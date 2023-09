Mats Bjønnes er underdirektør i tilsynsavdelingen til Forbrukertilsynet.

Han sier at de ikke har noen statistikk på hvor mange meklingssaker som omhandler utenlandske aktører, eller hvor ofte saker avsluttes på grunn av manglende samarbeid med den andre parten.

– Manglende svar eller manglende oppfølging av forbrukere som tar kontakt med kundeservice kan være et brudd på markedsføringslovens regler om urimelig handelspraksis.

– Har Forbrukertilsynet noen reell makt til å hjelpe?

– Dersom Forbrukertilsynet tar opp en sak kan vi be aktøren om å endre eller forby en praksis. Vi har også anledning til å fatte vedtak med økonomiske sanksjoner, både mot et selskap, men også for eventuelle medvirkere ved et lovbrudd. Dette kan eksempelvis være daglig leder eller lignende.

– Hvor enkelt/vanskelig er det å holde utenlandske bedriftsaktører ansvarlig kontra norske aktører?

– For at Forbrukertilsynet skal ha myndighet, må markedsføringen rette seg mot norske forbrukere. Ikke alle aktører som norske forbrukere kjøper fra er rettet mot norske forbrukere i markedsføringslovens forstand. Gjennom samarbeid med andre tilsynsmyndigheter i EU/EØS kan vi også be andre myndigheter om å ta opp sak, eksempelvis hvor et selskap er etablert, hvor vi vurderer at det er brudd på felleseuropeiske forbrukervernregler.

Han sier at en eventuell kvalitetssikring av nettbutikker vil være en politisk sak.

– Hvorvidt det skal være et tilsynsorgan som skal godkjenne og kvalitetssikre nettbutikker blir et politisk spørsmål. Når det gjelder spørsmålet om en oversikt over utrygge butikker, hadde Forbrukertilsynet tidligere en liste over aktører som vi vurderte som useriøse. Vi så imidlertid at mange forbrukere da trodde at alle andre aktører var trygt å handle fra. På den måten ble ikke en slik liste den hjelpen til forbrukere som den var ment som.

På grunn av at det er så enkelt å opprette nye nettbutikker, sier han at det vil være praktisk talt umulig å håndheve et sånt tiltak.

Derfor har han noen råd til forbrukere før de går til innkjøp av ting på nettet: