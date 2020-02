Hard kamp om skreien tvinger mottakene til å ta imot dårlig fisk

Det årlige skreifisket utenfor Nordland og Troms er i full gang.

Mellom januar og april skal det fiskes skrei for rundt en milliard kroner.

I år rapporterer fiskerne om mer skrei enn noensinne og stor etterspørsel.

Men medaljen har en bakside, ifølge matforskningsinstituttet Nofima.

Når så store mengder torsk skal leveres på så kort tid, går det ut over kvaliteten.

Nofima har tatt stikkprøver av fangsten under det årlige skreifisket fra 2004 og fram til i dag.

Tallene viser at de fiskerne som benytter seg av fangstmetoder som gir den beste kvaliteten, ikke nødvendigvis blir belønnet for dette. Snarere tvert imot.

Bedre betalt med fiskeredskap som oftere ga skader

Det er ikke bare utenpå at skreien kan være skadet. Blodutredelser er ikke uvanlig på en fisk som har klemskader etter skader etter fangstredskaper. Til høyre en fisk med god kvalitet. Foto: Sjurdur Joensen / Nofima

Nofima fant at torsk som er tatt opp med line og jukse hadde den beste kvaliteten.

Den var frisk og hvit i henholdvis 88 og 96 prosent av tilfellene. Men det var ikke fiskerne som leverte denne fisken, som fikk best betalt.

Det gjorde de som fisket med snurrevad. Det til tross for at denne fangstmetoden kom nest dårligst ut når det gjaldt kvalitet. 1/4 av torsken fisket med snurrevad hadde store skader som forringet kvaliteten.

Det kunne være blodfarge i kjøttet etter manglende utblødning, merker etter fangstredskaper, klemskader og bitemerker fra åtseletere.

– Det kjenner man på smaken, sier forsker Edgar Henriksen i Nofima.

Rapporten, som først ble omtalt i Fiskeribladet Fiskaren, viser at den store etterspørselen etter torsk, gjør at kvantitet i stor grad belønnes framfor kvantitet.

– Det er billigere og enklere å ta imot en stor leveranse i stedet for ti små. Dette skjer når det er overkapasitet hos fiskemottakene. Og da godtar man at leverandørene kommer på land med dårlig kvalitet. Det er et sesongfiske-fenomen som vi ser flere steder i verden.

Aller dårligst ut kom garn. Der var kun 33 prosent av fangsten i god stand.

Henriksen sier det er flere ting fiskerne kan gjøre for å unngå fangstskader.

– Fiskerne kan trekke garnene før det er gått for lang tid. Og man tan ta moderate snurrevad-hal. I tillegg kan man bløgge fisken om bord med en gang, og kjøle den ned straks.

Men slik systemet er i dag, er det altså ikke nødvendigvis mer penger å hente på å levere fisk av god kvalitet.

Øverst en skrei med skader etter fangsredskaper. Under en skrei uten skader. Nofima har utført kvalitetskontroller siden 2004, men ikke sett noen bedring. Foto: Sjurdur Joensen / Nofima

– Har gått i dialog med fiskerne

Hos det private fiskemottaket J.M. Langaas på Sund i Lofoten har de merket seg dette og forsøkt seg med en dialog med fiskerne.

Johan-Martin Langaas Berntzen forteller til NRK at problemet blir diskutert med fiskerne.

En gang gikk det så langt at mottaket nektet å ta imot fangst som hadde dårlig kvalitet.

Resultatet var at fiskebåten forlot, og gikk til et annet mottak.

– Nå snakker vi med fiskerne og ber dem om å begrense kvantumet, sånn at det blir bedre kvalitet på fisken. Men det er krig om råstoffet, og vi er avhengige av å ha fisk til produksjonen så det handler om å ikke strekke strikken for langt, sier Johan-Martin Langaas Berntzen.

Kampen om den skreien er blitt så hard at mottakene godtar dårligere kvalitet nå enn tidligere. Det er et økende problem. Det sier Johan-Martin Langaas Berntzen, daglig leder i fiskemottaket J.M. Langaas på Sund i Lofoten. Foto: privat

Han mener at problemet har økt de siste årene og at årsakene er flere.

Blant annet har mange båter i dag svært store kvoter som de skal ha opp på kort tid.

Dersom ikke båtene er konstruert for å ta vare på så mye fisk så går det ut over kvaliteten.

I tillegg har de fleste fiskemottakene nå sløyelinjer med ansatte som krever at de har råstoff å jobbe med til enhver tid.

Det gjør at mottakene aksepterer lavere litt lavere kvalitet, for selv om prisene er gode er marginene i drifta blitt mindre, ifølge Berntzen.

– Dette er en trend det vil ta tid å komme ut av, kjøperne må bli mer kvalitetsbevisste, og heller velge bort fisk av dårligere kvalitet.

– Mattilsynet er jo her og vurderer hvordan mottakene behandler fisken. Kanskje burde de også ta seg en tur ut i fiskebåtene, det er jo der kvalitetsforringelsen starter, legger han til.

Det årlige lofotfisket starter i januar og avsluttes i slutten av april. For første gang passerte førstehåndsverdien en milliard kroner i fjor. Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Fylkesfiskarlaget er uenig

Hos Nordland fylkesfiskarlag kjenner de seg ikke igjen i forskerens beskrivelser.

Daglig leder Steinar Jonassen sier at han ikke har fått noen signaler om dette, og hans inntrykk er at de fleste fiskerne gjør en god jobb.

– Det er industrien som setter vilkårene for leveransene. Kjøperne må sette krav til kvaliteten på det de mottar, sier Jonassen.

Hans generelle inntrykk er at all fisken som kommer over kai er av god kvalitet.

– Men det er klart, unntaksvis forekommer det nok dårlige leveranser når enten været eller andre forhold gjør det umulig å få opp fisken i tide, eller man har fått for stor fangst, sier Jonassen.