Selger varer fra Kina til mangedobbel pris: Slik unngår du dropshipping

Du har kommet over et tilsynelatende unikt produkt på en tilsynelatende norsk nettbutikk, og slår til.

Leveringstid: 3–4 uker, toll kan forekomme.

Det er også vanskelig å finne ut hvordan varen kan returneres, og lite kontaktinformasjon.

Sjansen er stor for at du nettopp har handlet på en nettbutikk som bruker dropshipping.

Ifølge Appscenic.com bruker omtrent 27 prosent av alle nettbutikker dropshipping.

Nora Wennberg Gløersen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet fraråder forbrukeren fra å handle på nettbutikker som benytter seg av denne metoden.

– Dropshipping vil ofte gi utfordringer knyttet til leveringstid, importavgifter, høye returkostnader, uklar kontaktinformasjon og varer som er av dårlig kvalitet.

Du kan også oppleve å få tilsendt varer som er ulovlige i Norge.

– Dette er fordi produkter fra for eksempel Asia ikke nødvendigvis blir produsert etter de samme kravene som gjelder i Norge eller EU/EØS, sier Gløersen.

Siden nettbutikken ikke har et eget varelager er det også en viss risiko for at nettbutikken legges ned eller går konkurs før du har fått varen du har kjøpt.

– Det er gjerne er mindre seriøse aktører med svak økonomi som benytter seg av droppshipping.

Sender produkter fra Kina

I og med at bedriftene ikke har et varelager må de lage avtale med en grossist.

En av de største er AliExpress, en tjeneste eid av gigantgrossisten Alibaba fra Kina.

Over 2 millioner ulike nettbutikker selger produkter levert gjennom AliExpress sin dropshippingtjeneste, men når du handler fra nettbutikken står det ikke at det er dem som sender deg varen.

Det kan likevel være ganske enkelt å finne ut av.

Hvis du høyreklikker på bildet av produktet i nettbutikken er det mulig å søke etter bildet. Da får du oversikt over andre nettbutikker som selger produktet.

Dersom du finner produktet hos AliExpress eller en annen dropshipping-aktør, er det mulig at produktet du har sett deg ut leveres med dropshipping.

NRK har forsøkt å få kontakt med Moderneliv, Binor, Kravenashop, Sarabeauty, Bloesa, Bravavi, Evabeautys, Wallfree og for å finne ut om disse bruker dropshipping-metoden.

Vi har også forsøkt å få tak i Alibaba og AliExpress.

Kun Moderneliv besvarer vår henvendelse og skriver følgende i en e-post:

Slik kan du gjenkjenne dropshipping:

Hvis du fremdeles er usikker på om du handler fra en nettbutikk med dropshipping, anbefaler Gløersen å ta en titt på hva nettbutikken sier om leveringstid.

– Nettbutikker som driver med dropshipping har ingen kontroll over leveringstiden, og leveringsinformasjonen på nettsiden er ofte uklar eller mangelfull.

Hun anbefaler også å søke opp nettbutikken på Trustpilot eller liknende, slik at du kan lese andre forbrukeres erfaringer.