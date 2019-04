Politiet har mottatt 10 nye henvendelser om øyelegen

Øyelege Jens Kratholm ved Øyeklinikken i Narvik har i politiavhør nektet for å ha brutt loven.

Men ifølge politiet kan han ha krevd for mye i betaling. Det kan gjelde mer enn 1.000 pasienter over flere år. Siktelsen er grovt bedrageri.

Fredag opplyser Nordland politidistrikt at de har mottatt 10 henvendelser fra pasienter i etterkant av at saken ble kjent i media. Politiet har god oversikt over legens virksomhet og har mye informasjon i saken.

Politiadvokat Trond Lakselvhaug sier siktelsen står ved lag. Men han vil ikke si om mistanken mot siktede er styrket eller svekket etter avhørene, eller om omfanget av saken er endret.

– Vi etterforsker forhold i saken som går tilbake til 2012. Men holder åpent for at dette kan endre seg, og at perioden her kan være over kortere eller lengre tid.

Melder fra til Pasientombudet

Pasientombud Odd Arvid Ryan i Troms har fått to nye henvendelser fra pasienter som mener de har betalt for mye for grå stæroperasjoner hos øyelege Jens Kratholm.

Pasientombud i Troms Odd Arvid Ryan sier også de har blitt kontaktet av pasienter de siste dagene. Foto: Elise Holdal / NRK

Pasientene har opplyst at de har betalt mellom 6 og 12.000 kroner for operasjoner de gjorde i 2018.

– Vi oppfordrer pasientene om å ta kontakt med politiet. Slik kan kravene komme med i et erstatningskrav i en eventuell straffesak, sier Ryan.

Politiet opplyser imidlertid at det ikke behov for at pasienter tar kontakt med dem. Skulle politiet ha behov for å komme i kontakt med noen pasienter, tar de kontakt selv.

Pasientombudet mener at også Helse Nord bør gi mulig berørte pasienter god informasjon om hva de skal gjøre.

– Det er jo de som har gjort avtale med denne spesialisten. Indirekte har Helse Nord et visst ansvar for problemene disse pasientene nå har fått.

Også Helse Nord oppfordrer tidligere pasienter om å melde fra til politiet.

Flere nye tips

Fra før har Pasientombudet mottatt fem henvendelser om urettmessig fakturering fra øyelegen. Forrige uke mottok de en til.

Trond Lakselvhaug, politiadvokat i Nordland politidistrikt. Foto: Harald Krogtoft / NRK

Allerede i 2012 sendte pasientombudet i Finnmark en bekymringsmelding til Helse Nord om at en pasient mente øyelegen tok for mye betalt.

Politiet har altså også mottatt flere nye tips i saken. Blant annet av personer som kan ha blitt utsatt for bedrageri av siktede.

– Det er personer som har tatt kontakt med oss. Jeg har selv blitt kontaktet direkte på e-post, sier Lakselvhaug.

Han sier de undersøker hvor langt tilbake i tid dette kan ha skjedd.

– Han har lagt fram sin versjon av saken. I straffesaker er siktede uskyldig til det motsatte er bevist. Så etterforskningen vil da blant annet dreie seg om å ettergå hans forklaring.

Vil ikke si noe nå

NRK har vært i kontakt med øyelege Jens Kratholms advokat, Tor J. Strand. Han sier at så lenge etterforskningen pågår, ønsker ikke Kratholm å besvare utspill i media.

– Jens Kratholm forholder seg til politiet, og ønsker å bidra til at de forhold som tas opp derfra blir avklart på en god måte, skriver han i en e-post.

Øyelegen ønsker å opplyse at klinikken er stengt, og at alle planlagte pasientkonsultasjoner er avlyst.

– Alle pasienter må derfor ifølge Jens Kratholm kontakte lege eller optiker for å få henvisning til en annen øyelege.