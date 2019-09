Kulturministeren: – Hele landsdelen må være enige om å bruke 100 millioner på Bodø

I dag falt avgjørelsen i EU. I konkurranse med de to bosniske byene Banja Luka og Mostar vant Bodø den høythengende tittelen som europeisk kulturhovedstad i 2024.

Veien fram har ikke bare vært en dans på roser. Bodø møtte tidlig på motstand i arbeidet om å få den gjeve statusen.

Da det ble kjent at Bodø ville søke, gikk kulturminister Trine Skei Grande ut og frarådet Bodø å søke.

Mente Bodø burde vente

Grande mente at Bodø burde vente noen år med å søke, og nektet å støtte prosjektet økonomisk med 100 millioner kroner.

Bodø trenger ekstern hjelp for å kunne betale de 300 millioner kronene kulturhovedstad-prosjektet vil koste.

Totalt trenger Bodø 100 millioner fra næringslivet for å realisere planene. Resten skal staten, fylke og kommune stå for.

Bodø trosset imidlertid Grandes råd. Med en støtte på 24 millioner kroner fra det kommunalt eide Bodø Energi, leverte kommunen søknaden i oktober i fjor.

I dag gratulerte kulturminister Trine Skei Grande Bodø kommune med å dra seieren i land.

Vil ikke garantere pengestøtte

– Nå håper jeg vi kan jobbe sammen for at prosjektet kan bli best mulig.

– Du sa i fjor at Bodøs sjanse var over da de ikke fikk statsgaranti på 100 millioner kroner. Hva sier du nå?

– Nei. Det jeg har sagt, var at planen Bodø presenterte inneholdt både høy statsgaranti og en høy andel av private penger. Det stilte vi spørsmål ved. Vår innsigelse medførte at Bodø gikk tilbake og jobbet mer med søknaden før den ble sendt til Europa.

Nå ser Grande fram til den nye søknaden Bodø må levere for å få statlig støtte til kulturbyåret.

– Det vi har sett fram til nå er skisser, som vi ikke kunne ta stilling til, sier statsråden.

Grande kan ikke garantere at Bodø får penger til staten

– Det kan jeg ikke garantere, det gjør man i statsbudsjettet. Det er også noen år fram i tid før prosjektet skal realiseres.

– Føler du deg presset til å bidra?

– Det hadde vært morsommere å ha jobbet på lag med Bodø før søknaden ble sendt. Men vi setter oss gjerne ned for å se på den søknaden som kommer fra Bodø. Nå handler det om hvordan de skal sette sammen arrangementet og ikke minst finansieringen, sier Grande.

Hun er klar på at 100 millioner kroner på kulturbudsjettet for 2024 er svært mye penger. Så mye penger til Bodø, vil få konsekvenser for resten av landsdelen.

– Vi må se på denne bevilgningen i en større sammenheng og prioritere opp mot andre prosjekter i landsdelen. Hele landsdelen må være på lag, og være enige om at det er dette man skal prioritere. Da er mange andre ting man ikke får gjort, sier Grande.

Bodø: – Har plan for finansiering

Jubelen sto i taket i Bodø etter at EU-juryen har valgt byen til Europeisk kulturhovedstad i 2024. Bildet viser ordfører Ida Pinnerød og fylkesrådsleder Tomas Norvoll. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Ifølge Bodø kommune er planen for hvordan Bodø skal finansiere kulturbyåret klar.

– Det er laget en plan for privat finansiering og der er det inngått intensjonsavtaler på regionalt og lokalt nivå. Det er det vi skal jobbe videre med, sier prosjektleder Arne Vinje for «Bodø 2024».

Det første kommune skal gjøre er å sende en søknad til departementet. Vinje forventer at søknaden får samme positive mottakelse som Stavanger og Sandnes fikk i 2008, og Bergen i 2000.

– Vi har en søknad som rent faglig er vurdert av en jury i EU. Denne søknaden er basert på økonomisk støtte fra staten. Det vil også ligge til grunn i den søknaden som går til departementet.

Hva skjer hvis dere ikke får støtte fra staten?

– Da får den tanken komme opp i det øyeblikket svaret kommer fra departementet. Vi har ikke gått inn i en alternativ vurdering utover at vi får den støtten fra staten som Bergen og Stavanger fikk, sier Vinje.