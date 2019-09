Næringslivet åpner lommeboka etter kald skulder fra kulturministeren

Onsdag ble det klart at Bodø kan smykke seg med tittelen «Europeisk kulturhovedstad» i 2024.

Kulturåret har et budsjett på 300 millioner kroner, der næringslivet skal bidra med 100 millioner.

Torsdag morgen vedtok SpareBank1 Nord-Norge i et ekstraordinært styremøte å bevilge 50 millioner kroner til Bodø som europeisk kulturhovedstad.

Konsernsjef Petter Høiseth tror statusen vil bli et voldsomt løft for nordnorsk kulturnæring og frivillighet.

– Det blir et massivt løft for kulturnæringa i Nord-Norge. Hele landsdelen kommer til å bli satt på kartet i Europa. Dette er en unik mulighet for å bygge framtidstro for nordnorsk ungdom, sier konsernsjefen til NRK.

Milliondrysset fra den nordnorske banken betyr at næringslivets andel langt på vei sikret.

Tidligere har Bodø Energi bevilget 24 millioner kroner til kulturprosjektet.

Hisset på seg hele Nord-Norge

REAKSJONER: Trine Skei Grande er i hardt vær i nord når hun er avvisende til å gi en statsgaranti til Bodø som kulturhovedstad. Foto: Eirin Venås Sivertsen / NRK

Da Bodø klarte å overbevise kulturtoppene i EU, var det helt uten støtte fra Kulturdepartementet.

For ett år siden avslo kulturminister Trine Skei Grande å støtte Bodøs søknad om 100 millioner kroner i støtte fra regjeringen – uten å se den.

Bodø har ingen garanti fra staten. Til sammenlikning fikk Stavanger i 2003 statlig garanti før de ble europeisk kulturhovedstad i 2008.

Selv etter at avgjørelsen falt i Brussel onsdag, ville ikke kulturministeren garantere for statlig støtte. I et intervju med NRK uttalte Grande følgende:

– Vi må se på denne bevilgningen i en større sammenheng og prioritere opp mot andre prosjekter i Nord-Norge, sa kulturministeren.

Kulturministerens ord vakte harme og – for noen – gufs fra fortiden.

– Nei, denne splitt og hersk-taktikken skal verken Bodø eller resten av Nord-Norge finne seg i, sier Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Tromsø-avisa Nordlys.

Har fått brev fra kulturministeren

SETTES PÅ KARTET: Bodø blir den første europeiske kulturhovedstaden nord for Polarsirkelen. Foto: Håkon Jacobsen / NRK

I dag er kulturministeren tydeligvis kommet på bedre tanker. Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) mottok torsdag et brev fra Trine Skei Grande. Her gratulerer hun Bodø med en «gedigen innsats som nå er kronet med seier».

– Bodø som europeisk kulturhovedstad vil være et stort løft for byen, fylket og kulturnasjonen Norge, skriver kulturministeren.

Hun skriver videre at hun ser fram til å motta en søknad fra Bodø, og inviterer til et møte i Kulturdepartementet så snart søknaden er klar.

Ordføreren gleder seg over brevet fra kulturministeren, men mest alt gleder hun seg over milliondrysset fra banken.

– Det er ekstra gledelig at en nordnorsk bank har muskler til å investere så mye penger. Bodø2024 skal være et satsing for hele landsdelen.

– Et løft for hele samfunnet

Av det totale regnestykket på 300 millioner kroner skal Nordland fylkeskommune og Bodø kommune bidra med 50 millioner hver.

– Forpliktelsen fra kommunen og fylkeskommunen er allerede i boks. Nå er også bidraget fra privat sektor langt på vei sikret.

Pinnerød er sterk i troen på at også Kulturdepartementet vil åpne lommeboka.

– Det var hyggelig å få brev fra statsråden i dag. Det oppfatter jeg som invitasjon til det videre arbeidet. Nå skal vi sette oss ned sammen med dem og finne ut hva «Bodø 2024» skal være.

Bodø-ordføreren er klar på at kulturhovedstadsstatusen skal komme hele Nord-Norge til gode.

– Dette handler ikke bare om Bodø by, men hele Nordland og Nord-Norge. Det er en unik mulighet til å definere vår framtid på en ny og spennende måte. Det skal ikke bare handle om kultur, men være et samfunnsløft, sier ordføreren.