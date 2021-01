Fire barn og en kvinne omkom i den tragiske hyttebrannen i Risøyhamn natt til lørdag.

Familiefaren klarte å komme seg ut av den brennende hytta, og løp barbeint fire kilometer før han fikk varslet om brannen.

Sammen med lokalt politi jobber krimteknikere i Kripos for å finne ut hvor brannen startet, og hva som skjedde da hytta i Kobbedalen tok fyr natt til lørdag.

Gjenstander og material som er samlet inn fra branntomta fraktes i disse dager til Kripos sitt laboratorium i Oslo, hvor de skal analyseres.

Seksjonsleder Håvard Arntzen i Kripos sier til NRK at det er tidkrevende arbeid som nå starter.

Vil rekonstruere brannstedet

– Det er en veldig komplisert branntomt. Jo større skader, jo vanskeligere er det å avdekke hvor brannen har startet, og hva som kan være årsaken til at det begynte å brenne.

Kripos har gjort seg ferdig med brannstedet i første omgang. Men ruinene holdes intakt slik at det kan gjøres nye undersøkelser ved behov.

Nå starter analysene som skal gi politiet mulighet for å forstå hvordan brannen startet.

I dette arbeidet kan det være aktuelt å rekonstruere deler av åstedet, enten i 3D-format eller fysisk. I praksis betyr det at hytta kan bli bygget opp igjen.

– Dersom det er hensiktsmessig, kan det bli aktuelt å gjennomføre brannforsøk på Kripos eller et egnet sted for å sjekke om vi får til samme brannutvikling. Dette gjør vi for å teste ut hypotesene våre, og ser hva som støtter den ene hypotesen framfor den andre, sier Håvard Arntzen.

– Et puslespill

Til sammen fire kriminalteknikere var på plass på Andøya lørdag ettermiddag og kveld. To fra Bodø og to fra Kripos.

Kripos ankom Risøyhamn sent lørdag kveld etter hyttebrannen. Sammen med krimteknikere fra Bodø satte de i gang med å søke etter de savnede. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Iført hvite kjeledresser gikk de raskt i gang med søk etter de antatt omkomne.

Søkene varte fram til kokken 2 natt til søndag. I løpet av disse timene ble to personer funnet omkommet i ruinene av den nedbrente hytta.

Søndag ettermiddag var de tre siste omkomne funnet.

Etter at de døde var fraktet ut gikk arbeidet over i en undersøkelsesfase.

– Det er viktig at sporsikringen kommer i gang så raskt som mulig, forklarer Arntzen.

Teknikerne starter med å dokumentere skadene. Større bygningsdeler som ikke har betydning for etterforskningen blir fjernet. Området rundt branntomta blir også dokumentert.

Deretter starter fingravingen på branntomta.

– I denne fasen bruker teknikerne utstyr som murerskje og tannbørste. Man vet aldri hvilke spor som ligger på et brannsted, så vi går bredt ut.

De tekniske undersøkelsene kan ta alt fra dager til flere uker og måneder før politiet får en oversikt over brannforløpet.

– Brannetterforskning er noe av det mest kompliserte som politiet etterforsker. Det er et møysommelig puslespill som skal legges sammen før man eventuelt kan konkludere, sier Arntzen.

– Å etterforske en dødsbrann hvor barn er involvert er alltid en stor belastning for mannskapene. Ikke bare Kripos, men også det lokale politi, brannfolk og det lokale eltilsynet. Men vi er bevisst på at noen har det verre enn oss, nemlig de pårørende, sier seksjonsleder i Kripos, Håvard Arntzen. Foto: NRK

Onsdag uttalte politiinspektør Per Erik Kalland Hagen i Nordland politidistrikt at politiet at de har et håp om avdekke brannårsaken.

Den uttalelsen støtter Kripos-etterforskeren.

Men ikke alle branngåter bli oppklart. Ifølge norsk brannårsaksstatistikk lykkes man med å oppklare åtte av ti branner i Norge.

– Vi er alltid optimistisk. Vi skal gjøre det vi kan for å gi de pårørende svar på hva som skjedde.