Klokken 04:30 kommer en barbeint, tynnkledd mann løpende gjennom den bitende kulden på Bjørnskinn i Andøy.

– Han har kommet vestfra, løpende i mørket og sett lys i huset her. Det viser at det har vært en mann i krise – uten sko på føttene. En helt forferdelig opplevelse, sier Astrid Bertinussen Holm til NRK.

NRK møter henne utenfor foreldrenes hus på Bjørnskinn på Andøya.

Huset er det første man møter på Bjørnskinn, og det er her mannen som kom seg ut av den brennende hytta ved Risøyhamn i Vesterålen, ba om hjelp.

– Han hadde løpt 3–4 kilometer fra hytta og ned hit. Og med den opplevelsen var han sterkt preget, sier hun og fortsetter:

– Moren min sa at hun forsto det var alvorlig med én gang. Han sa at det brant i en hytte i Kobbedalen.

Foreldrene ringte etter nødetatene, men det var allerede for sent. Da brannvesenet kom seg opp til hytta, var den nedbrent.

Et spor i snøen som vitner om det grusomme som skjedde. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Kjente til familien

Familien som eide hytta hadde ikke hatt den lenge. NRK har tidligere skrevet om at den ble kjøpt bare få måneder før den tragiske hendelsen, natt til lørdag.

Astrid Bertinussen Holm bor ikke langt unna foreldrenes hus, og er også kommuneoverlege i Andøy.

Hun sier at dette er det verste hun har opplevd i den lille bygda.

– Man har jo opplevd litt av hvert i løpet av årene, men dette må jeg si var veldig, veldig sterkt. Fem mennesker som blir igjen i kobberdalen kommer til å prege denne bygda her i all tid framover.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

Holm peker og forklarer hvordan de bruker turområdet nesten daglig, og at hytta, som nå er nedbrent, er noe de ser like ofte.

Å gå forbi dette stedet nå, vil merkes, sier hun.

– Det blir veldig tøft. Dette var en familie som nettopp hadde kjøpt denne hytta her. Vi hadde blitt invitert til kaffe og besøk til sommeren, også skjer dette her. Vi er en så liten bygd så vi kjenner alle. De var her stort sett i helgene, sier Holm.

Holm sier at foreldrene syns synd i mannen, som til nå er den eneste overlevende etter brannen.

– De er noen sindige personer, og er glade for å kunne hjelpe. De er også veldig preget av denne hendelsen, for de synes veldig synd i han.

Øverst oppe i dalen, over granfeltet, ligger den nedbrente hytta i Kobbedalen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Tre bekreftet omkommet

Søndag ettermiddag bekreftet politiet at en tredje person er bekreftet omkommet etter hyttebrannen.

Like før hadde de gått ut med informasjon om at de to første likene hadde blitt funnet.

Det er fremdeles to personer savnet etter brannen, men politiet har tidligere sagt at de frykter at de omkom i brannen og ligger i ruinene.

De omkomne vil bli sendt til Universitetssykehuset i Tromsø for identifisering og obduksjon. Ingen av de tre har så langt blitt identifisert.

Ifølge politileder i Lofoten og Vesterålen, Per Erik Hagen, er det ikke noen grunn til å tro at noe kriminelt har skjedd. Kriminalteknikere og Kripos jobber fremdeles på stedet.

– Politiet har fortsatt ingen grunn til å mistenke at brannårsaken er noe annet enn en ulykke, men det jobbes med å avklare mest mulig knyttet til hva som kan ha forårsaket brannen, sier politileder Hagen.