Fem mennesker omkom og én overlevde, etter den tragiske hyttebrannen ved Risøyhamn i Andøy kommune, helgen som var.

Fire av de fem som omkom var barn, altså personer under 16 år.

Nå har foreldrene til tre av barna gått ut med en uttalelse for første gang etter den alvorlige hendelsen.

– Vi er veldig takknemlige for støtten som vi har fått og får fra familien, venner og lokalsamfunnet. Vi ønsker også å rette en takk til hjelpeapparatet.

– Vi står i lag i sorgen og vi står i lag i tiden fremover. Vi skal hjelpe hverandre med å komme oss videre. Vi er i dyp sorg og fortvilelse.

– Ingen av oss eller nærmeste familie ønsker å uttale seg til, eller møte pressen ut over dette. Vi ber om at dette blir respektert, skriver Ragnhild og Hallvard, som er foreldrene til Mogens og Gustav.

Talsperson for de pårørende til Henning, Tomas Brede Johansen, uttaler:

– Støtten fra folk har vært helt fantastisk, langt utover det vi hadde forestilt oss. Da de kom hjem, hadde noen strødd i oppkjørselen. Det hang bakverk på døra. Blomsterhavet var ubeskrivelig flott.

– Det har vært mange støttende ord som er med på å gjøre det lettere, i den grad noe kan bli lettere. Antall henvendelser er enormt. Noen er redde for å ta kontakt og si noe feil, men det er bedre å ta kontakt enn å ikke gjøre det.

Løp etter hjelp barbeint

Hyttebrannen i Andøy startet natt til lørdag. Faren til to av de omkomne klarte å komme seg ut av den brennende hytta, men klarte ikke å komme seg inn igjen.

Han løp deretter rundt fire kilometer til nærmeste hus for å be om hjelp.

Nødetatene ble varslet, men da de kom fram til stedet, som ligger i Kobbedalen ved Risøyhamn i Andøy, var det allerede for sent. Hytta var brent ned til grunnen.

I løpet av de neste dagene ble det gjort funn av fem omkomne personer i hytta. Det gjør hendelsen til den verste dødsbrannen i Norge på over 12 år.

Blomster og lys ved Svolvær skole, etter brannen. Alle de omkomne var hjemmehørende i Vågan kommune i Lofoten. Foto: John Inge Johansen / NRK

Håper på å gi svar

Nå fortsetter arbeidet med å gi svar på hva som var brannårsaken.

Dette arbeidet består både i tekniske bevis fra branntomta, men også avhør fra faren, som regnes som et sentralt vitne i saken.

Det har ikke vært noe som skulle tilsi at dette var noe annet enn en tragisk ulykke.

Politiet vil ikke gå nærmere inn på hva familiefaren har forklart i samtaler med politiet.

Et telys formet som et hjerte utenfor Svolvær skole. Foto: John Inge Johansen

– Men det er klart at han er et sentralt vitne i forhold til hendelsesforløpet. Det kan ha betydning i arbeidet med å avdekke brannårsaken, sier politiinspektør Per Erik Kalland Hagen til NRK.

Til tross for at branntomta er fullstendig utbrent, håper politiet på at de skal kunne gi de pårørende svar på hva som skjedde.

– Et så skadet åsted er en utfordring. Målet er å kunne gi de pårørende svar på hva som skjedde. Vi har et håp om vi skal klare det, sier Hagen.