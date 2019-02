Fire øyepasienter smittet av alvorlig og sjelden bakterie under operasjon

Øyelege Jens Kratholm i Narvik hadde operert 290 pasienter for grå stær i januar, da han i slutten av forrige måned ble oppringt av en pasient som hadde merket at synet ble dårlig, skriver Fremover.

I rask rekkefølge fikk han flere slike oppringinger, og da skjønte han at noe var galt.

Pasientene ble kalt inn på nytt, og prøver viste at de var smittet av en svært sjelden og skummel bakterie som heter Burkholderia.

Om grå stær Ekspandér faktaboks Grå stær er en øyesykdom der linsen inne i øyet miser sin klarhet.

Det fører til «tåkesyn», det vil si nedsatt syn både på avstand og nært hold.

Grå stær er vanlig blant eldre mennesker. Blant 75-åringene har halvparten slike linseforandringer.

Øyesykdommen er den ledende årsaken til blindhet i verden. (Kilde: Norsk helseinformatikk)

Kan få varige synsskader

Så langt er fire mannlige pasienter fraktet til Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) hvor de nå får behandling. I verste fall kan pasientene få varige synsskader eller miste synet.

– De er klar over at det er alvorlig, sier avdelingsoverlege Terje Christoffersen ved Øyeseksjonen ved UNN til NRK.

Her er bakteriene sett gjennom et mikroskop. Foto: Wikicommons

Bakterien som er multiresistent, vokser nå i laboratoriet hvor mikrobiologer tester hvordan ulik antibiotika virker. Deretter blir pasientene behandlet med midler som mest sannsynlig vil gi effekt.

Bare beskrevet to ganger tidligere i verden

Bakterien ble oppdaget av den amerikanske patologen Walter H. Burkholder. Hittil er den bare beskrevet noen få steder i verden, blant annet i en flaske bedøvende middel i India.

Avdelingsoverlege Terje Christoffersen forklarer at bakterien trives på fuktige steder, og må ha kommet inn på pasientens øyne under operasjonen ved øyeklinikken i Narvik. Det er også tatt prøver av utstyret som personalet ved Øyeklinikken i Narvik AS bruker.

– En katastrofe

Hvor bakterien stammer fra er et mysterium, og øyelege Jens Kratholm er dypt fortvilet over det som har skjedd. Alle operasjoner ved klinikken er innstilt på ubestemt tid.

Øyelege Jens Kratholm i Narvik har innstilt alle operasjoner i påvente av at han finner ut hvor bakterien stammer fra. Foto: Privat

Kratholm har brukt den siste uka på å kontakte de 290 pasientene som er operert i tidsrommet mellom 4. til 28. januar.

– Det er en katastrofe, både for pasientene og klinikken, vi snakker om synet til folk. Vi har aldri hatt noen sånne problem før, sier han til NRK.

Nå ber han alle pasienter som har vært operert om å ta kontakt dersom de oppdager at synet blir redusert.

– Det kan føles ut som det er flekker foran øyet. Man kan også bli rød på øyet eller oppleve smerter.

Han har snakket med professorer i USA, som har forklart at Bukholderia-bakterien er svært vanskelig å behandle.

– Fordi den er så sjelden, er de lite kunnskap om bakterien. Det er kjempestressende, sier øyelegen.