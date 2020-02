Linda Hofstad Helleland ble utnevnt til statsråd med ansvar for distriktspolitikken i januar. Tre uker senere fikk hun sjansen til å markere seg i en viktig sak da Widerøe varslet kutt i en rekke av sine kommersielle flyruter i distriktene.

Men Helleland har ikke tatt grep om saken, og vil heller ikke stille til intervju med NRK.

Nestleder i SV, Kirsti Bergstø fra Finnmark, følger opp Vedums kritikk:

– Jeg lurer på hva i helsike vi skal med en distriktsminister hvis hun ikke evner å uttale seg om helt brennende aktuelle saker for folk i distriktene. Det gir jo ingen mening og er fullstendig feigt.

Denne uka ble det kjent at Widerøe totalt kutter 4.000 avganger i året. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Ikke hennes bord

Informasjonsavdelingen i departementet viser til det Helleland sa for tre dager siden om at regjeringen har kuttet i avgiftene for å styrke flytilbudet.

Det er en påstand som Widerøe tilbakeviser; de mener avgiftene samlet sett har økt.

Ellers viser Helleland til Samferdselsdepartementet for kommentarer. Det synes ikke SVs Kirsti Bergstø noe om:

– I utgangspunktet har ikke distriktsministeren noen saker som helst med mindre hun tar dem. Det er jo en ministerpost man har funnet på nå med denne regjeringen. Hvis en distriktsminister skal ha en funksjon, må det være nettopp å løfte fram hva slags konsekvenser politikken har for folk som lever i distriktene. Da er flyruter og samferdsel helt avgjørende, sier Bergstø.

– Hvis det skal være sånn at distriktsministeren tvinner tommeltotter fordi det er andre ministere som jobber med samme sak, så bør hun heller finne på noe annet å gjøre.

Nestleder i SV, Kirsti Bergstø, lurer på hva vitsen er med en egen distriktsminister, dersom ministeren ikke vil kommentere Widerøe-saken. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Lave forventninger

Senterparti-leder Slagsvold Vedum sier han hadde svært lave forventninger til den nye ministerposten:

– Jeg vet hvor liten budsjettpost den har. Den har nesten ikke ansvar for noen ting. Det er sløsing av skattepenger, sier Vedum.

– Hele den distriktsministerposten er opprettet av Erna Solberg for å drive PR. Vi trenger ikke PR. Vi trenger handling.

Vedum mener løsningen ligger nær:

– De må kutte flyseteavgiften på fly under 20 tonn. Widerøe advarte fra dag én om at endringen kom til å ramme spesielt kortbanenettet. Nå ser vi konsekvensen av regjeringens politikk.

Etter at rutekuttet ble kjent, har helseforetakene advart om at pasientene risikerer å reise i flere døgn. Flyturer på en halvtime vil fra mai gå via Oslo og ta sju timer.

– Kortbanenettet er utrolig viktig for å binde Norge sammen. Regjeringen kan ikke bare si at her er det en kommersiell aktør, for dette er en avgjørende aktør for å ha et godt rutenett i hele Norge, sier Vedum.