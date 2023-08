I desember i fjor bestilte Siw Annichen Lundquist en fønebørste for 2499 kroner fra nettbutikken Moderneliv.no. Dagen etter hun mottok produktet sendte hun det i retur.

Åtte måneder senere venter hun fremdeles på å få tilbake pengene sine, men det er et problem.

Nettbutikken har sluttet å svare og det ser ut som om den ikke finnes lenger.

Men det gjør den – den har bare fått et nytt navn.

Trykk for skrapemodus Skrap frem hele bildet

Føler seg lurt

– Jeg bestilte, men angret meg med en gang, sier Lundquist, som forklarer at hun fikk en dårlig magefølelse.

Hun forsøkte å angre kjøpet, men fikk beskjed om at det var for sent.

– Jeg avtalte likevel at jeg skulle returnere varen når jeg fikk den. Det var null problem.

Dagen etter hun mottok varen, ble den sendt i retur.

Det var da problemene oppsto.

– Jeg sendte utallige mailer, og fikk svar om at «nå var det ikke lenge igjen til de kom på konto». Dette var jo bare sprøyt, for nå har det gått over 8 måneder.

I starten svarte Moderneliv på e-postene hun sendte, men etter et par måneder med unnskyldninger og forklaringer, ble det helt stille.

– Jeg føler meg skikkelig lurt, og det er veldig irriterende at jeg kunne være så toskete at jeg gikk på tilbudet deres.

– Tror du at du noen gang får pengene dine tilbake?

– Nei, det tror jeg nok ikke.

VENTET I ÅTTE MÅNEDER: I desember i fjor kjøpte og returnerte Siw Annichen Lundquist en fønebørste fra nettbutikken Moderneliv. Åtte måneder senere har butikken byttet navn til Alvastores og Lundquist har fremdeles ikke fått pengene sine. Foto: privat

NRK har tidligere skrevet om den samme nettbutikken, som sendte en faktura til en kunde som skrev en negativ omtale om sin opplevelse med butikken.

Flere som venter

Det er ikke bare Lundquist som ikke har fått tilbake pengene sine. Også Joanne Hellem har returnert en fønebørste til samme nettbutikk.

Hun sendte produktet i retur mot slutten av februar.

– Jeg tok kontakt for å høre om den var mottatt. Fikk beskjed om at «returavdelingen» ikke enda hadde hentet pakken, sier Hellem.

– Tiden gikk, ingen penger på konto. Jeg nektet å gi meg, og kontaktet dem igjen.

21. april fikk både Lundquist og Hellem beskjed om at nettbutikken har fått nye eiere.

Det ble siste gang noen av dem fikk svar fra Moderneliv.

Moderneliv ble til Alvastores

Selv om Moderneliv sluttet å svare Lundquist og Hellem, svarer de fremdeles nye kunder.

Når NRK sendte en e-post fra en privat e-postadresse og spurte hvor det har blitt av nettbutikken, fikk vi svar av «Kristoffer – kundeservicemedarbeider».

Han sier at eierne har gått over til en ny kjede og slått seg sammen med merkevaren Alvastores.

– Vi blir fortsatt å inkludere alle varer som vi hadde i Moderneliv.no. Eneste forskjell er at salgene vil gå igjennom kjeden Alvastores, skriver han i en e-post.

Det ble derimot vanskeligere å få svar når vi sendte e-post signert NRK.

Spørsmål fra NRK til Alvastores og Moderneliv Ekspander/minimer faktaboks Det hevdes at butikken har fått nye eiere. Hvem er gammel eier av Moderneliv.no og hvem er det som eier Alvastores.no og Alvabutikken.no?

Når og hvorfor byttet butikken navn?

Hvor mange kunder mangler fremdeles utbetalt refusjon fra dere?

På hvilken måte skal dere ordne opp i dette?

Hvilket ansvar har dere som nettbutikk når det kommer til avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og handelsloven? Og hvorfor overholdes ikke disse?

Moderneliv kom aldri med noe svar.

En som kaller seg John svarte på vegne av Alvastores.

– Som jeg nevnte til din kollega som kontaktet oss tidligere, skaffet vi oss Moderneliv sent i februar 2023. Uheldigvis har vi ikke mulighet til å refundere ordre som ble plassert før den tid, siden vårt betalingssystem ikke var tilkoblet enda. Uansett tar vi dette veldig seriøst, og har informert de tidligere eierne om at dette må bli løst så fort som mulig.

Ettersom «John» ikke svarte på mange av spørsmålene vi sendte, sender vi en ny e-post der vi etterspør navn og kontaktinformasjon på både gamle og nye eiere.

Da får vi ikke flere svar.

Kan kreve renter fra nettbutikken

Forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet forteller at en forbruker ikke skal måtte vente åtte måneder på å få pengene sine tilbake.

– Selv om en nettbutikk skifter eiere, navn eller betalingsløsning, må selskapet sørge for å opprettholde en effektiv kundeservice slik at forbrukerne får det de har krav på.

Forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen forteller at Forbrukerrådet har fått flere henvendelser om nettbutikken Moderneliv. Foto: Forbrukerrådet

Gløersen sier at dersom du som kunde har benyttet deg av angreretten, har du etter loven krav på å få pengene tilbake innen 14 dager.

– Hvis nettbutikken ikke betaler ut slik de skal, kan du ha rett til å kreve forsinkelsesrenter.

I dag ligger denne rentesatsen på 11,75 prosent.

Slik kjenner du igjen dropshipping: Selger varer fra Kina til mangedobbel pris: Slik unngår du dropshipping

Tips fra Forbrukerrådet

– Hvis du har klaget til nettbutikken og ikke kommet noen vei, må du vurdere andre alternativer, sier Gløersen.

Hun kommer med disse rådene:

Har du betalt med Klarna kan du melde inn saken dit. På sine nettider markedsfører Klarna at de har noe de kaller «kjøperbeskyttelse», det vil si at Klarna kan støtte deg i tvisten og ta kontakt med nettbutikken for å forsøke å få til en løsning.

Hvis du har betalt med kredittkort , bør du kontakte banken din så snart som mulig. Du kan ha rett til å få pengene tilbake fra kredittkortselskapet hvis nettbutikken ikke tar klagen din på alvor. VISA og Mastercard debetkort gir deg også noen tilsvarende rettigheter.

Dersom du har handlet i en norsk nettbutikk, kan du også ta saken inn for Forbrukertilsynet for mekling.

Til slutt anbefaler Gløersen å sjekke andre forbrukeres erfaringer før du handler i en nettbutikk.

– Hvis en nettbutikk driver useriøst, finnes det som regel advarsler.