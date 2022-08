Onsdag ble den tidligere øyelegen Jens Kratholm i Narvik dømt til to års fengsel for å ha utsatt titusenvis av pasienter for unødvendige og dyre undersøkelser.

Selv har Kratholm hele veien nektet straffskyld. Og han har anket dommen.

Retten mente at den tidligere øyelegen hadde krevd egenbetaling fra 10 300 pasienter som han ikke hadde krav på. Totalt omfatter saken rundt 33.000 konsultasjoner.

I tillegg til fengselsstraffen bestemte retten at 3 millioner kroner skulle inndras.

Langt mindre enn hva påtalemyndigheten mente de kunne bevise.

– Påtalemyndigheten tok ut tiltale mot Kratholm og skulle få han dømt for et bedrageri for 13 millioner. Men så har tingretten kommet til at han kan dømmes for bedrageri av 3 millioner. Og da er jo forholdet at vesentlige deler – 80 prosent av tiltalen – ikke har ført fram, sier Tor Strand til NRK.

Han er Kratholms forsvarer. Strand understreker at han ikke har hatt mulighet til å sette seg inn i dommen.

– Vi vil se på dommen og vurdere om det er grunnlag for anke, sier politiinspektør i Nordland politidistrikt, Bjarte Walla.

Mange eldre

«Selv om hvert bedrageri Kratholm foretok ikke var av det mest omfattende målt i beløp, vil retten understreke at det er klart skjerpende at det ble begått i et slikt omfang mot pasientene i den sårbare posisjon pasientene stod i like etter en operasjon», heter det i dommen.

Retten trekker også fram at mange av pasientene til øyelegen var eldre, og trolig hadde en begrenset økonomi.

Selv om tiltalen omfatter bedrageri av 10 300 pasienter, var det bare en liten del av alle pasientene som har krevd erstatning. Kun 185 stykker.

Erstatningskravene varierte fra 115 kroner til 8 380 kroner.

Tor Strand ønsker ikke nå å kommunetre enkeltpunktene i dommen, men sier:

– Jeg har som sagt ikke lest dommen, så jeg kan ikke gå inn på noen enkeltheter og vurderinger. Jeg bare konstaterer at store deler av tiltalebeslutninga ikke har ført fram.

Den danske øyelegen kom til Narvik for mer enn 20 år siden. Der fikk han avtale med Helse Nord som såkalt avtalespesialist.

Han har vært kjent for å operere og behandle øyepasienter i turbofart, og har sjøl sagt at han som lege har plikt til å gi behandling til pasientene som har stått i kø hos han.

Det var Helse Nord sjøl som i 2017 anmeldte han for mistanke om bedrageri overfor en rekke pasienter. De mistenkte at han hadde tatt for mye betalt i egenandeler hos pasientene.

Får ikke erstatning med det første

Erstatningskravet fra de 185 pasientene utgjør totalt 694 638 kroner. Men erstatningssaka til disse øyepasientene ble ikke avgjort av retten og skal behandles seinere.

Årsaken? Retten mener de trenger ytterligere redegjørelser og beregninger før de kan ta stilling til kravene.

Lina Therese Remlo er bistandsadvokat for øyepasientene. Foto: Petter Strøm / NRK

– Med resultatet retten har kommet til, så har jeg forståelse for at ikke de sivile erstatningskravene kunne avgjøres i dommen, sier Lina Therese Remlo.

Hun er bistandsadvokat for øyepasientene.

– Hvorfor?

– Når retten har trukket ei grense mellom det som er straffbart og ikke, så må man gå gjennom hvert enkelt krav og trekke den samme grensen der. Det var ikke bevisførselen i retten lagt opp til.