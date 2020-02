Stortingsrepresentant Jonny Finstad fra Høyre var en av dem som reagerte kraftig da Widerøe varslet at de ville kutte 4000 avganger i året på en rekke kortbaneruter fra og med 4. mai.

Kuttene ble varslet like etter at regjeringen hadde gitt Widerøe 40 millioner i avgiftskutt for å avhjelpe den økonomiske situasjonen.

Nå ber Finstad samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) om å snarest utlyse anbudskonkurranse på flyruta mellom Evenes og Bodø. Gjerne i kombinasjon med Andøy-Evenes.

– Staten og Forsvaret står midt oppe i en rekrutteringsprosess av personell til oppbygging av Evenes flystasjon. Disse personene vil innledningsvis ha behov for å pendle. Da er vi nødt til å ha på plass et flytilbud, sier Jonny Finstad.

Og det haster, mener stortingsrepresentanten fra Nordland, som også er luftfartspolitisk talsperson i Høyre.

– Befolkningen og næringslivet i regionen må ha forutsigbarhet, sier Finstad.

Håper på SAS og Norwegian

– Det er uakseptabelt å ikke ha et flytilbud mellom to av største befolkningssentrene i Nord-Norge, og som i praksis deler Nordland fylke i to, mener Jonny Finstad. Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

I dag er det Widerøe som trafikkerer strekningen mellom Bodø og Evenes.

Lengre rullebaner både på Evenes og Bodø lufthavn gjør det mulig å bruke andre typer fly enn de som trafikkerer kortbanenettet.

– Vi håper at SAS og Norwegian kaster seg på sammen med Widerøe, slik at det blir en god konkurranse.

Han tror at en statlig garanti kan være en gulrot som også kan lokke de store flyselskapene på banen.

Høyre har ikke regnet på hva et slikt anbud vil koste staten. Men flere modeller kan være aktuelle.

– Som en fast ordning med betaling eller en fleksibel ordning som garanterer for en viss mengde passasjerer per tur. Det som kommer under garanterer staten for og det som kommer over kan selskapet tjene på.

Blir ikke en FOT-rute

Flyselskapet Widerøe kutter 15 prosent av de kommersielle flygingene sine i kortbanenettet. Totalt kuttes 4.000 avganger i året. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Tidligere har Narvik-ordfører Rune Edvardsen krevd at flyruta mellom Evenes og Bodø må komme inn under ordningen med såkalte FOT-ruter – altså ikke-lønnsomme ruter som staten subsidierer.

Finstad understreker at Høyres forslag ikke innebærer at Bodø-Evenes innlemmes i FOT-ruteordningen.

Høyre har også et ønske om å gå igjennom de totale rammebetingelsene for kortbanenettet, for å få et rutenett som fungerer godt for både innbyggere og næringsliv.

– Vi har behov for å gjøre endringer og tilpasninger slik at flyrutene blir lønnsomme.

Hareide: – Må se på Evenes spesielt

– Widerøe spiller en veldig viktig rolle i Distrikts-Norge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Fredrik Varfjell / Fredrik Varfjell

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) var selv leder i transportkomiteen på Stortinget i 2012 da det ble vedtatt å legge ned flyplassen i Narvik.

Det ble inngått en avtale med Ofoten-regionen om at da Hålogalandsbrua ble åpnet og FOT-ruten mellom Narvik og Bodø ble lagt ned, skulle den erstattes gjennom et kommersielt tilbud mellom Narvik/Harstad og Bodø.

– Nettopp den ruta som går mellom Bodø og Evenes er en av de mest kritiske på Widerøes kuttliste. Den betyr mye for Nordland, og en rute vi må vurdere spesielt, uttalte Hareide i Dagsnytt 18 samme uke som Widerøe varslet kuttene.

Widerøe vil ikke kommentere utspillet fra Høyre.

– Vi har gitt vår anbefaling til Samferdselsdepartementet. Utover det har vi ingen kommentarer, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli. Hun vil heller ikke si hva Widerøe har anbefalt.