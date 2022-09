I 2025 er planen at en ny flyplass skal stå klar i Rana kommune på Helgeland.

Anleggsmaskinene står klare for å starte grunnarbeidet.

Det har de gjort i et par uker.

Men de har ikke kunnet starte arbeidet.

Den nye regionale flyplassen på Helgeland har fått navnet Mo i Rana lufthavn, Fagerlia. Om alt går etter planen vil den stå ferdig i 2025. Foto: Polarsirkelen lufthavnutvikling/Nordic - Office of Architecture

Årsaken?

De siste to ukene har Rana kommune, Ildgruben Reinbeitedistrikt og Avinor jobbet på spreng for å komme til enighet.

For etter at Avinor signerte avtalen med kommunen som åpnet for at de skulle starte arbeidet, skulle det vise seg at noe manglet.

Les også: Garanterer milliarder til ny flyplass i Rana: – Klarsignal om at flyplassen kan bygges

– Må være fri

Reinbeitedistriktet hadde ikke gitt tommelen opp for anleggsstart.

Og da kunne ikke Avinor starte med grunnarbeidet.

– Det er en forutsetning for at vi skal kunne sette i gang anleggsarbeidene. Anleggstomta må være fri for heftelser.

Det sier Anders Kirsebom. Han er konserndirektør for regionale lufthavner i Avinor.

Tom Kristian Lifjell i Ildgruben reinbeitedistrikt er tydelig på at de ikke har ønsket å stikke kjepper i hjulene for byggingen av ny flyplass. Det viktige for dem er å sikre at også fremtidige generasjoner kan drive med reindrift i området.

– Det har stor betydning for oss at det blir tatt så store arealer, sier Tom Kristian Lifjell. Foto: Privat

– Vi ønsker at våre behov blir ivaretatt. Det er det vi har hatt i fokus. Vi er et distrikt som er rammet hardt av forskjellige inngrep.

– Hvorfor startet arbeidet med dette så sent?

– Det kan ikke være det at kommunen ikke vet at vi finnes. Vi henvendte oss til dem i fjor da de startet med avskogingen, sier han.

Kunne vært avklart

Lifjell er tydelig på at alt kunne vært avklart i god tid før anleggsstarten, hvis samtalene mellom dem hadde startet tidligere.

NRK har vært i kontakt med Rana kommune og ordfører Geir Waage. Han henviser til Avinor for kommentarer.

– Det er viktig for oss i Avinor å si at vi har stor respekt for reinbeitedistriktets rettigheter og vi setter pris på at de er løsningsorienterte. Vi har stor tro på at vi skal finne fram til en pakke alle kan leve godt med, sier Kirsebom.

Anders Kirsebom er konserndirektør for regionale lufthavner i Avinor. Foto: Hallvard Sandberg / NRK

Ifølge partene nærmer de seg en løsning. Etter det NRK forstår har det vært snakk om å finne et egnet erstatningsområde hvor reindriften kan forsette sin aktivitet.

– Det er ikke undertegnet en avtale, men vi jobber med for å løse de gjenværende forholdene slik at anleggsarbeidet kan starte, sier Kirsebom.

Tom Kristian Lifjell i Ildgruben reinbeitedistrikt

– Det har vært en intens prosess. Vi forstår at dette haster, og vi har vært tilgjengelig for å møtes og diskutere på kort tid. Men vi syns vi har kommet langt med prosessen som er gjort nå, sier han.