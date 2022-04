Skal tømme Nord-Norge for kraft: Vil gjøre strømmen dyrere for folk flest

Aker Horizons lanserte i oktober deres industrisatsing i Narvik.

Den lokale aktøren Nordkraft har på sin side jobbet lenge for å få kraftkrevende industri nærmere energien.

Nå inngår de to selskapene et samarbeid for å få realisert begges planer.

– Endelig har vi signert en avtale. Det gjør at vi tar et betydelig skritt mot at kraftkrevende industri kommer nærmere energien, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft til NRK.

Helt konkret stiftes et nytt selskap med prosjektnavnet «Aker Land» (se faktaboks under).

Om det nye selskapet Ekspandér faktaboks Aker Horizons, som majoritetseier (80 prosent), tilfører det nye felleseide selskapet kapital og kompetanse for en videre industriell satsing på tomtene.

Nordkraft legger inn sine opsjoner, rettigheter og avtaler rundt tomtene Kvandal, Balsfjord, Straumsmo, Fjellbu og Korgen inn i selskapet, og eier med det 20 prosent.

Skal bruke store mengder strøm

I 2018 startet Nordkraft arbeidet med tilrettelegging av tomter nært sentralnettet.

Målet var å bringe industrien til energien i stedet for å eksportere nordnorsk kraft som ble til arbeidsplasser i nabolandene.

Dette har de siste årene blitt utvidet til flere typer kraftkrevende industri. Som batteri, hydrogen og ammoniakk.

Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft. Foto: Petter Strøm / NRK

Med den nye avtalen på plass kan Aker Horizons og Nordkraft komme i gang med nye prosjekter av denne typen.

Først ut; Kvandal i Narvik. Her ser man for seg hydrogenproduksjon.

– Konsesjon og regulering er på plass allerede. Det betyr at spaden kan settes i jorda, forklarer Frantzen.

Stor verdiskaping

Og prosjektet vil ifølge Frantzen være en god start for å unngå at overskuddsstrøm går til utlandet. I Kvandalen ser man for seg å bruke kraft 3,5 ganger det Narvik by bruker.

Men Kvandalen er kun en av fem tomter Aker Horizon nå har sikret seg.

Med de fire andre er potensialet for utnyttelse av overskuddsstrøm stort.

– De ligger sentralt til, helt inntil sentralnettet, med god tilgang til kraft.

Overskuddet i nord er på mellom åtte og ni terawattime, opplyser han.

– Vi produserer 20 og bruker 12.

Og målet er altså at man, med disse industriprosjektene, vil klare å bruke overskuddet.

Frantzen i Nordkraft sier dette på sikt kan gi noe høyere strømpriser for folk flest, men ikke i nærheten av prisene andre steder i landet.

– Når vi i vinter har opplevd en strømpris på 12–14 øre, så er ikke det bærekraftig. Men det vi må unngå, er det man opplever i Europa og Sør-Norge.

Til gjengjeld vil regionen, ifølge ham, få store nye muligheter.

– Vi får tilgang til helt annen verdiskapning i landsdelen.

Vil ta i bruk overskuddet

– Da vil det ikke være mer overskuddskraft igjen i Nord-Norge?

– Det vi håper, er at vi kan ta det overskuddet som finnes i bruk gjennom ny industri.

Da vil det for eksempel ikke lenger være noe stort behov for å bygge kabler for å overføre overskuddskraft i nord, sørover.

– I den grad en kabel hadde som formål å få ut overskudd fra landsdelen, så vil det behovet synke vesentlig.

Kristian Røkke, konsernsjef i Aker Horizon, sier Narvik som fremtidig industri- og energiknutepunkt vil kunne skape attraktive produkter, utvikle bærekraftig eksportindustri og etablere grønne arbeidsplasser.

– Vi ser et stort potensial for å utvikle disse tomtene og ser frem til å samarbeide med Nordkraft på dette.

– Beste i landet

Da Nordkraft tilbake i 2018 begynte å jobbe med å få industri nærmere energien kalte de prosjektet Powered Land.

Frantzen erkjenner at de med den nye avtalen reduserer deres mulighet for kontroll, men at ideen lever videre.

– Det tilføres ressurser, kapital og industriell kapasitet for den videre utviklingen, sier Eirik Frantzen.

Han forteller videre at utviklingen er det Nordkraft har arbeidet for.

– Tomtene vi har er de beste i landsdelen til dette formålet. Her har vi vært tidlig ute og reservert kraft. Dermed har vi gunstig køplass hos Statnett. For å sikre denne posisjonen kreves framdrift i prosjektene og denne avtalen betyr en ny fase i så måte, sier Frantzen.

Transformatorene til tomta i Kvandal er nå bestilt, noe som også markerer starten på utbyggingsfasen for industriell aktivitet i dette samarbeidet.