørelsene blir tatt. De som blir ansett som best, gjerne de som er tidlig utviklet, de får spille mest, sier han.

Han mener klubbene må rullere mer på spillerne slik at alle får mye spilletid og ta vare på de unge spillerne i en mentalt utfordrende periode. Samtidig skal kretsen lage arenaer for talentene som er sent utviklet.

NÅDDE MÅLET: Etter flere år med hard jobbing kunne Vetle Walle Egeli til slutt spille med det norske flagget på brystet. Foto: NFF Vestfold

For Vetle har tålmodigheten gitt uttelling.

Som 17-åring ble han valgt ut til aldersbestemt landslag og samme år signerte han med Sandefjord Fotball. Nå kan han titulere seg som både eliteseriespiller og landslagsspiller.

Men Vetle er ikke ferdig med å sette seg mål.

KAPTEIN: På G18-landslaget var Vetle Walle Egeli kaptein for laget. Foto: Fotball.no

–Det store målet er å spille Premier League. Ved å jobbe hardt, stå på og gjøre absolutt det man kan, så er alt mulig.

Og akkurat det vet Vetle alt om.