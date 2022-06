«Stortinget samtykker i at Kommunal-og distriktsdepartementet i 2022 kan åpne for å tilby Narvik kommune å kjøpe statens arealer på den nå nedlagte Narvik lufthavn og tilstøtende friområde til markedspris, tilsvarende 151.1 mill.kroner. Det blir ikke åpnet for å selge til lavere pris.

Et direktesalg legger til grunn at Narvik kommune forplikter seg til at næringsområdet skal nyttes til verdiskapende virksomhet, at det skal være mulig for flere kommersielle aktører å kunne etablere seg og at slike etableringer skal skje på markedsmessige vilkår.»