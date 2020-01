– Det er skyhøye priser, sier fisker Robert Brun fra Øksnes i Vesterålen.

Ifølge tall fra Norges Råfisklaget var snittprisen på torsk på 38.34 kr den første uka i 2020. Tilsvarende pris i fjor var 31,58 kroner mot 26,74 i 2018.

– Det er mye fisk, men også mye vær, forteller han.

Høye priser på starten av året er ikke uvanlig, men i år er prisen særdeles høy. Og det er ikke bare én art som er attraktiv på markedet.

– Det er noen mektige priser på både torsk, hyse, blåkveite og rognkjeks, sier en godt fornøyd Brun.

Dårlig vær gir høyere priser

Omsetningssjef i Norges Råfisklag, Willy Godtliebsen, bekrefter de gode prisene. Han forteller at det i hovedsak er det dårlige været som har ført til gode torskepriser.

For væråret har ikke akkurat startet gjestmildt langs kysten.

Sterk vind, mye nedbør og høye bølger har ført til at mange fiskebåter har ligget til kai.

Willy Godtliebsen i Norges Råfisklag forteller at dårlig vær og færre leveranser har presset prisen opp. Foto: Willy Godtliebsen / Privat

Men de båtene som har kommet seg ut har blitt belønnet for strevet.

– Det er et godt sug i ferskmarkedet på nyåret. På grunn av dårlig vær og lave leveranser har prisen blitt ekstra høy, sier Godtliebsen.

Daglig leder Leif Kvivesen ved Andenes Fiskemottak AS fortalte til Vesterålen Online at det hadde vært «fantasipriser» på starten av året.

– Det har vært ekstremt gode priser, ja. Det vil nok vedvare inntil været har roet seg og til vinterfisket er ordentlig i gang i starten av februar, utdyper Kvivesen.

Samtidig merker de godt at mange fiskere har holdt seg ved land.

– I fjor var det stille sjø hele januar. De to første ukene av januar har det blitt fanget 60 prosent mindre fisk i forhold til i fjor.

Et hardt, men fint yrke, sier fisker Robert Brun. Foto: Malin Nygård Solberg

Samtidig er den viktigste delen av sesongen fortsatt ikke begynt. Den dyrebare skreien er nemlig på sin årlige tur fra Barentshavet og til Lofoten og Vesterålen.

– Vi får inn mer innslag av skrei for hver dag som går, så den er på vei.

Godtliebsen i Norges Råfisklag tror vinteren kan bli god for fiskerne.

– Kvotene er stabile og prisene ser ut til å holde seg i et gode leie, så det ser bra ut. Innsiget av skrei ser ut til å være i rute, så det er gode tegn så langt, sier Godtliebsen.

Øksnesværingen Robert Brun skaffet seg sin første sjark da han var 19 år gammel. Foto: Malin Nygård Solberg

Håper de får fortsette

Robert Brun i Øksnes ser også lyst på sesongen og fremtiden.

– Det er et hardt yrke, men samtidig et fint yrke. Vi er mye borte, så vi er avhengig av snille kjerringer, sier Brun og ler.

Den siste stortingsmeldingen var derimot et «slag under beltestedet», mener Brun. Han viser til forslaget om å endre reglene for samfiske.

For Brun betyr det at han ikke får lov til å fiske de kvotene han gjør i dag og må tilbake til én kvote per båt.

– Vi er ikke spekulanter, vi er fiskere. Vi har helårsdrift og har jobbet ræva av oss for å kunne drive med dette. Vi er fire mann om bord med familier som har dette som inntekt. Så vi håper vi skal få lov til å fortsette med dette, sier Brun.