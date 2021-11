Røkke om Narvik-planer: – Må sannsynligvis investere mer enn 50 milliarder

Et nytt initiativ er vår etablering av et kompetansesenter for grønne industrisatsinger i Narvik. Regionen har god tilgang på fornybar energi, gode transportforbindelser og et lokalsamfunn som viser klimalederskap. Som et ledd i Akers satsing på industriell software og industriell teknologi, vil vi sammen med regionens kraftselskap, Nordkraft, bygge og drifte et datasenter.

Aker Horizons investerer i eiendommer og bedrifter som en plattform for nyskaping og etablering av virksomheter innen hydrogen, grønt stål, batteriproduksjon og potensielt nye CCS-prosjekter for eksterne kunder.

Vi ble invitert av kommunen til å samarbeide om utvikling av industriell aktivitet ved å foredle og konvertere konkurransedyktig og ren vannkraft til grønne arbeidsplasser og bærekraftige eksportindustrier.

Vi hadde aldri fått denne muligheten hvis Aker var et rendyrket PE- og forvaltningsselskap. Kombinasjonen av Akers langsiktige industrielle satsing, tilgang på ressurser, omstillingsevne og handlekraft, gjør det mulig. Som industrilokomotiv vil Aker trekke med seg private og offentlige samarbeidspartnere og leverandører. For å realisere planene i Narvik må det sannsynligvis investeres mer enn 50 milliarder kroner.

Det er ikke mulig å få til uten å kombinere industrielt eierskap med tilgang på rett type kapital til konkurransedyktige vilkår. Vår inntreden i aktiv kapitalforvaltning åpner for det. Aker vil sy dette holistisk sammen. For Aker vil Narvik-satsingen være en prototyp på fremtidens Aker der aktiv kapitalforvaltning gir oss mulighet til å ta et enda større løft som industriutvikler.