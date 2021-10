Aker ASA lanserer i dag planer om ei stor satsing på grønn energi i Narvik.

Det skriver selskapet i en børsmelding.

Akers grønne datterselskap Aker Horizons kjøper opp store områder i Narvik kommune for formålet.

Blant annet den omstridte industritomten Ballangsleira, som Narvik kommune først gav bort til bygging av datasenter. Men som kommunen senere, gjennom et kommunalt selskap, måtte betale flere millioner kroner for å kjøpe tilbake.

Nå selges altså tomten videre til Røkke-konsernet med et pent overskudd.

– I dag har vi delt nyheten om at Aker Horizons lanserer en stor grønn industrisatsing i Narvik. Sammen med lokalsamfunnet og Narvik kommune ønsker vi å utvikle industri og grønne arbeidsplasser i Narvik, sier Ivar Simensen, kommunikasjonsdirektør i Aker Horizons.

Tøffe forhandlinger

Mandag ble saken behandlet i et ekstraordinært kommunestyre i Narvik. NRK kjenner til at vedtaket ikke kom før sent natt til tirsdag.

Etter mange timers forhandlinger og debatter blant kommunestyremedlemmene, ble salg av eiendommer på Ballangsleira og Framneslia for 200 millioner vedtatt mot fem stemmer.

I tillegg investerer Aker Horizons 90 millioner i Narvik Batteri AS. Det er et selskap som sikter mot å utvikle en stor tomt på Hergot litt utenfor Narvik til batteriproduksjon.

Kommunikasjonsdirektør Simensen sier at det er snakk om mange forskjellige typer fornybar energi som selskapet skal satse på.

– Batterier er en mulig vei, men det er flere tomter, og vi vurderer flere muligheter innenfor for eksempel hydrogen og annen industrivirksomhet.

Fra svart til grønt

Aker Horizons har samlet inn milliarder i kapital for å investere i grønn energi og teknologi. Morselskapet Aker BP har bidratt med 1.7 milliarder kroner for å få selskapet på beina.

Selskapet har lansert store grønne ambisjoner frem mot 2025. Blant annet å bidra med minst 100 milliarder kroner i fornybar energi og grønn teknologi.

Videre vil de kutte utslipp med 25 millioner tonn CO₂ per år, som tilsvarer halvparten av Norges årlige utslipp.

Og de vil nå en produksjon på 10 gigawatt fornybar energi. Ifølge selskapet er det 25 prosent av Norges samlede strømforbruk.

– Det kan ikke være noen tvil lenger. Vi har en grønn industrireising på gang i Nordland som er så sterk at det knapt finnes maken i hele Europa, sier stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim i Høyre.

Flere teknologisatsinger i nord

Satsingen til Aker i Narvik føyer seg nemlig inn i en rekke etableringer i Nordland de siste årene.

Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant for Høyre i Energi og miljøkomiteen. Foto: Petter Strøm / NRK

Kjølig klima, ideell luftfuktighet, overskuddskraft og lave strømpriser bidrar til at Nordland fylke er et attraktivt sted for kraftkrevende industri.

– Dette skyldes at hele Europa skal bli karbonnøytralt på veldig kort tid. Vi har unike forutsetninger i Nordland til å bidra til dette med stabilt lave strømpriser, sterk satsing på å bygge infrastruktur og industrikompetanse, forklarer Thorheim.

I vinter lanserte Teco 2030 planer om produksjon av hydrogenbrenselsceller i Narvik. Hydrogenselskapet fikk i går beskjed om at de får 50 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Selskapet har ambisjoner om 500 arbeidsplasser i Narvik.

Også i Mosjøen er det lansert store planer. Gen2 Energy inngikk i høst avtaler om næringsarealer i Mosjøen. Her skal de bygge produksjonsanlegg for grønn hydrogen, samt at de får tilgang til kaianlegg for eksport av hydrogenet.

Freyr er et annet selskap med gigantplaner for Nordland. Selskapet har planer om å bygge fem batterifabrikker i Mo i Rana de neste årene. Det snakkes om 1500 nye arbeidsplasser og på sikt 10.000 tilflyttere til den gamle jernverksbyen.

Aker Horizons har også planer om å hente én milliard euro til et splitter nytt fornybarfond.

Det tilsvarer nesten 10 milliarder kroner.

– Vi politikere må følge opp. Ikke minst for å omsette denne sterke private jobbskapingen i befolkningsvekst for hele fylket, sier Thorheim i Høyre.