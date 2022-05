Planlegger å bruke 30 milliarder på samferdsel i fylke med 240.000 innbyggere

Det er nærmest klondyke-tilstander i samferdselsutbygginga i Nordland de neste årene. I alt seks store prosjekter er i gang eller planlagt.

Til sammen blir det investert over 30 milliarder kroner, i et fylke med bare 240.000 innbyggere.

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, mener satsingen henger sammen med det grønne skiftet.

Grønt fylke

– Jeg tror en av årsakene er de andre investeringene som skjer i fylket nå. Vi ser at næringslivet går veldig godt, det investeres i nye fabrikker knyttet til grønn energi og sjømatindustrien setter stadig nye rekorder. Da er det lettere å jobbe gjennom nye samferdselsprosjekter, sier Norvoll til NRK.

Han påpeker at Nordland er et eksportfylke og er avhengig av god samferdsel. Han tror at det er denne verdien samferdselsmyndighetene nå ser.

– Det er en stor jobb som må gjøres. Vi trenger gode veier og moderne flyplasser for å eksportere enda mer i fremtiden.

– Det er bra at det nå løsner litt og at regjeringen prioriterer Nordland. Som er den regionen hvor vi ser den største farten mot ny og bærekraftig industri, sier Norvoll.

Denne strekninger er det som nå blir prioritert. Foto: Statens vegvesen

Ikke billig

Torsdag ble det kjent at E6 gjennom Sørfold hører til de høyest prioriterte vegprosjektene i Statens vegvesen.

Strekningen Megården – Mørsvikbotn med sine 16 tunneler oppfyller ikke dagens sikkerhetskrav, og skal byttes ut med 45 kilometer ny veg, nye tunneler og bruer.

Totalprisen er beregnet til 10,27 milliarder kroner.

Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6 Du trenger javascript for å se video. Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

I tillegg er det også planlagt å utbedre E10 fra Nappstraumen og til Å i Lofoten til 1,2 milliarder.

Samt det store offentlig/private samarbeidet Hålogalandsvegen mellom Harstad, Sortland og Evenes. Den har en prislapp på 9 milliarder kroner.

Dersom man tar med Ny by – Ny flyplass i Bodø, som er kostnadsberegnet til 7 milliarder kroner, ny flyplass i Rana til 3,3 milliarder kroner og del 2 av bypakke Bodø til 1 milliard er totalsummen i Nordland på over 30 milliarder kroner.

Normalt sett går det mange år mellom hver gang én ny flyplass i Norge.

Bekymret for prisvekst

Selv om ikke alle prosjektene starter opp samtidig, er vegvesenet særlig bekymret for prisveksten.

Erfaring viser at de 30 milliardene fort kan bli adskillig mer.

– De neste fem – seks årene snakker vi om prosjekter på 20 milliarder hos oss. Så kommer to flyplassprosjekt i tillegg, sier prosjektdirektør i Statens vegvesen Stein Johnny Johansen.

Han sier det er positivt at Nordland nå får nye veier og flyplasser, men er bekymret for uroen i markedet som presser prisene oppover.

Aktivitet i nord

– Vi prøver å ta høyde for prisveksten. Det vi ser nå er at det er en veldig høye prisstigninger i markedet akkurat nå. Det henger sammen med covid og krigen i Ukraina. Det bekymrer oss, for prosjektene blir dyrere, sier Johansen til NRK.

Prosjektene betyr også mye aktivitet for næringslivet i nord.

– Det er veldig positivt. Kontraktene er veldig store, så alle kan ikke gå til lokale entreprenører og vi må ut i EU markedet. Men det vil likevel gi store ringvirkninger i lokalsamfunnene gjennom underleverandører og underentreprenører, sier Johansen.