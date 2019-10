Full støtte til Bodøs søknad om 100 millioner: – Dette er et unisont kor fra nord

NRK har stilt samtlige 87 ordfører i Nord-Norge følgende spørsmål: «Som ordfører i din kommune, mener du det vil være riktig å bruke 100 millioner statlige kroner på Bodø som europeisk kulturhovedstad?»

Av disse har 51 svart, og ingen er negative. 47 svarer «ja» på spørsmålet, mens fire svarer «vet ikke».

Harstad-ordfører Kari-Anne Opsal. Foto: Inghild Eriksen / NRK

Berlevåg-ordfører Rolf Laupstad. Foto: Knut-Sverre Horn

En ganske så samstemt landsdel stiller seg altså bak Bodøs ønske om statlig støtte til prosjektet.

– Jeg synes det er helt fantastisk. Vi har hatt få store arrangementer i nord, og jeg kan ikke forestille meg at det finnes en eneste ordfører i Nord-Norge som ikke heier på Bodø, sier ordfører Kari-Anne Opsal (Ap) i Harstad.

– Dette er et unisont kor fra ordførerne om at vi skal satse på Nord-Norge og at vi står bak Bodø, sier Berlevåg-ordfører Rolf Laupstad, også han fra Arbeiderpartiet.

Bodø blir Europeisk kulturhovedstad Ekspandér faktaboks Bodø og Nordland har i flere år jobbet for å bli Europeisk kulturhovedstad (ECoC) i 2024. 26. august ble avgjørelsen tatt i Brussel.

Bodø blir den tredje norske byen som blir europeisk kulturhovedstad. Tidligere har Bergen vært europeisk kulturhovedstad i 2000 og Stavanger/Sandnes i 2008.

Bodø konkurrerte med Banja Luka og Mostar, som begge ligger i Bosnia og Hercegovina.

Bodø har møtt på motstand i arbeidet om å få den gjeve statusen. Da det ble kjent at Bodø ville søke, gikk kulturminister Trine Skei Grande ut og frarådet Bodø å søke.

Grande mente at Bodø burde vente noen år med å søke, og nektet å støtte prosjektet økonomisk med 100 millioner kroner.

Bodø trosset imidlertid Grandes råd, og levderte søknaden i oktober i fjor. Samtidig ble det kjent at kommuneeide Bodø Energi ga 24 millioner kroner til prosjektet.

Bodø trenger ekstern hjelp for å kunne betale de 300 millioner kronene kulturhovedstad-prosjektet er beregnet å koste. Totalt trenger Bodø 100 millioner fra næringslivet for å realisere planene. Resten skal staten, fylke og kommune stå for.

I 2024 vil det også bli to andre europeiske kulturhovedsteder – Tartu i Estland og en by fra Østerrike.

Siden 1984 har EU pekt ut europeiske kulturbyer, siden kalt kulturhovedsteder. Ideen er kultur, og ikke bare økonomi og industri, som drivkraft for sivilisert byutvikling.

Trosser advarsel

Det nordnorske koret synger samstemt til tross for at kulturminister Trine Skei Grande tidligere har advart om at et eventuelt pengedryss over Bodø, vil få konsekvenser for resten av landsdelen.

– Vi må se på denne bevilgningen i en større sammenheng og prioritere opp mot andre prosjekter i landsdelen. Hele landsdelen må være på lag, og være enige om at det er dette man skal prioritere. Da er mange andre ting man ikke får gjort, sa Grande til NRK samme dag som det ble kjent at EU valgte Bodø som kulturhovedstad i 2024.

Harstad-ordfører Opsal synes den uttalelsen var uheldig.

– Det er faktisk ikke sånn at da man arrangerte OL på Lillehammer, så la man ned all annen idrettssating i hele Norge. Sånn er det ikke, og den argumentasjonen kunne hun ha spart seg for.

Tror på ringvirkninger

Men så er spørsmålet: Vil egentlig resten av Nord-Norge merke noe til Bodøs status i 2024.

80 prosent av dem som har svart, tror Bodøs status som europeisk kulturhovedstad vil komme hele landsdelen til nytte. 12 prosent tror ikke det, mens åtte prosent svarer vet ikke.

Berlevåg-ordføreren tror på ringvirkninger.

– Jeg håper at vi kan eksportere litt kultur fra Berlevåg til Bodø når dette skjer. Vi har et mannskor som sikkert vil møte opp for å bidra, sier Laupstad, og sikter til koret som ble landskjent etter filmen «Heftig og begeistret» i 2001.