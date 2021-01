Disse døde i hyttetragedien på Andøya

Fem personer mistet livet i den tragiske hyttebrannen på Risøyhamn, natt til lørdag 16. januar. I samråd med de pårørende frigir politiet navn og alder på de som omkom, og bilde av de fire barna.

De fem som omkom var:

Luise Marie Bang (40 år)

Henning Christian Bang Johansen (15 år)

Hedda Madell Bang Winther (10 år)

Gustav Rane Krogh Hovde (12 år)

Mogens Pareli Krogh Hovde (15 år)

Familien har ikke ønsket å dele bilde av Luise Marie Bang.

Alle fem ble bekreftet omkommet av politiet søndag kveld.

– Det er med tungt hjerte vi nå konstaterer at denne brannen har krevd fem menneskeliv. Politiet er lettet over at vi har klart å finne de som var savnet, men dette er en tung dag for de berørte og lokalsamfunnet, sa leder for politiet i Lofoten og Vesterålen, Per Erik Hagen.

De var alle bosatt i Vågan kommune i Lofoten.

De gikk i 5. og 10.klasse ved Svolvær skole og 7.og 10 klasse ved Henningsvær skole.

Ved skolen var det i dag minnesmarkeringer for de fire elevene som døde.

– Vær omsorgsfull. Hvis omtanke. Snakk med hverandre. Fortell at det er greit å gråte. Det er greit å ha litt sorg. Det er godt å kjenne på gode minner, som kan være et lyspunkt i sorgen, sier ungdomslos Stig Arne Gundersen i Vågan kommune.

Hadde nettopp kjøpt hytte

Hytta hadde familien kjøpt kun noen måneder før brannen. Politiet fikk melding om brannen ca. klokken 04.30 natt til lørdag 16.januar.

En mann berget seg ut av hytta, og sprang barbeint i fire kilomter for å varsle om brannen. Han kom fram til huset til foreldrene til Astrid Bertinussen Holm i bygda Bjørnskinn og ropte om hjelp.

– Han har kommet vestfra, løpende i mørket og sett lys i huset her. Det viser at det har vært en mann i krise – uten sko på føttene. En helt forferdelig opplevelse.