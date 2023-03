– Det er selvsagt gledelig. Jeg ringte min klient med en gang vi fikk dommen. Det er klart han er veldig glad for det, sier Jens Kratholms forsvarer Tor Strand til NRK.

Advokaten sier at frifinnelsen var enstemmig i lagmannsretten.

Ankesaken i Hålogaland lagmannsrett ble avsluttet i februar. Der ba statsadvokat, Jorild Steindal, om fire års fengsel for den tidligere øyelegen.

I tillegg til fengselsstraff ba påtalemyndigheten om inndragning av 11 millioner kroner som man mente Kratholm har bedratt sine pasienter for.

Kratholm har selv hele tiden nektet straffskyld. Nå har altså lagmannsretten gitt øyelegen fullt medhold.

– Det startet med den 26. februar 2019. Så det har jo egentlig vært et maraton som nå har endt opp med en fullstendig frifinnelse, konstaterer forsvarer Tor Strand. Foto: Frida Brembo / NRK

I oktober 2017 anmeldte Helse Nord øyelegen for mistanke om bedrageri av en rekke pasienter over en femårsperiode.

– Ikke tatt seg for mye betalt

Halvannet år senere ble han pågrepet av politiet og siktet for grovt bedrageri. I ettertid ble siktelsen utvidet til å omhandle alle pasienter han har behandlet. Til sammen 10 300 pasienter.

I tiltalen gikk det fram at Kratholm både skal ha tatt egenbetalinger ut over egenandelen og at han skal ha tatt betaling for varer og tjenester som pasientene ikke har mottatt.

Kratholm har hele tiden hevdet at alle betalingene fra pasientene har vært innenfor normaltariffen for avtalespesialister, og at han derfor ikke har tatt seg for mye betalt.

Dømt i tingretten

I tingretten ble han imidlertid ikke hørt. Kratholm ble dømt til to års fengsel i Midtre Hålogaland tingrett i august i 2022. Dommen ble anket på stedet.

– Det har vært litt av en sak. Resultatet fikk vi nå og det var kjempegledelig, sier Kratholms forsvarer.

Statsadvokat Jorild Stendal sier til NRK at hun foreløpig ikke si om påtalemyndigheten vil anke dommen til Høyesterett.

Statsadvokat Jorild Steindal førte saken for påtalemyndigheten i Hålogaland lagmannsrett. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

– Vi har ikke annen kommentar i dag enn at vi må få tid til å studere dommen grundig før vi tar en avgjørelse om hva som ev skjer videre, sier hun.

Vil renvaske seg

Det er mer enn 20 år siden den danske øyelegen kom til Narvik, hvor han fikk avtale med Helse Nord som såkalt avtalespesialist.

Siden 1997 har han ifølge egne tall hatt 170.000 konsultasjoner. Han har utført 15.000 grå stær-operasjoner.

Ifølge Brennpunkt-programmet «Pengespesialistene» opererte Øyeklinikken i Narvik rundt år 2000 flere for grå stær enn alle øyelegene på Rikshospitalet. Til sammen.

Da NRK møtte Jens Kratholm i juli 2020 innrømmet han at det ikke var forsvarlig å jobbe så mye som han hadde gjort.

– Du må jo jobbe mer enn åtte timer om dagen. Og det er jo klart. Liksom å kjøre i 130 i 60-sona, så er det jo ikke forsvarlig. Og det vet Helse Nord, uttalte Kratholm.

Øyelege Jens Kratholm selv har hele tiden nektet straffskyld. I dag fikk han medhold i Hålogaland lagmannsrett. Foto: Kjell Mikalsen/NRK

I januar 2019 brøt det ut sykdom på klinikken, noe som igjen førte til at Helsetilsynet dro inn autorisasjonen til Kratholm.

Helsetilsynet konkluderte med at øyelegen i Narvik var uegnet til å utøve legeyrket, og at behandlingen han drev var uforsvarlig.

Kratholm forsvarer sier at saken som gjelder autorisasjonen nå vil bli tatt opp igjen.

– Saken som gjelder autorisasjonen ble satt på vent i påvente i at en rettskraftig dom. Rettssaken har vært en del av argumentasjonen for å ta fra han autorisasjonen. Det er Statens helsepersonellnemnd som avgjør det. Nå vil denne saken bli tatt opp igjen, og står nå for tingretten, sier Tor Strand.