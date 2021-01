Fire barn og en kvinne mistet livet i den tragiske hyttebrannen i Risøyhamn, natt til lørdag.

Familiefaren klarte å komme seg ut av den brennende hytta, og løp barbeint fire kilometer før han fikk varslet om brannen.

Alle de omkomne var hjemmehørende i Vågan kommune i Lofoten.

Håper å finne brannårsaken

Lokalt politi i Lofoten og Vesterålen får teknisk bistand fra Kripos i arbeidet med å finne brannårsaken.

Ifølge politiinspektør Per Erik Kalland Hagen blir det en vanskelig og tidkrevende jobb. Årsaken er at branntomta er fullstendig utbrent.

– Et så skadet åsted er en utfordring. Målet er å kunne gi de pårørende svar på hva som skjedde. Vi har et håp om vi skal klare det, sier Hagen til NRK.

– Det er fem omkomne og fire av dem er barn. Omfanget og konsekvensene er spesielle, sier Per Erik Kalland Hagen. Foto: Monica White Martinsen / NRK

Han forteller om en svært spesiell sak, med mange sterke inntrykk.

– En ufattelig tragedie

– Det er klart at det er tungt. Det er alltid trist når personer dør, men det er ekstra tungt når barn er involvert. Dette er en ufattelig tragedie som rammer. Vi har den største medfølelse for de etterlatte og pårørende, sier han til NRK.

Han forteller at politiet jobber etter flere hypoteser.

Men hvilke vil han ikke gå nærmere inn på.

– Men det er ikke er noe som tilsier at dette er noe annet enn en tragisk ulykke.

Hytta som brant ned til grunnen var solgt bare noen måneder før brannen. Den ble solgt gjennom Finn, noe som betyr at det finnes gode bilder og inngående tekniske beskrivelser av hytta.

Den 90 kvadratmeter store hytta lå i et populært turområde ved bygda Bjørnskinn i Andøy kommune i Vesterålen. Den var nylig renovert og ble kjøpt av familien så seint som i fjor høst. Foto: Privat

Hagen bekrefter at informasjonen fra prospektet er den del av etterforskningen.

– Alt som er med på å danne et bilde er viktig, også bilder av hytta, er viktig i så måte.

De omkomne er sendt til Universitetssykehuset i Tromsø for identifisering og obduksjon.

Familiefaren sentralt vitne

Totalt seks personer, to voksne og fire barn, var i den avsidesliggende hytta i Kobbedalen på Andøya da det brant natt til lørdag.

Mannen som overlevde er far til to av barna på 12 og 15 år. Mens kvinnen som omkom er mor til de to andre barna på 10 og 15 år.

Politiet vil ikke gå nærmere inn på hva familiefaren har forklart i samtaler med politiet.

– Men det er klart at han er et sentralt vitne i forhold til hendelsesforløpet. Det kan ha betydning i arbeidet med å avdekke brannårsaken, sier Hagen til NRK.

Fem personer mistet i helga i livet i den hyttebrannen i Risøyhamn i Andøy. I helga har innbyggere tent lys og lagt ned blomster ved skolene til de fire barna som mistet livet. Her ved Svolvær skole. Foto: John Inge Johansen / NRK

Debrifing torsdag

Nødetatene har rutiner for å ivareta og følge opp de mannskapene som har vært involvert.

I Andøy rykket brannvesenet ut med 18 personer, fra Andenes, Risøyhamn og den frivillige styrken på Dverberg.

Det ble i tillegg tidlig rekvirert bistand fra private med ATV, forteller brannsjef Stein Andreassen i Andøy.

Brannvesenet har avholdt debrif på skadestedet, og torsdag blir det felles debrif med alle nødetater.

– Det er en forferdelig tragisk hendelse som selvfølgelig preger hele lokalsamfunnet og involverte nødetater. Tankene går selvfølgelig til de pårørende og berørte.

– Våre mannskaper øver på ulike hendelser, men kan aldri være ordentlig forberedt på slike tragiske hendelser. Involverte mannskapene blir godt ivaretatt, og tilbudt nødvendig hjelp ved behov, sier han til NRK.