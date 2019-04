Karsten (89) ble operert av omstridt øyelege – mistet synet på ett øye

– Egentlig skjønner jeg ikke hvorfor jeg ble operert. Jeg hadde ikke problem med synet i det hele tatt, sier Karsten Eriksson (89) fra Narvik.

Han er en av fire personer som i januar fikk en alvorlig betennelse i øynene etter at de har blitt operert for grå stær hos øyespesialist Jens Kratholm, som eier og driver Øyeklinikken i Narvik AS.

I slutten av februar ble det avdekket to nye tilfeller der pasienter som er operert ved klinikken utviklet samme betennelse.

For Eriksson startet det hele i fjor sommer da han kjente smerter i et øye. Fastlegen sender han til kontroll ved Øyeklinikken.

Her fikk 89-åringen beskjed om at han hadde grå stær på begge øynene og trengte operasjon.

Eriksson stusset over beskjeden fra øyelegen. Han opplevde at han hadde godt syn, og brukte bare briller når han skulle lese eller se på TV.

– Sa jeg kom til å bli blind

Men han stolte på det øyelegen sa. Erikssons kone hadde tidligere blitt operert av den samme legen, og han hadde hørt fra venner og bekjente at Jens Kratholm var dyktig.

– Dessuten sa Kratholm til meg at dersom jeg ikke tok operasjonen kom jeg til å bli blind. Det gjorde utslaget.

Eriksson ble satt opp på time mandag 14. januar 2019. Da han møtte opp ble han operert på begge øynene samme dag.

Han forteller til NRK at han ble overrasket da han blir bedt om å betale 3.551 kroner for operasjonen. Han trodde operasjonen skulle være gratis.

Men 89-åringen skulle få større bekymringer enn fakturaen fra øyelegen.

Det Eriksson ikke visste var at det under operasjonen hadde sneket seg en blindpassasjer inn i øynene hans.

Han merket ikke at noe var galt før kvelden etter operasjonen. Da fikk han vondt i venstre øye. Utover natta ble smertene stadig verre.

Hasteoperert i Tromsø

Onsdag morgen var det så ille at han ba kona kjøre han ned til øyeklinikken. Her ble han undersøkt og fikk med seg øyedråper og kortisontabletter han skulle ta de tre neste dagene.

Han fikk en ny regning på 641 kroner som han betalte før han gikk. I postkassen dagen etter lå det en bankgiro på 3.410 kroner.

Eriksson trodde det måtte være en feil, og fikk kona til å kjøre ned på klinikken igjen.

– Jeg fikk beskjed om at det er en ekstraregning fordi pupillene mine var så små at øyelegen måtte bruke ekstra verktøy.

Eriksson betalte, selv om han syntes prisen var vel høy. Han hadde jo allerede betalt 3.551 på operasjonsdagen.

Da han kom til ny kontroll fredag, skjedde ting i rask rekkefølge.

– Kratholm sa at noe er galt og at jeg måtte reise til sykehuset i Tromsø.

Eriksson forklarte legen at verken han eller kona var i stand til kjøre til Tromsø. Ikke gikk det helsebuss til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) den dagen heller.

Han forteller at fikk beskjed om å dra hjem og vente på telefon fra legen.

Klokka 22 ringte legen og opplyste at det kom en som skulle kjøre han og en annen øyepasient til Tromsø samme natt.

De kom fram klokka 01.30. Legene konstaterte raskt at han hadde en kraftig bakterieinfeksjon inne i øyet – en svært alvorlig tilstand.

Faren for å miste synet er stor dersom den ikke behandles raskt.

Fem timer senere lå Eriksson på operasjonsbordet. Legene hentet ut prøver av glasslegemet. Betennelsen, som satt bak øyeeplet, ble skrapet ut. Deretter fikk han sprøyter med sterk antibiotika stukket inn i øyet.

Operert ti ganger

De neste ukene ble han operert til sammen 10 ganger. Det var opp- og nedturer for 89-åringen.

– En dag kom overlegen inn til meg og fortalte at betennelsen hadde tatt seg opp.

Da ventet en ny operasjon. Denne gangen måtte linsa på det venstre øyet fjernes for å komme til bakterien som lå bak.

Uten linse reduseres synet kraftig. Eriksson forteller at han nå bare kan se skygger.

– Jeg kan ikke skjelne konturer. I praksis er jeg blind på det venstre øyet.

Overlege Einar Krefting ved Øyeavdelinga ved UNN er en av legene som har operert Karsten Eriksson.

Han forteller at bakterien som de seks pasientene fikk inn på øyet er svært vanskelig å bli kvitt.

– Den har egenskaper som gjør at den kan gjemme seg inne i øyet. Det gjør det vanskelig for antibiotika å nå fram til bakterien og ta livet av alle mikroorganismene som er inne i øyet.

Det er fortsatt usikkert om Eriksson vil få tilbake et brukbart syn på det venstre øyet.

UNN: – En veldig alvorlig tilstand Ekspandér faktaboks Slik forklarer overlege Einar Krefting ved Øyeavdelinga ved Universitetssykehuset i Nord-Norge hvordan bakterieinfeksjonen behandles: – En bakterieinfeksjon inne i øyet (endoftalmitt) er en veldig alvorlig tilstand. Fra naturens side settes alt inn på å unngå at bakterier skal komme seg inn i øyet, og hvis bakterier først kommer seg inn i øyet og lager en infeksjon blir konsekvensene ofte alvorlige. Uten behandling ender en endoftalmitt nesten alltid med at øyet blir blindt. Endoftalmitt er en sjelden men fryktet komplikasjon etter kirurgiske inngrep som grå-stær-operasjon eller injeksjoner mot AMD (aldersrelatert makuladegenerasjon). Ved kirurgiske inngrep lager man små åpninger i øyet og bruker instrumenter inne i øyet, eller man injiserer medikamenter inn i øyet. En sjelden gang kan bakterier da komme seg inn i øyet til tross alle forholdsregler. Slike infeksjoner forekommer som regel sporadisk, og sjeldnere enn èn av tusen operasjoner. Ofte er det da pasientens egne bakterier som kommer seg inn i øyet i forbindelse med inngrepet. Utbrudd av endoftalmitt hvor flere pasienter får infeksjon med samme type bakterie forekommer meget sjelden, og skyldes da nesten alltid at noe av det utstyr eller de medikamenter som benyttes inne i øyet under operasjonen har vært kontaminert (forurenset) av en bakterie. Behandlingen ved endoftalmitt består i å ta ut en liten prøve av glasslegemet for bakteriepåvisning, og deretter sette kraftig antibiotika inn i øyet. Av og til fjerner man hele glasslegemet før man setter antibiotika. Ofte kombinerer man flere ulike typer antibiotika. Enkelte bakterier kan være vanskelige å behandle selv om antibiotikaen er virksom mot dem. Kunstige linser som er lagt inn i øyet i forbindelse med operasjon for grå stær er laget av ulike plastmaterialer, og enkelte bakterier kan klebe seg fast i den kunstige linsen og linseposen på steder der antibiotikaen ikke kommer til, slik at noen bakterier overlever behandlingen og igjen kan begynne å formere seg. Hvis man tross gjentatte behandlinger med antibiotika-injeksjoner ikke klarer å bli kvitt bakterien, kan man bli nødt til å operere ut den kunstige linsen og linseposen for å kurere infeksjonen. Dersom man må operere ut den kunstige linsen blir synet oftest veldig dårlig og ufokusert. For enkelte av pasientene kan det være mulig å operere inn en ny og annen type kunstig linse i øyet senere, dersom infeksjonen blir behandlet og man ikke har fått skade på andre viktige strukturer som netthinne, hornhinne og synsnerve.

Først må legene finne ut om øyet har tatt skade av infeksjonen. Dersom øyet blir friskt nok og tåler et nytt inngrep, kan Eriksson på et senere tidspunkt få operert inn en ny linse i øyet.

– I slike tilfeller kan man gjenvinne en del av synet hvis alt går bra, sier overlegen.

Etter over en måned på sykehuset hviler Karsten Eriksson ut på hytta sammen med kona Else.

Snart skal han på ny kontroll ved UNN. Det er fortsatt noen måneder til han får vite om øyet er friskt nok til at han kan få satt inn en kunstig linse.

Angrer på operasjonen

Han håper at legene kan fortelle at øyet leges slik det skal.

– Jeg takker høyere makter for at jeg berget høyre øyet. Det ville vært katastrofe om jeg hadde mistet synet på begge øynene.

Han angrer på at han lot seg operere, og mener selv at han ikke hadde behov for grå stær-operasjon. Han kjørte bil, var aktiv og gikk på treningssenter tre ganger i uka.

I dag må den tidligere rørleggermesteren ha stav for å bevege seg rundt.

– Jeg er satt tilbake både fysisk og psykisk, og har problemer med balansen.

Øyelegen: – Det er forferdelig

Øyelege Jens Kratholm innrømmer at han har ansvar for uføret Karsten Eriksson har havnet i.

– Det er helt forferdelig. Det er naturligvis jeg som i første omgang er ansvarlig for dette, sier Jens Kratholm til NRK.

Øyeklinikken i Narvik er nå stengt. Ifølge Kratholm oppsto bakterien i ventilasjonsanlegget på klinikken. Anlegget har totalhavarert og lokalene er fulle av bakterier. Alt utstyr må kastes og tak, vegger og golv må rives. Det vil ta minst et år å bygge den opp igjen.

– Pasienten vil få erstatning av Norsk Pasientskadeerstatning. Men han får jo dessverre ikke synet tilbake, som var meningen med operasjonen, sier øyelegen.

Kratholm kjenner seg ikke igjen i framstillingen til Karsten Eriksson. Han understreker at han i dag ikke har tilgang på pasientjournalene sine, men opplyser at alle pasientene hans er henvist til ham av lege eller optiker fordi synet deres allerede er svekket.

– Jeg ville aldri sagt at en pasient ville blitt blind uten operasjon. Jeg kan ha sagt at han ikke kunne fortsette bilkjøring uten grå stær-operasjon. Det er pasientens eget valg om han vil opereres og fortsatt kjøre bil, sier Kratholm.

Øyelegen sier også at alle pasientene hans får skriftlig informasjon om hva operasjonen koster i god tid i forveien.

Til sammen opererte øyelegen 290 pasienter for grå stær i løpet av årets første måned. Antallet står i skarp kontrast til avtalen Kratholm har med Helse Nord.

Ifølge avtalen skal øyelegen utføre 500 grå stær-operasjoner i året. Disse operasjonene skal fordeles jevnt ut over kalenderåret. I april sa Helse Nord opp avtalen med øyelegen.

Siktet for grovt bedrageri

I februar ble øyelege Jens Kratholm pågrepet av politiet og siktet for grovt bedrageri. Politiet mener han urettmessig kan ha krevd egenandel på over én million kroner fra over 1000 pasienter.

Ifølge politiadvokat Trond Lakselvhaug i Nordland politidistrikt kan det ha pågått fra 2012 og fram til i dag.

Øyelege Jens Kratholm avviser at han har krevd egenandeler han ikke har hatt krav på.

– Det har jeg ikke gjort. Jeg har holdt meg 100 prosent til takstforskriften Det er politiet og andre som blander begrepene, sier han.

Mistenker han har betalt for mye

I Narvik gjør Karsten Eriksson seg klar til den fire timer lange bussturen med Helseekspressen som skal ta han til Tromsø og ny kontroll.

Pensjonisten har betalt 8.243 kroner for grå stær-operasjonen. Han synes ikke det er riktig at han skal sitte igjen med det økonomiske ansvaret for et ødelagt syn. NRK har fått kopier av alle innbetalinger Eriksson har gjort til Øyeklinikken i Narvik.

NRK har også fått bekreftet at dersom han hadde blitt operert ved et offentlig sykehus ville han sluppet unna med noen hundrelapper i materiellkostnader.

Eriksson lurer på om han kan være en av de minst 1000 pasientene som kan ha betalt en for høy egenandel for grå stær-operasjonen hos øyelegen i Narvik.

Det avviser øyelege Jens Kratholm. Han viser til takstforskriften som alle legespesialister som har avtaler med helseforetak er pliktig til å følge. Han forklarer at han har krevd egenandeler for konsultasjoner og betaling for det medisinsk utstyret han har brukt under operasjonen.

– Har betalt for utstyr

NRK har sett på forskriften og kommer til at fire konsultasjoner skulle utløst en samlet egenandel til om lag 1.500 kroner.

I tillegg har avtalespesialister mulighet til å ta seg noe betalt for kostprisen av materiell og legemidler, men i begrenset grad. I en kommentar til forskriften heter det at det kun er medikamenter og vaksiner, samt engangsutstyr det kan kreves betaling for.

Kratholm forteller til NRK at pasientene hans må betale for diverse utstyr som kunstige linser og medisiner i forbindelse med grå stær-operasjoner.

– Disse prisene varierer fra klinikk til klinikk, og avhenger av hvilke produkter jeg bruker.

Han mener siktelsen beror på en misforståelse. Han tror politiet blander sammen egenandelen alle pasienter må betale og totalbeløpet etter at medisiner og materiell er lagt til.

– Jeg forstår at det kan være vanskelig for folk flest å forstå forskjellen. Men egenandel er en sum som fastsettes av staten. Så kommer materiell og medisiner i tillegg, sier Jens Kratholm.

Øyelegen: – Ikke krevd urettmessige egenandeler Ekspandér faktaboks Øyelege Jens Kratholm avviser at han krevd urettmessige egenandeler på operasjoner betalt av det offentlige, som siktelsen mot ham lyder. – Det har jeg ikke gjort. Jeg har holdt meg 100 prosent til takstforskriften. Det er politiet og andre som blander begrepene, sier øyelegen til NRK. – Når det gjelder det pasientene betaler i egenandel er dette takster som er fastsatt i takstforskriften for avtalespesialister som har avtale med regionale helseforetak. – Det er viktig å skille mellom egenandel, materialkostnader og totalbeløpet. Egenandel er alltid et fastbeløp på 351 kroner per konsultasjon. Dette beløpet som fastsettes av staten hvert år 1. juli. Jeg registrerer at egenandel forveksles med totalbeløpet pasienten betaler. I tillegg til det faste beløpet pasienten må betale i egenandel, kommer materialkostnader i tillegg. Som for eksempel den kunstige linsen som settes inn på øyet og medisiner. På spørsmål om hvordan prisen for en operasjon som den Karsten Eriksson har gjennomført, kunne komme på over 8000 kroner svarer øyelege Jens Kratholm slik: – Det er kostprisen for utstyr og materialer som er brukt under operasjonen. Det er øyeklinikkens utgifter. Kratholm forklarer videre at disse kostnadene varierer fra klinikk til klinikk. Han forstår at dette kan være vanskelig å forstå for folk flest. – Ordet egenandel har en betydning i takstheftet. Og en annen betydning i befolkningen generelt. Kratholm sier også at alle pasientene hans i god tid før konsultasjon og operasjon ved klinikken fått skriftlig informasjon om prisene. Øyeklinikken AS i Narvik hadde en årlig kvote på 500 pasienter på oppdrag fra Helse Nord. Disse operasjonene skulles spres utover hele året. Kratholm opplyser at han hadde planlagt å operere alle 500 innen 1. mars. – Det finnes ingen rimelig anledning til å fordele disse operasjonene utover året. Helse Nord sitt argument for å fordele disse operasjonene utover året er at tilgangen skulle bli bedre. Det er ingen logikk i en slik påstand, sier Kratholm. – Før kvoteordningen kom gjennomførte jeg omlag 2000 grå stær-operasjoner i året. Det er vanlig at en øyelege opererer 20 slike operasjoner daglig.

– Glad jeg er født optimist

Karsten Eriksson føler seg ikke overbevist. Derfor han ha valgt å fortelle sin historie.

– Jeg håper at ingen andre skal bli nødt til å oppleve det samme som meg. Jeg krysser både fingre og tær for at jeg skal få tilbake synet. Heldigvis er jeg født optimist, sier 89-åringen.