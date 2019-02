To nye pasienter smittet av alvorlig øyebakterie

Tidligere i år ble alle operasjoner ved Øyeklinikken i Narvik AS stanset etter at fire pasienter fikk en alvorlig og svært sjelden betennelse i øynene etter å ha blitt operert for grå stær.

Medisinsk direktør Geir Tollåli i Helse Nord bekrefter at to nye pasienter er smittet av bakterien etter operasjoner ved den samme klinikken.

Det skal også ved disse tilfellene være bakterien Burkholderia cepacia som er årsaken til betennelsen, skriver Fremover.

– Vi har gitt øyelegen den assistansen vi kan. Og i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge jobber vi med å finne ut hva som har skjedd, sier Tollåli til NRK.

I kjølvannet av saken om den første sykehusinnleggelsen, fortalte en 84 år gammel kvinne at hun ble helt satt ut da hun ble bedt om å betale 12.000 kroner for en operasjon, fordi øyelegen hadde brukt opp kvoten sin. Kratholm selv mente det var snakk om en misforståelse.

Legen opererte 290 pasienter på én måned, og granskes nå av fylkeslegen.

Rapport forsinket

Det vil fortsatt ta en til to uker før Helse Nord vet mer om situasjonen ved Øyeklinikken i Narvik. Da skal Det regionale kompetansesenteret for smittevern (KORSN) ved UNN ha klar sin rapport om smittesituasjonen ved øyeklinikken.

Senteret jobber på oppdrag fra Helse Nord med å finne ut hva som skjedde da flere pasienter ble smittet av bakterien Burkholderia cepacia.

Relativt vanlig mikrobe

Her ser man bakterien vokse på en blodskål. Bakterien som er multiresistent, vokser nå i laboratoriet hvor mikrobiologer tester hvordan ulik antibiotika virker. Foto: Wikicommons

Ansatte fra KORSN har tatt prøver av alt utstyr øyelegen bruker for å finne ut hvordan akkurat denne mikroben havnet inn i øynene på pasientene som er operert ved Øyeklinikken i Narvik.

Men det er ingen enkel oppgave all den tid prøvene er tatt flere uker etter smittetidspunktet. Det er stor turnover i en slik prosess. Både når det gjelder legemidler og utstyr, som blir vasket og desinfisert.

I tillegg går staben gjennom alt av om rutiner og prosedyrer ved klinikken som kan forklare hvordan dette kunne skjedd.

Bakterien Burkholderia capacia er en relativt vanlig miljømikrobe, som finnes i vann og fuktige miljøomgivelser i miljøet rundt oss. Bakterien ble oppdaget av den amerikanske patologen Walter H. Burkholder i 1949. Hittil er den bare beskrevet noen få steder i verden, blant annet i en flaske bedøvende middel i India.

Bakterien slår seg gjerne til i lunger hos pasienter med cystisk fibrose, hvor den koloniserer slik at pasientene ikke blir kvitt den.

Bare et par ganger tidligere at den har vært beskrevet i forbindelse med øyeoperasjoner.

Øyet har et avansert immunforsvar med masse beskyttende stoffet i tårevæska som beskytter overflaten av øyet. Men dypt inne i øyet er situasjonen helt annerledes.

Derfor er det lite etablert kunnskap om hvordan bakterien skal behandles i øyet.

Det har ikke lykkes NRK å få tak i øyelege Jens Kratholm torsdag morgen.