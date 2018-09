Raser mot kulturministerens nei: – En tilnærmet politisk skandale

I tre år har Bodø kommune jobbet for å kunne bli Europeisk kulturhovedstad i 2024, slik Bergen var i 2000 og Stavanger i 2008.

Men prosessen fikk plutselig en brå slutt, da kulturminister Trine Skei Grande tirsdag gikk ut i media og meldte at søknaden om tilsagn på 100 millioner var mangelfull og at derfor ble avslått.

Dette har fått Marius Jøsevold, SVs gruppeleder i Nordland fylkesting til å reagere sterk.

– Dette er en tilnærmet politisk skandale. Vi har en minister som avslår en søknad hun faktisk ikke har sett og det vitner om noe som ikke er faglig vurdert, men politisk motivert.

Politisk motivert

Jøsevold mener Trine Skei Grande (V) ønsker at hjembyen Trondheim skal bli kulturhovedstad. Trøndelag Venstre vedtok i februar i år at de støtter Trondheim i arbeidet med å bli europeisk kulturhovedstad i 2030.

– Vi vet hvor hun kommer fra og det er grunn til å tro at dette er politisk motivert og at ministeren ikke ønsker å se Nordland og Nord-Norge, sier han.

Jøsevold mener at regjeringen gjentatte ganger nedprioriterer Nord-Norge og at denne saken ikke er noe unntak. Han viser blant annet til Narviks søknad om Alpin-VM som i følge Jøsevold blir skjøvet på til 2017 fordi Trondheim skal søke Ski-VM i 2025. Han mener også nei til OL i Tromsø, samt regionsreformen er eksempler på at regjeringen ikke lytter til den nordnorske befolkningen .

– Sabotasje

Også Morten Melå (Ap) er opprørt og skriver følgende på Facebook:

"Dette er jo ren sabotasje fra kulturministeren. Ikke er det søkt om statsgaranti, og ikke er søknaden om å bli prekvalifisert for å kunne søke sendt. Hvorfor er det så viktig for statsråden å skyte ned et prosjekt som har klart å samle hele landsdelen?"

Morten Melå kaller kulturministerens avgjørelsen en ren sabotasje. Foto: Bente H Johansen / NRK

Melå sier til NRK at han ikke ønsker å spekulere i hva som kan være årsaken til dette, men at han finner hele saken svært spesiell.

–Trondheim kommune har overfor Bodø kommune signalisert at de støtter vår søknad, og vi har opplevd dem raus i denne prosessen. Det setter kulturministerens avgjørelse i et enda merkeligere lys, ser Melå.

Kulturministeren avviser at hun har noen annet enn faglig begrunnelse for avgjørelsen.

– Nordland Venstre har vært engasjert for Bodø så det vedtaket i Trøndelag Venstre har ikke hatt noe å si. Avgjørelsen om ikke å gi støtte til Bodø er helt uavhengig av at Trondheim har signalisert et ønske om å søke, skriver Trine Skei Grande i en kommentar til NRK.