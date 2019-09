Bodø blir Europeisk kulturhovedstad i 2024

Kun to ganger tidligere har Norge hatt europeisk kulturhovedstad. Det skjedde i Bergen i 2000 og Stavanger i 2008.

I dag ble det klart. 19 år etter at den første norske kulturhovedstadseieren var dratt i land, ble det klart at Norge får sin tredje europeiske kulturhovedstad.

– Jeg tror mange er glade i Bodø nå, uttalte den tsjekkiske juryformannen Jiri Suchanek fra Tsjekkia etter at Bodø var utropt som vinner.

– En vanskelig avgjørelse

Til NRK sier han at det var en vanskelig avgjørelse.

– Vanligvis velger vi mellom flere byer i samme land. Denne gangen måtte vi velge mellom forskjellige land. De tre byene er svært forskjellige, og har ulike utgangspunkt. men Bodø leverte en solid søknad, sier han.

Bodø var i konkurranse mot byene Banja Luka og Mostar i Bosnia-Hercegovina. Bodø må de dele tittelen med to andre byer. Tartu i Estland og en fra Østerrike, som skal avgjøres i november.

– Vi er utrolige glade i dag. Dette er en skikkelig lagseier. 2024 skal bli et uforglemmelig år. Det er første gangen at vi får til et så stort internasjonalt arrangement til Nord-Norge, sier Pinnerød, sier Bodø-ordfører Ida Pinnerød til NRK.

Her er leder for styringsgruppen for Bodø 2024 rådmann Rolf Kåre Jensen, Stig Fossum fra Nord universitet, Geir Knutson fra Nordland fylkeskommune, samt Trud Berg og Ellen Sæthre-McGuirk som begge var med i presentasjonsutvalget som møtte juryen tirsdag, på plass foran House of European History i Brussel, noen timer før det blir presentert hvem som kan kalle seg Europeisk kulturhovedstad i 2024. Foto: Aleksander Ramberg / Bodø kommune

Glad for støtte

Når Bodø nå har vunnet fram, er det helt uten hjelp fra kulturministeren. For ett år siden avslo hun Bodø sin søknad om 100 millioner kroner i støtte fra regjeringen – uten å se den.

I dag er Bodø-ordføreren glad er hun for at Kulturdepartementet har uttalt at de vil støtte Bodø.

– Vi har fått mye støtte i den siste runden, sier Pinnerød.

Spesielt glad er hun for støtten fra Kristin Ørmen Johnsen (H), som er leder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Også Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen (Ap) har uttalt at Bodø må få økonomisk drahjelp.

Siden Bodø søkte midler fra staten for ett år siden, har Bodø også fått på plass flere økonomiske bidrag fra næringslivet.

I søknaden legger Bodø opp til et budsjett på cirka 300 millioner kroner.

100 millioner skal hentes fra kommune og fylket. Næringslivet skal spytte i 100 millioner, og så skal staten ta resten.

Les alt om Bodøs søknad her