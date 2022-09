– Jeg har dykket i Saltstraumen i 14 år og plukket sluker kontinuerlig, men det var første gangen jeg stakk meg på denne måten.

Det forteller Fredric Ihrsen.

Han driver et opplevelsesselskap som tar med dykkere ned i den kraftige malstrømmen.

I en årrekke har han og andre dykkere plukket med seg alt fra sluker til kroker til fiskeliner som er kommet ned fra overflaten.

For en uke siden fikk Ihrsen en ubehagelig opplevelse da han skulle rydde under vann.

– Det var en krok som satt ekstra godt fast, så jeg tok i litt ekstra. Og plutselig gikk kroken gjennom dykkerhansken og inn i fingeren.

Et lite stikk fra en rusten sluk på bunnen av Saltstraumen førte til denne betente fingeren og innleggelse på sykehus. Foto: Privat

Ihrsen trosset de første smertene, men etter dykket bar det til legevakten. Da hadde fingeren hovnet opp, og han ble henvist til sykehuset og på akutten.

Den rustne kroken førte til en hissig betennelse, en lilla, opphovnet finger og store smerter.

– Det endte med et opphold på Nordlandssykehuset fra lørdag til tirsdag, med intravenøs antibiotika fire ganger i døgnet, sier han.

Nå mener Naturvernforbundet det er på tide med et forbud mot å fiske i deler av Saltstraumen.

Større verneområder

Det sier Pernille Bonnevie Hansen, nestleder i Naturvernforbundet.

Hun sier det er en skam at søppel hoper seg opp i det marine verneområdet.

– Vi tar ikke godt nok vare på livet i havet. Bestemmelsene er ikke strenge nok. Det er lov å fiske, og det er ingenting som hindrer fiskeredskaper i å drive inn i området. Vi trenger større verneområder.

Pernille Hansen er nestleder i Naturvernforbundet. Foto: Fartein Rudjord

Saltstraumen i Bodø er en av verdens sterkeste malstrømmer og en turistattraksjon.

Hansen understreker at man må operere med forskjellige typer vern. Det er ikke alle områder som må vernes for menneskelig påvirkning.

NRK skrev i 2016 om dykkere som hadde hentet opp sju tonn sluker fra Saltstraumens dyp. Nå anslår erfarne dykkere at tallet er på over 11 tonn, og om lag en mil med line i året.

Dykkerne mener mengden med brukte fiskeredskaper i Saltstraumen nå er så stor at dykkere risikerer å sette seg fast.

– Produsenter må betale for opprydning

Nestlederen i Naturvernforbundet synes det er rart at det tar så lang tid å få bukt med problemene i Saltstraumen.

– Vi har en statsminister som er havets høye beskytter. Klimapanel. Klimaavtale. Norge taler for vern av havet. Det er rart at man ikke verner ordentlig og ikke verner mer. Vi må få opp tempoet, for det trenger vi. Det blir stadig tydeligere at vi står i en naturkrise, sier Hansen til NRK.

Det som møter dykkerturistene, er ikke bare koraller og tareskog. Men også tonnevis med sluker og milevis med snører.

Hansen mener deler av problemer også ligger i fiskeutstyr som lages i plast. Som varer for lenge når det ender opp i naturen.

– I gamle dager ville utstyret brytes ned. Så noe av ansvaret må produsenter ta. De som produserer utstyret må finansiere opprydning av utstyret som havnet på avveie.

Må sikre fisking på rette plasser

– Det er sjokkerende forhold som blir avdekket, sier Håkon Møller. Den mangeårige politikeren er gruppeleder på fylkestinget i Nordland for Miljøpartiet de Grønne (MDG).

Håkon Møller er gruppeleder for MDG i Nordland. Foto: Anne Sofie Holand Fosby

Under havoverflaten er det et unikt mangfold av dyre- og planteliv. Saltstraumen er derfor også et dykkerparadis.

Møller mener situasjonen i Saltstraumen må tvinge frem endring.

– Konsekvenser for dyr har vært godt dokumentert. Fare for menneskers liv og helse får oss kanskje til å våkne litt ekstra.

Møller etterlyser ulike former for tilrettelegging for å sikre at det fiskes på plasser som ikke skaper ytterligere problemer.

Vil ha staten på banen

– Vi kan ikke ha det sånn at et av de mest unike verneområdene våre skal forringes av friluftslivet. Det må være samspill mellom natur og friluftsliv. Sånn her kan vi ikke ha det.

– Det er et statlig ansvar å sikre naturverdiene siden regjeringen har opprettet et marint verneområde her. Da må departement og regjering inn og se på vernebestemmelsene og se på om de er strenge nok. Sånn som det er nå tyder alt på at bestemmelsene ikke er strenge nok.

– Bør man forby fiske i Saltstraumen?

– Jeg ser ikke noe grunn til å forby all fiske, men det trengs noen føringer i vernebestemmelsene som sier noe om hvor og hvilken type fiske. Man kan tilrettelegge for fiske på bestemte områder på kort sikt uten å endre vernebestemmelsene.

Innslag fra Saltstraumen minutt for minutt der de viser frem slukene de har plukket i år, og bilder fra tidligere dykk. Du trenger javascript for å se video. Innslag fra Saltstraumen minutt for minutt der de viser frem slukene de har plukket i år, og bilder fra tidligere dykk.

Dykker: – Vi kan ikke fortsette som i dag

Dykker Fredric Ihrsen sier at antallet sluker og liner har økt kraftig de siste årene.

– Det er frustrerende at vi som er under vann må rydde opp etter andre, mens over vann skjer det ikke noe.

Fredric Ihrsen vil ha et klarere regelverk for fiske i Saltstraumen. Foto: Privat

Han etterlyser et klarere regelverk på hvor ved Saltstraumen man får lov å fiske, og med hvilke fiskeredskaper.

– I dag fiskes det i praksis ved hele Saltstraumens kystlinje. Men rundt to tredjedeler av denne kan ikke dykkes ved på grunn av for sterke strømmer.

– Så spørsmålet blir da hvorfor man får stå på disse plassene å kaste ut snøret?