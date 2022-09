Det ventes store industrietableringen i Narvik og Rana kommune de kommende årene.

Kommunene som i mange år har opplevd nedgang i befolkning og arbeidsplasser, griper med begge hender etter store aktører som kan snu utviklingen.

Nå skal muligheten for å søke regjeringen om å bli såkalt «frikommune» opp til politisk behandling i begge kommunene. Det samme skjer i andre norske kommuner.

– Vi har en helt unik mulighet med de aktørene som har meldt sin ankomst til Narvik. Da kan raskere saksbehandling på en rekke ting være helt nødvendig, sier assisterende rådmann i Narvik kommune Lars Normann Andersen til NRK.

FRISLIPP: Assisterende rådmann i Narvik kommune ønsker å få bestemme selv hvilke innsigelser som skal tas hensyn til og ikke. Foto: Frida Brembo / NRK

Vil ha siste ord

Han sikter til Akers grønne industrisatsing i Narvik.

Konsernet har kjøpt opp store arealer for å bygge blant annet datasenter og stålverk. Også Teco 2030 har lansert store planer, som etablering av brenselscellefabrikk.

I Rana etablerer Freyr batterifabrikk, og en industripark med allerede mange nye arbeidsplasser er på plass.

Begge kommunene ønsker å bli den grønne industrihovedstaden i Norge.

Normann Andersen forklarer at hensikten med frikommuner er at lokalpolitikerne skal få bestemme mer.

De skal bruke av sin lokalkunnskap for å ta de beste beslutningene for samfunnet.

Å bli en frikommune betyr at kommunene er fritatt forskrifter og lover på bestemte områder. For Narvik og Rana er tanken at kommunene skal ha siste ordet på innsigelser i plan- og bygningsloven.

I dag er det slik at alle innsigelser må behandles, om de kommer fra innbyggere, grunneiere eller statlige etater.

Det er tidkrevende for kommunene, men også en rett alle har når store planer skal vedtas.

– Alle vil ha mulighet til å fortsatt gi sine innsigelser, men siste ord skal ligge hos lokalpolitikerne og ikke hos statlige myndigheter, sier Normann Andersen.

Frikommune Ekspandér faktaboks Frikommune er en kommune eller fylkeskommune som er fritatt fra visse lover, forskrifter eller andre bestemmelser som ledd i forsøksvirksomhet. Ulike frikommuneforsøk var i virksomhet fra 1986 til den nye kommuneloven ble vedtatt 1992. Ordningen gjaldt fire fylkeskommuner og 20 primærkommuner. Et hovedmål med frikommuneforsøkene var å forbedre den offentlige tjenesteyting overfor innbyggerne og å få en best mulig resursutnyttelse i den kommunale eller fylkeskommunale virksomhet. Kilde: snl.no

For mye byråkrati

Det er ventet at regjeringen skal presentere frikommuneforsøk som en del i statsbudsjettet denne høsten.

Kommunaldepartementet med daværende kommunal -og distriktsminister Bjørn Arild Gram var i vår på besøk i Danmark for å bli inspirert av nettopp frikommuner.

Danmark har valgt ut sju kommuner som i tre år får styre ulike velferdsområder slik de selv ønsker. Nærmest uten å følge statlig regelverk.

Det frister industrikommunene.

– Det er utrulig viktig at Narvik ikke blir en flaskehals i de kommende industrietableringene, forteller Normann Andersen.

– Så det betyr at innbyggernes innsigelser kan velges bort?

– Kommunestyret skal ikke se bort fra innsigelsene, men vurdere hva innsigelsene betyr for den pågående saken og ta de beste beslutningen for lokalsamfunnet, sier Normann Andersen.

– Er det for mange innsigelser?

– Det handler egentlig ikke om innsigelser fra innbyggere, men i større grad om statlige myndigheter.

Normann Andersen mener at det i dag er for mye byråkrati, som tar for lang tid.

Konsekvensen blir at store aktører finner andre steder å etablere seg.

– Absurd

Forslaget skal opp til politisk behandling i formannskapet i Rana allerede neste uke.

Nestleder i Naturvernforbundet, Pernille Bonnevie Hansen, sier til NRK at hun frykter frikommuneordningen vil gå ut over både naturen og innbyggerne i de aktuelle kommunene.

Nestleder i Naturvernforbundet Pernille Hansen mener det er absurd at industrikommunene vil bli frikommuner på plan -og bygningsloven. Foto: Fartein Rudjord

– Vi er en landsdekkende organisasjon som bruker tiden vår på nettopp å skrive innsigelser og følge prosesser for at planene til kommunene skal bli best for naturen.

Hun synes det er helt absurd at kommunene vurderer å ta vekk muligheten til å involvere seg i utviklingen til kommunen.

– Vi er redd for at våre rettigheter på vegne av naturen og innbyggernes rettigheter forsvinner, sier hun.

Derfor er hun helt uenig i at kommunene må gjennom for mye byråkrati i dagens regelverk.

– Det er nå en gang slik at det er med innblanding og involvering gjør at vi får de beste planene, både for fremtiden og jorda. Det må få lov å ta tid, sier Hansen.

Assisterende rådmann i Narvik kommune Lars Normann Andersen mener på sin side at fagmyndighetene hos Staten har så ulike behov at innsigelsene til kommunens planer står mot hverandre.

– Vi prøver å unngå at aktører trekker seg fordi saksbehandling tar for lang tid. Frikommune kan være et redskap. Noe må man gjøre, vi kan ikke sitte stille i båten, sier han.

– Må finne balanse

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik sier til NRK at å gi kommunene mulighet til å søke om å bli frikommuner kan gjøre at kommunene utvikler bedre tjenester.

– Vi ønsker å gi kommunene større handlingsrom enn de har i dag til å tenke nye løsninger og til å samarbeide i større grad i dag.

Kommunal -og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik mener frikommuneordningen vil åpne for nye muligheter for kommunene. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

Det sier han er for å ta tak i de store utfordringen men også de store mulighetene kommunene har.

– Narvik er et godt eksempel for det. Der har de planer for store industrietableringer. Det vil vi se på hvordan vi kan legge til rette for også i framtida.

– Har et kommunestyre i en by som Narvik nok kompetanse til å bestemme over statlige enheter?

– Her må vi finne en god balanse der en fortsatt skal ha nasjonale lover, regler og plansystem. Innenfor rammen av det må vi se hvordan vi kan gi kommunene større handlingsrom enn de har i dag.