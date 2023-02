«Emilie» (20) kjøpte en fønebørste fra nettbutikken Moderneliv.no.

Fønebørsten kostet 2499 kroner og «Emilie» synes prisen var altfor høy i forhold til kvaliteten på produktet. Derfor sendte hun fønebørsten tilbake til nettbutikken.

Emilie heter forresten ikke Emilie. Hun ønsker å bli anonymisert i frykt for at Moderneliv skal sende henne en ny faktura.

Etter å ha ventet på å få tilbake pengene sine i omtrent en måned valgte Emilie å skrive en negativ omtale om nettbutikken på Trustpilot, et nettsted der forbrukere deler sine erfaringer med diverse bedrifter.

– Jeg var irritert og frustrert, og ville advare andre om at de kunne bli svindlet av nettbutikken.

Det tok ikke lang tid før Moderneliv svarte på kritikken.

Bedriften mente omtalen var helt urimelig, og satte utbetalingen på vent.

NRK har sett på e-postkorrespondansen mellom Emilie og Moderneliv.no, og har gjengir innhold fra e-postene.

Da hun leste e-posten, ble Emilie sjokkert og fortvilet.

– 2500 kroner er veldig mye penger ettersom jeg er student.

Nora Wennberg Gløersen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet sier at forbrukeren har krav på å få tilbakebetalt kjøpesummen dersom hun returnerte produktet på riktig måte.

– Butikken kan ikke stille urimelige vilkår for utbetaling.

– Forbrukere skal kunne dele både positive og negative erfaringer på nettsider som Trustpilot uten at dette påvirker deres rettigheter etter kjøpsavtalen og forbrukerlovgivningen, sier Gløersen.

Moderneliv ville at Emilie skulle slette den negative omtalen, noe hun gikk med på. Hun svarte at hun ikke vil legge ut en ny omtale hvis hun fikk tilbake pengene sine.

Dagen etter kom pengene inn på konto.

Selv om hun fikk pengene tilbake, bestemte hun seg for å skrive en ny omtale likevel.

– Jeg tenkte at jeg var ferdig med kontakten med Moderneliv og ønsket fortsatt å advare andre.

Etter å ha publisert en ny og lengre omtale der hun skrev om at de nektet å gi henne pengene på grunn av den første omtalen, fikk Emilie tilsendt nok en e-post fra bedriften.

«Hei Emilie, bestillingen din gjøres klar for frakt. Vi varsel deg så snart den er sendt.»

Det så ut som Moderneliv hadde lagt inn en ny bestilling på vegne av Emilie uten hennes tillatelse.

I e-posten hevdet Moderneliv de kan kreve at Emilie betaler for produktet likevel, ettersom hun har publisert en ny omtale selv om hun skrev at hun ikke kom til å gjøre det.

«Faktura sendes ut grunnet brudd på avtale. Det ble tilbudt avtale til deg der du som person ikke skulle ha noen offentlige omtaler ute om butikken Moderneliv.no».

– Jeg følte meg veldig hjelpeløs, og lei av hele nettbutikken, sier Emilie.

Moderneliv gikk med på å kansellere fakturaen dersom Emilie sletter den siste omtalen, og lar være å legge ut en ny.

Nok en gang møtte Emilie nettbutikkens krav.

– Jeg er veldig lettet, men skuffet over at jeg måtte fjerne omtalen for å få pengene mine tilbake, og for å slippe ny faktura.

Men Moderneliv hadde ingen rett til å sende denne fakturaen til Emilie.

– Butikker kan ikke bestille varer i kundens navn, uten deres samtykke, sier Gløersen fra Forbrukerrådet.

Gløersen spesifiserer at Forbrukerrådet kan ikke uttale seg om enkeltsaker.

– Men ut fra det vi får opplyst fremstår butikkens fremgangsmåte som helt urimelig og useriøs.

NRK har vært i kontakt med flere av Modernelivs kunder som også har møtt på problemer når de har returnert produkter til nettbutikken:

I en e-post til NRK skriver en som presenterer seg som daglig leder, Martin i Moderneliv at han ikke vet hvorfor Emilie ble bedt om å fjerne den første omtalen.

– Likevel ser vi at denne kunden ikke har opplevd en grei retur og dette tar vi kritikk for. Kunden skal ikke bli nektet refusjon på grunn av en trustpilot-anmeldelse.

Videre skriver Martin at Emilie aldri mottok bestilling på en ny vare, men at bekreftelsen hun fikk var en bekreftelse på retur-produktet som ville bli sendt tilbake til henne.

– Kunden skrev hun skulle slette omtalen og ikke legge ut en ny omtale om Moderneliv på trustpilot i etterkant. Kunden mottar refusjonsbeløpet og bryter avtalen, som hun selv foreslo. Dette er også grunnen til at hun mottok faktura på refusjonsbeløpet.

Martin skriver også at det har tatt lengre tid å få refundert returnerte varer på grunn av sykdom på lageret.

– Men vi jobber kontinuerlig med å behandle alle returer. Vi håper å kunne fullføre dette så raskt som mulig.

Les hele e-posten fra Moderneliv:

E-post fra Moderneliv Ekspandér faktaboks Hei, Jeg klarer ikke å se den første Trustpilot anmeldelsen som ble skrevet av kunden og kan heller ikke se grunnlaget for at vedkommende ble bedd om å fjerne denne anmeldelsen før en refusjon skulle finne sted. Likevel ser vi at denne kunden ikke har opplevd en grei retur og dette tar vi kritikk for. Kunden skal ikke bli nektet refusjon på grunn av en trustpilot anmeldelse. Vi har gjennomgått dette med vår kunderådgiver og lager nå nye interne rutiner for å unngå at dette skal skje igjen. Ved skade på produkt, manglende innhold i pakken eller pakker hvor forsendelsen er returnert feil. Alle kunder kan selvfølgelig dele sin opplevelse med oss på Trustpilot. Hva vi er opptatt av er at anmeldelsen som blir gitt er basert på reelle hendelser og ikke oppspinn for å stille vår bedrift i et dårlig lys. Kunden skrev hun skulle slette omtalen og ikke legge ut en ny omtale om Moderneliv på trustpilot i etterkant. Kunden mottar refusjonsbeløpet og bryter avtalen, som hun selv foreslo. Dette er også grunnen til at hun mottok faktura på refusjonsbeløpet. Kunden har aldri mottatt en ny bestilling eller vare. Kunden ville fått retur produktet tilsendt på nytt grunnet brudd på skriftlig avtale. Kunden fikk tilsendt grunnlaget for fakturaen på e-post (se vedlegg) Grunnet sykdom ved vårt lager, har vi hatt lengre prosesseringstid på returer enn normalt, men vi jobber kontinuerlig med å behandle alle returer. Vi håper å kunne fullføre dette så raskt som mulig. Martin, daglig leder.