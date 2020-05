Regjeringa garanterer for inntil 100 millioner til Bodø som kulturhovedstad

Det var knyttet stor spenning til besøket av kulturminister Abid Q. Raja (V) i Bodø i dag.

Raja var invitert av ordfører Ida Pinnerød (Ap), for blant annet å bli orientert om planene rundt kulturprosjektet for byen i 2024.

– Bodø som Europeisk kulturhovedstad er et stort og viktig prosjekt. Ikke bare for Bodø og regionen, men for hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Siste brikke på plass

25. september 2019 er blant mange å regne som en merkedag i nordnorsk kulturliv.

Den onsdagen stod jubelen i taket da Bodø ble tildelt statusen som Europeisk kulturhovedstad i 2024.

Under en pressekonferanse i dag kom endelig ordene gruppa bak prosjektet har ventet på: Regjeringen blir med på spleiselaget og bidrar med inntil 100 millioner kroner.

– I tillegg til å bli en stor mønstring som løfter fram kunsten og kulturens egenverdi, er dette en viktig investering i kompetanse og arbeidskraft i byen og landsdelen, sier statsråden.

Rørt ordfører

– Jeg er helt satt ut. Det er noe vi har jobbet kjempemye med. Nå falt noen biter på plass som gjør at vi kan love at 2024 blir tidenes år, ikke bare for Nord-Norge men hele landet vårt, og Europa, sier en tydelig rørt ordfører Ida Pinnerød.

Kun to ganger tidligere har Norge hatt europeisk kulturhovedstad. Bergen i 2000 og Stavanger i 2008.

– En spesiell takk rettes til statsråden, som bidrar til å gjøre jobben vår virkelig, sier Pinnerød.

Finansieringen fra kommunen og næringslivet har lenge vært på plass, og det var bare statsgarantien som manglet. Det har ikke vært en selvfølge at politikerne ville drysse penger over prosjektet.

Også fylkesrådsleder Tomas Norvoll takker statsråd Abid Raja i dag.

– Jeg ser på alle de som har en finger i prosjektet at når nyheten kom nå, datt skuldrene ned. Det er utrolig deilig å ha finansieringa på plass, sier Norvoll.

En humpete vei

Kulturminister Abid Q. Raja gjester fylkeshovedstaden i Nordland i dag. Foto: Ilja C. Hendel

Norges tredje Europeiske kulturhovedstad har budsjettert med penger fra staten for å få gjennomført prosjektet.

Veien mot levering av søknad i midten av januar har gått langt fra smertefritt.

19 år etter at Norge fikk sin første kulturhovedstad, sto daværende kulturminister Trine Skei Grande i fokus.

25. september 2018 fikk Bodø kommune avslag på sin søknad om 100 millioner kroner i statlig støtte for å bli Europeisk kulturhovedstad, med bakgrunn i at søknaden ikke var god nok.

Så viste det seg at kommunen aldri hadde sendt noen søknad kulturministeren kunne gi avslag på.

Bred nordnorsk støtte

Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, holder søknaden til ny kulturhovedstad 2024. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Deretter fulgte en føljetong av misforståelser og anklager. Prosessen ble beskrevet som nærmest en politisk skandale.

Det ble stilt spørsmål til et referat, en e-post, og et brev. Tidligere kulturminister Grande mente at hele landsdelen må være enige om å bruke 100 millioner på Bodø, noe som falt mange tungt for brystet.

Støtten fra resten av landsdelen i forbindelse med prosjektet har vært stor. I en undersøkelse blant ordførerne i Nord-Norge, sa 47 ja til at staten skal støtte Bodø med 100 millioner kroner.

Representanter fra Bodø kommune leverte i januar søknaden til regjeringa ved daværende kulturminister Trine Skei Grande. Foto: Kulturdepartementet /

Utkonkurrerte to byer

I 2003 fikk Stavanger statlig garanti før de ble europeisk kulturhovedstad i 2008.

Bodø utkonkurrerte byene Banja Luka og Mostar i Bosnia-Hercegovina da EUs kulturfaglige ekspertjury bestemte at den nordnorske byen skulle utnevnes til kulturhovedstad.

Den relativt ferske kulturministeren Abid Q. Raja fikk spørsmålet om Europeisk kulturhovedstad 2024 i fanget da daværende statsråd Trine Skei Grande ble utdanningsminister i januar i år.

Kulturåret har et budsjett på 300 millioner kroner, der næringslivet skal bidra med 100 millioner.

Sparebank1 Nord-Norge gir blant annet 50 millioner kroner til Bodø som Europeisk kulturhovedstad.