Det går tiår mellom hver gang det bygges ny flyplass i Norge.

I løpet av de neste årene, vil det etter planen bygges to i Nordland alene.

Én av dem ligger i Bodø, hvor i underkant av 7 milliarder milliarder kroner skal sørge for at flystripen i Bodø skal flyttes 900 meter.

Men det er ikke bare for staten å gi penger til statseide Avinor.

For det setter EØS-avtalen en stopper for.

Fjerna 200 millioner med et pennestrøk

Torsdag la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett.

Her hadde de strøket 200 millioner kroner fra flyplassprosjektet, nettopp på grunn av EØS-regelverket.

Pengene skulle gå til Avinor og brukes til planlegging.

– Det er en komplisert finansieringsmodell. Da må vi være veldig trygge på at dette er innenfor EØS-regelverket, forklarer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til NRK.

Myndighetene har derfor startet prosessen med å få ESA til å gi tillatelse.

– Vi får ikke dette avklart før ut i neste år, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård til NRK.

Er i dialog

– Privat eller offentlig eierskap er ikke avgjørende. Støtte til næringsvirksomhet kan utgjøre statsstøtte også der eierskapet er offentlig.

Det sier Jarle Hetland. Han er kommunikasjonssjef i ESA. Han bekrefter at norske myndigheter har tatt kontakt med dem.

Professor i Europa-rett ved Universitetet i Oslo, Finn Arnesen, er tydelig på at det er meldeplikt i denne saken.

EØS-avtalen forbyr i utgangspunktet støtte som kan påvirke handelen.

Ulovlig statstøtte Ekspandér faktaboks Det er EØS-avtalens artikkel 61 som regulerer statsstøtte. Her er det seks vilkår som alle må være oppfylt for at et tiltak skal defineres som offentlig støtte (vilkårene er kumulative). 1. Mottaker av støtte er et foretak som utøver en økonomisk aktivitet. 2. Støtten er gitt av staten eller av statsmidler i enhver form. 3. Støtten innebærer en økonomisk fordel for mottakeren. 4. Støtten begunstiger enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester. 5. Støtten kan virke konkurransevridende. 6. Støtten kan påvirke handelen med varer mellom EØS-landene.

Planlagt støtte skal meldes til ESA, som tar stilling til om støtten rammes av forbudet, og om det i så fall skal gis dispensasjon.

– Konsekvensen av å ikke melde om en slik overføring, kan ESA kreve at midlene betales tilbake. Det ville vært kjipt for mottaker, sier Arnesen.

– Men kan ikke staten selv bestemme om de vil gi penger til seg selv?

– Nei. Når staten, eller selskaper kontrollert av staten, driver økonomisk aktivitet, har vi å gjøre med «foretak» slik dette uttrykket forstås i EØS-avtalen, sier han, og fortsetter:

– Det ville vært det samme om pengene skulle bli gitt innad i staten, hvis den delen drev med økonomisk aktivitet.

Frykter det tar tid

Stein Sneve er politisk kommentator i Avisa Nordland. Han er klar på at dette ikke påvirker selve avgjørelsen om ny flyplass.

– At den kommer, er ganske garantert. Men jeg har vanskelig for å se for meg at Avinor vil forsere planleggingsprosessen før de får pengene fra staten, sier han.

Men at dette vil bety forsinkelser, ser han ikke bort fra.

– Avinor-sjefen har allerede sagt at 2027 ikke er et mål for Avinor. Jeg tror vi tidligst får en flyplass i drift fra 2029.

Avinor-sjef Abraham Foss sier til Avisa Nordland at det uansett er en helhet som må på plass før byggingen kan starte.

– I tillegg til positive endringer i finansieringen, som regjeringen foreslår, må vi få på plass endelige avtaler med både Bodø kommune og Forsvarsbygg. ESA må også godkjenne finansieringen, og vi må gjennomføre et omfattende samspill med entreprenøren som skal bygge, sier Foss.

Samferdselsminister Nygård er klar på at det ikke har praktisk betydning for prosjektet.

– Det er ingen ting som tilsier at man ikke kan fatte de nødvendige vedtakene å komme videre med prosjektet. Det er ikke en nyhet for Avinor eller oss som jobber med dette. Dette var planleggingsmidler, de skyves til 2023. Avinor forskutterer og jobber som planlagt med prosjektet, sier han.